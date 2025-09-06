ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Neuquén: La Libertad Avanza baja de las redes al territorio para buscar el voto indeciso

Nadia Márquez encabezará el recorrido de la campaña. Contra el clima de época, en la Patagonia esperan la visita del Presidente, Karina Milei y Martín Menem.

Letra P | Georgina Gonzáles
Por Georgina Gonzáles
La Libertad Avanza lanzó su campaña en Neuquén.&nbsp;

La Libertad Avanza prepara una campaña distinta en Neuquén. Después de consolidarse como un espacio con fuerte presencia digital, Nadia Márquez y el resto de los candidatos se proponen recorrer el territorio con la mirada puesta en los votantes indecisos, que entienden como la clave para triunfar en octubre. La estrategia combina encuentros masivos con reuniones más reducidas y específicas, diseñadas sectorialmente.

El itinerario ya empezó en la zona sur de la provincia, con actividades en San Martín y Junín de los Andes, y continuará con un esquema de recorridas que incluye Chos Malal, El Cholar, Zapala y, hacia el cierre, nuevamente la capital, y sus alrededores, Plottier, Senillosa y Centenario.

El despliegue territorial no es casual. Los libertarios reconocen que si bien el presidente Javier Milei arrastra un voto fiel y consolidado, también hay un universo amplio de ciudadanos que aún no definen su elección. Para ellos se diseñaron encuentros puntuales con cámaras de comercio, colegios profesionales, organizaciones vecinales y sectores productivos.

La apuesta es doble. Por un lado, reforzar el voto propio y, al mismo tiempo, captar a quienes todavía dudan.

lanzamiento de candidatos de LLA en Neuquén

Si bien los candidatos no van a sacar la mano de sus celulares, el plan libertario es una campaña en la que prometen sumar muchos kilómetros y donde planifican visitar a muchos vecinos.

A la espera de Javier Milei

La vicepresidenta de La Libertad Avanza de Neuquén, Alejandra Durdos, aseguró a Letra P que descuentan la presencia en la campaña de Karina Milei y Martín Menem en medio de la campaña. Pese a los momentos de dificultad interna y los señalamientos que recaen sobre las másximas autoridades partidarias, la gira patagónica es "casi segura". El team libertario incluso no descarta que el Presidente llegue a la provincia a apoyar a sus candidatos.

El movimiento implicaría un cambio de estrategia por parte de la Casa Rosada. En lo que va de 2025, Milei sólo participó de la campaña en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. La importancia que para el equipo del Presidente tiene la elección de octubre podría motorizar un mayor compromiso en las campañas provinciales.

La campaña en Neuquén será un mix entre convocatorias más amplias, como la de este viernes en la capital y la del próximo miércoles exclusivamente para mujeres, y otros encuentros más pequeños. Además, la idea libertaria es combinar la impronta disruptiva de Milei en redes sociales con la construcción de vínculos cara a cara. "No nos vamos a confiar en que está todo bien", dijo la dirigente.

La Libertad Avanza, alineada

El equipo nacional de La Libertad Avanza traza lineamientos a partir de encuestas y coordina las fechas de las visitas más esperadas que desembarcarían en Neuquén en la recta final, cerca del cierre de campaña. La situación nacional, y el devenir de las discusiones internas en el ámbito nacional también jugarán en la definición de esa agenda, aunque en Neuquén los alineamientos se mantienen con firmeza.

Cada vez que se le preguntó sobre el tema, Márquez afirmó que el escándalo de los audios forma parte de "una operación" y defendió tanto a la secretaria general de la Presidencia como a los primos Martín y Lule Menem.

Nadia Marquez Karina Milei vertical.jpg
¡Selfie, selfie! La diputada libertaria de Neuquén, Nadia Márquez, posa junto a Karina Milei.

En Neuquén el desafío libertario es doble, sostener la fuerza que Milei arrastra desde la presidencia y, al mismo tiempo, convertir esa adhesión virtual en un voto efectivo en las urnas, que además pueda proyectar a sus referentes locales de cara al 2027. El mapa de campaña ya está en marcha, y tendrá en el territorio su principal campo de batalla.

En la provincia se ponen en juego las tres bancas del Senado y otras tantas en Diputados, que hoy ostentan el propio Cervi, la peronista Tanya Bertoldi y Osvaldo Llancafilo, ambos aliados al gobernador Rolando Figueroa.

Lanzamiento en Neuquén

Este recorrido de cuerpo presente comenzó este viernes con el lanzamiento de los candidatos en el Hotel Tower en la capital. La premisa que corrió entre todos los presentes y que, con forma de slogan, parece bajar directamente desde Buenos Aires fue: “Regresar al pasado o consolidar un país con futuro".

En el acto estuvieron Márquez y Pablo Cervi, candidatos al Senador, Gastón Riesco, primer candidato a diputado nacional y Soledad Mondaca, segunda aspirante a la cámara baja.

