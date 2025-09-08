Neuquén: Beatriz Gentile quiere nacionalizar el debate para correr de la escena a Rolando Figueroa

Con la elección de la rectora de la Universidad del Comahue, Beatriz Gentile , como primera candidata a diputada, Fuerza Patria se jugó un pleno en Neuquén . El mensaje contra Javier Milei es primordial en su planteo electoral, pero con el mismo énfasis que combate contra las políticas nacionales, el peronismo quuiere marcar distancias con Rolando Figueroa .

Más allá de los puntos en común con el armado del gobernador, la diferencia fundamental radica en la mirada provincial de La Neuquinidad . Con la idea de la "comunidad nacional", el peronismo entiende que el planteo debe ser global y pensar a la provincia de la Patagonia como parte de un poryecto nacional.

“No se trata de que Neuquén porque tiene Vaca Muerta y las represas le va a ir bien. Las represas pueden ser un desastre, la licitación puede ser un desastre, puede no pagarte el canon por agua, el barril criollo puede caer. Si los recursos del país entero se los terminan timbeando, que es lo que está pasando, a Neuquén no le va a ir bien”, diagnosticó la rectora ante la consulta de Letra P .

Además de la idea que advierte que “si al país le va mal, a Neuquén también”, Gentile tiene planteos de neto carácter ideológico para pararse ante Figueroa. “No alcanza con tener una casa linda en un barrio feo. Nosotros queremos casas lindas en barrios lindos para todos. Entonces, me parece que no es el momento para esa idea del aislamiento de La Neuquinidad”, dice.

“La Argentina se está hundiendo la Argentina, como pasó en el 2001 y por más que vos tengas un camarote de lujo, te vas a hundir igual”, enfatiza mientras recorre un listado de exigencias a la Casa Rosada.

En muchos casos, se condicen con las que el gobernador expresa, aunque ella entiende que no se hacen con la suficiente convicción. “Cuando vos no tenés rutas, o tenés las rutas rotas; cuando vos no tenés infraestructura en energía, no vas a poder tener nada que funcione”, advierte.

Neuquén y la defensa de la universidad

A gentile le parece "muy bien" que Joaquín Perrén, segundo en la lista de La Nequinidad, forme parte de la oferta del oficialismo. Perrén es investigador del Conicet y en el armado oficialista busca ser el representante de aquellos sectores que se oponen a las políticas de ajuste del mileísmo, principalmente en lo que respecta a la universidad y a las áreas relacionadas con la ciencia y la investigación.

Sin embargo, señala que "defender la universidad es precisamente no exponerla a una competencia electoral". No sólo hace referencia al debate por las elecciones de octubre sino también a la disputa por la futura conducción de la universidad. La que deberá elegirse el año que viene, cuando su mandato llegue a su fin.

Gentile saca pecho por la gestión al frente de la Universidad Nacional del Comahue, que siempre ha tenido una relación estable con los gobiernos provinciales y municipales. Rescata que el vínculo con la gestión del intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, ha sido siempre positiva, mientras que con Figueroa se gestó “más tardíamente”.

Ya en la gestión de Gustavo Crisafulli, su antecesor en el rectorado, Gaido había condonado la deuda de la UNCo con la Cooperativa Calf (proveedora de electricidad) y la casa de estudios era consultora preferencial del municipio. Luego, fue el municipio quien giró los fondos para arreglar el gimnasio del campus.

Gaido Gentile Mariano Gaido y Beatriz Gentile.

Buscando marcar diferencias con el gobernador, afirma que las acciones del intendente siempre fueron “sin mediar ningún tipo de de excusa, pedido o recompensa política”.

A pesar de todo, define que la relación con el gobierno de Figueroa ha sido "siempre positiva". Pero, según dice, las políticas provinciales están "lejos de sostener la universidad".

Un perfil opositor

Con todo, Gentile entiende que para representar a la población de Neuquén en la cámara baja, es necesario oponerse a la agenda que busca instalar la Casa Rosada. Cuando siente postura vuelve a marcar las distancias con el gobernador, a quién observa como un hombre que se acerca y se aleja de las posturas nacionales según cada momento.

“Los candidatos que suelen poner los gobiernos provinciales tanto acá como en otras provincias siguen una lógica específica. Los gobernadores buscan representantes que les permiten a ellos negociar otras cosas”, dice la rectora. "Milei tiene una agenda antiderechos y nosotros nos vamos a oponer, ellos no lo pueden garantizar", sentencia.

Además de las tres bancas del Senado, el 26 de octubre se eligen en Neuquén tres lugares en la Cámara de Diputados. Gentile quiere arrebatarle a La Neuquinidad la representación no mileísta y abrirle al peronismo la posibilidad de sostener, al menos, la banca que perdió cuando Tanya Bertoldi dejó responder orgánicamente a Unión por la Patria para empezar a actuar según lass necesidades políticas de Figueroa.