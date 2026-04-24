Entre Ríos: La Libertad Avanza cocina un acuerdo de unidad en Concordia para ofrendar la paz a Karina Milei

La Libertad Avanza en Concordia aún debe elegir sus autoridades partidarias. Es el segundo padrón en importancia en Entre Ríos.

La Libertad Avanza quiere poner punto final a las disputas internas en Entre Ríos que tantos dolores de cabeza le trajo a la dirigencia nacional. El primer paso lo está dando en Concordia , donde los sectores que se enfrentaron en la interna que terminó judicializada trabajan ahora en un acuerdo de unidad para terminar con la agonía de la acefalía.

Es que, desde enero de 2025, cuando todo terminó a las piñas, el partido convive con la falta de autoridades en la ciudad con el segundo padrón más importante de la provincia. Hasta Karina Milei y Lule Menem tuvieron que intervenir para apaciguar las aguas, pidiendo la paz en medio de la agitación. Después de la tormenta, parece, llegó la calma.

Según pudo confirmar Letra P , los máximos exponentes de los sectores enfrentados están en avanzadas conversaciones para sellar la unidad. Durante un año y medio la convivencia fue difícil, con parte de la militancia que oscilaba entre uno y otro bando, y con otra parte de la dirigencia local que intercedía para prolongar el conflicto y sacar agua para su molino.

Finalmente, las cabezas de las dos listas tomaron contacto y trabajan en un acuerdo. Ignacio Cabrera , por la lista 2 A, y Eduardo Beswick , por la 2 B, lideran los diálogos hacia adentro de sus espacios para cerrar una unidad que presente una Comisión Directiva representativa de ambas facciones.

En ambos campamentos coincidieron en que las negociaciones están “en más de un 60% de avance”. No se animan a darlo por hecho porque aún faltan puntos por destrabar, pero en la conducción provincial están al tanto del tema y esperan con ansias la fumata blanca.

La paz y no la guerra

“Tenemos que enfrentar la situación electoral del año que viene, ya pasó el tiempo de las diferencias. No podemos seguir dando una imagen de división. Es cuestión de madurez y de estrategia”, reconoció a este medio una fuente directa de la lista 2 B que participa de las conversaciones.

Del otro lado del mostrador también aseguraron a Letra P que es tiempo de paz. Las discusiones por 2027 son inminentes y para incertidumbre es suficiente con el panorama nacional. Nadie quiere sumarle una preocupación más al Gobierno.

image Eduardo Beswick junto a Martín Menem

“El punto uno del acuerdo es 'nada de misiles de un lado al otro', porque el peronismo se está empezando a mover y a revolear nombres; y la UCR también. Nosotros tenemos que ofrendarle al partido la unidad de Concordia”, graficó un vocero de la 2 A.

En ambos sectores esperan que la pincelada final se logre antes de que termine abril. “Tenemos que estar preparados para lo que sea, para competir solos o con Rogelio Frigerio, pero debemos tener una representación unificada. La Libertad Avanza necesita una autoridad legítima y legal”, apuntó un dirigente.

La situación judicial del partido en Concordia

Como viene contando Letra P, la situación del partido en Concordia está judicializada. La última resolución de la Justicia federal resolvió que las elecciones deberían repetirse, con igual padrón e idéntica conformación de listas que en enero de 2025.

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La resolución denominó a la próxima jornada electoral como “complementaria” de la inicial, que se invalidó por la denuncia de fraude que Beswick promovió en contra la lista que encabezó Cabrera. Con ese pasado pisado, y de confirmarse la unidad, la dirigencia local deberá presentar ante el juez Leandro Ríos un pedido de aceptación de acuerdo que, calculan, evitaría volver a las urnas.

La conducción provincial especula con que el magistrado acepte la presentación voluntaria de una lista común y que, con ese consenso sobre la mesa, ponga fin a una larga era de controversias.