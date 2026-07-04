Carlos Sadir endurece su postura frente a Milei y Jujuy votará en mayo para neutralizar la amenaza libertaria

El entorno de Carlos Sadir ya sabe que Jujuy tendrá elecciones en mayo porque el gobierno provincial cree que así potencia sus chances de ganarle a La Libertad Avanza . La decisión terminó de tomar forma a la par de un endurecimiento de la postura del gobernador en el Congreso como mecanismo de presión a la Casa Rosada .

Las fechas tentativas son los primeros dos fines de semana del próximo mayo , el domingo 2 o el domingo 9. Así, creen a su lado, la campaña provincial será distinta y podrán realizar su plan de “mostrar lo que hizo y hará el gobierno”. Lo que quieren evitar a toda costa en el oficialismo es entrar en lo que creen que son provocaciones de la tropa libertaria. “No les vamos a dar ni cinco de pelota, les va a costar hacernos daño”, afirman.

Semejante involucramiento se debe a que, como era de suponerse, Sadir irá por la reelección. El equipo de campaña quiere facturar la que consideran una buena gestión y el perfil “humano” del gobernador. “La gente le reconoce a Carlos la austeridad, la honestidad y el trabajo; ven que lleva a los hijos a la escuela sin custodia, que desayuna en un bar cerca de la Casa de Gobierno, que anda por la calle y habla con la gente”, relataron. Además, dicen, las primeras encuestas que mandaron a hacer les devolvieron un buen panorama.

Para tener todo claro en términos electorales, Sadir antes tuvo que hacer la paz con el exgobernador Gerardo Morales . El excandidato a la vicepresidencia eligió el perfil bajo, pero desde allí maneja varios hilos del poder. Controla a la mayoría radical de la Legislatura , tiene nexos aceitados con el Poder Judicial y soldados propios en el gabinete . Sadir administró esa tensión como pudo, pero no logró que se mantenga siempre subterránea. La última vez que asomó, por ejemplo, fue con el proyecto de municipalizar Alto Comedero .

Hoy, dicen en el gobierno, el vínculo está tranquilo y Morales participa en las reuniones del comando de campaña que ya está activo. Un gesto que puede leerse en ese sentido fue la reaparición pública del exgobernador en una de las inauguraciones más caras al corazón jujeño, la del centro cultural Lola Mora , una obra que promocionan como la última del famoso arquitecto Cesar Pelli y que contiene las siete estatuas originales de la artista y escultora.

Todo mal con la Casa Rosada

Con el proceso electoral encaminado y la confianza que se dispensan, en el gobierno jujeño ya no temen del poder de fuego de los libertarios. Por eso, se permiten endurecer su postura con la Casa Rosada. Se notó cuando María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, los dos diputados que responden a Sadir y Morales, aportaron al quórum de la sesión convocada para interpelar a Manuel Adorni. Como contó Letra P, en situaciones previas los legisladores se repartían para que al menos uno colabore con las iniciativas del gobierno. Eso ya no pasa más, al menos por ahora.

La única esperanza de reencauzar el vínculo está en manos de Diego Santilli. La asunción del “Colo” como jefe de gabinete “generó expectativa” en Jujuy y por eso Sadir decidió acompañarlo.

Los radicales descartan un acuerdo, al menos por ahora, pero se ilusionan con que el diálogo se vuelva más fructífero. Reconocen que el otro libertario que se ha portado bien con ellos es el exjefe de bloque de La Libertad Avanza en la cámara alta, Ezequiel Atauche. Del otro lado ubican al diputado Manuel Quintar, con quien no tiene ningún tipo de estima.

Qué pretende Carlos Sadir

Los reclamos que surgen de Jujuy para con el gobierno libertario son económicos. “Tenemos muchas negociaciones abiertas y en todas hay incumplimientos”, dicen. Mencionan como ejemplo que la provincia tuvo que salir a cubrir el retiro de nación en cuestiones de salud y que aún esperan los fondos prometidos para los arreglos en la ruta 34. “No llegó un mango y la plata la estamos poniendo nosotros; era una obra con 340 personas trabajando y hoy hay 180”, se quejaron cerca de Sadir.

Carlos Sadir con Diego Santilli.

En esa línea, el gobierno provincial detectó otra caída en la recaudación en junio y ven que más temprano que tarde eso repercutirá en otro ajuste. Por eso, saludaron la primera conferencia del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien dijo que la Casa Rosada creía en tarifas libres. “Aumentaba la luz y el gas y la gente nos insultaba a nosotros porque la empresa de distribución es provincial, pero el problema está en la generación y el transporte que aumentó casi 1000% desde 2023”, explicaron. El debate, recien empieza.