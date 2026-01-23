Tierra del Fuego: tras la intervención del puerto, la Nación le apunta a Roberto Murcia

Roberto Murcia, el director provincial de Puertos de Tierra del Fuego, en medio de la tormenta.

La intervención del puerto de Ushuaia por parte de Javier Milei abrió un conflicto político e institucional en Tierra del Fuego . Tras una auditoría de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación ( ANPyN ), la administración libertaria responsabilizó al director local de Puertos , Roberto Murcia , por el deterioro de la terminal y por presuntos desvíos de fondos.

El titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor , confirmó que la auditoría realizada en el puerto detectó desvíos de fondos por más de $5000 millones, sobre un presupuesto total estimado en $20.000 millones. Desde el organismo nacional señalaron que la responsabilidad recae sobre Murcia, quien hasta ahora estaba al frente de la Dirección Provincial de Puertos .

“Venimos hace seis meses preguntando a Murcia y a la administración del gobernador Gustavo Melella qué hicieron con más de $5000 millones que no están reflejados en el puerto”, sostuvo Arreseygor en declaraciones radiales. Según la ANPyN, alrededor del 30% de los recursos generados por la terminal portuaria se destinaban a financiar gastos provinciales, mientras que menos del 2% del presupuesto se invertía en obras de infraestructura.

El martes pasado, Arreseygor firmó la intervención del puerto de Ushuaia por un plazo inicial de un año. La medida implicó el desplazamiento de Murcia de la administración portuaria y la designación de Juan Avellaneda como interventor por parte de la ANPyN.

Avellaneda, secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario , quedó a cargo de la gestión operativa, técnica y administrativa de la principal terminal portuaria de Tierra del Fuego.

Inseguridad, precarización e improvisación

Fuentes vinculadas a la intervención señalaron que la operatoria del puerto presentaba deficiencias en materia de seguridad y organización. Según esas evaluaciones, las condiciones del muelle no cumplían con requisitos operativos básicos para la circulación de pasajeros y trabajadores.

En el plano administrativo, la auditoría detectó que el registro de ingresos, egresos y compras había sido tercerizado en una empresa cuya actividad declarada no estaba vinculada al rubro portuario. Esa decisión fue incluida entre las observaciones realizadas por el organismo nacional.

La gestión de Murcia se volvió motivo de controversia en la provincia. Tras cuatro años al frente de la Dirección Provincial de Puertos, desde la ANPyN consideran que no logró ordenar el funcionamiento de la terminal ni consolidarla como un punto estratégico para el desarrollo económico fueguino y como base logística para la actividad antártica.

ushuaia-tierra del fuego El puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego, con fallas estructurales

En ese contexto, funcionarios nacionales señalaron el crecimiento de Puerto Williams, en la isla Navarino, Chile, donde se realizaron inversiones en infraestructura portuaria que fortalecieron su posicionamiento en la competencia por la provisión de servicios vinculados a la Antártida.

Arreseygor afirmó que “hay una carrera mundial por proveer a la Antártida” y que Ushuaia, por su ubicación estratégica, debería cumplir un rol central en esa logística. Según la evaluación del organismo, la terminal fueguina se encuentra rezagada frente a otros puertos de la región.

Cuestionamientos políticos en Tierra del Fuego

Murcia pertenece al Movimiento Popular Fueguino (MOPOF), el espacio político de la vicegobernadora Mónica Urquiza, quien salió públicamente en defensa de su gestión. Melella, alineado con Forja, expresó su desacuerdo con la intervención y reclamó una instancia de diálogo con el Gobierno nacional.

Los informes técnicos y administrativos elaborados por la ANPyN indicaron que existía una dinámica mediante la cual fondos genuinos del puerto eran transferidos para cubrir gastos provinciales. Según el organismo, Murcia era el funcionario encargado de instrumentar esas transferencias.

El ex director provincial de Puertos negó parte de esas acusaciones. En particular, afirmó que el puerto “nunca envió recursos a la obra social OSEF”, aunque reconoció que la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó una ley que habilita el uso del superávit portuario para asistir financieramente a la obra social pública provincial.

Murcia también sostuvo que la administración del puerto se encuentra auditada por el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego.

La postura de Gustavo Melella

El gobernador Melella cuestionó la decisión del Ejecutivo nacional de avanzar sobre la administración del puerto. A través de un mensaje público, sostuvo que el Gobierno fueguino no comparte ni la medida ni sus fundamentos y consideró que no existe una justificación objetiva para una intervención de esa magnitud.

El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia.

No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud.

No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud. — Gustavo Melella (@gustavomelella) January 21, 2026

Arreseygor respondió que las autoridades provinciales fueron advertidas con antelación sobre los problemas detectados. “La única respuesta que recibimos fue la admisión de las dificultades y explicaciones que no derivaron en soluciones concretas”, afirmó.

Durante el año que dure la intervención, la ANPyN contará con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina para garantizar la seguridad y optimizar las tareas operativas en el puerto de Ushuaia. Si bien el control político y administrativo quedó en manos del Estado nacional, se informó que las gerencias técnicas continuarán a cargo de personal fueguino, con el objetivo de preservar el conocimiento operativo local.