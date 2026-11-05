Santa Fe: cuáles son los cambios en las leyes de seguridad con los que la UCR y el PS sellaron la paz

Santa Fe: la UCR y el socialismo sellaron la paz y van por la aprobación de las leyes de seguridad de Pullaro

Después de seis meses de tensa espera, la UCR y el socialismo llegaron a un acuerdo en Santa Fe sobre el paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro . “Estamos muy conformes, logramos 10 puntos de 11”, aseguró a Letra P una fuente legislativa con llegada a la Casa Gris .

Con las diferencias saldadas, Unidos se encamina a lograr la aprobación este jueves en Diputados.

El entendimiento llegó tras una semana de negociaciones contrarreloj entre los principales socios de la coalición gobernante. La nueva redacción conserva buena parte de las facultades reclamadas por el Ejecutivo, aunque incorpora garantías judiciales y deja afuera una de las disposiciones objetadas por los legisladores del Partido Socialista .

Entre las medidas que sobreviven en el proyecto de consenso figuran los allanamientos sin orden judicial, previstos para determinados supuestos de urgencia. En algunos de esos casos, un magistrado deberá controlar de oficio su legalidad dentro de las 24 horas posteriores.

También continúan los juicios en rebeldía, que permitirán avanzar con procesos penales en ausencia del acusado, siempre que se cumplan las condiciones previstas y se garantice su derecho de defensa.

El dato de @ManuMonsalve_



Después de las tensiones por las leyes de seguridad de Pullaro, la UCR y el socialismo llegaron a un acuerdo https://t.co/Kl5cd5wKcK pic.twitter.com/NW4oi1tIiJ — LETRA P (@Letra_P) November 5, 2026

La reforma introduce, además, mayores resguardos para las declaraciones informativas de personas todavía no imputadas, refuerza la intervención judicial sobre determinadas medidas cautelares y precisa las excepciones para admitir pruebas obtenidas mediante procedimientos irregulares. A su vez, modifica aspectos de la audiencia imputativa y amplía la participación de víctimas y querellantes.

En materia contravencional, se incorpora el procedimiento monitorio, que habilita el dictado de sentencias sin debate oral previo y establece un plazo de 60 días para presentar oposición. También se regula el uso de testimonios anticipados, como los recibidos mediante Cámara Gesell o de testigos cuya integridad física esté en riesgo.

Por su parte, el articulado mantiene el régimen penitenciario agravado para internos que representen amenazas graves a la seguridad pública, las facultades para intervenir inmuebles vinculados con actividades ilícitas y los cambios al sistema de inteligencia preventiva y al régimen provincial de recompensas.

El punto que quedó afuera

La principal concesión al PS fue la eliminación de las zonas de intervención policial especial. La figura permitía al Ministerio de Justicia y Seguridad delimitar áreas con controles de acceso, restricciones horarias de circulación, limitaciones al consumo de alcohol y arrestos policiales de hasta 48 horas.

La disposición había concentrado parte de los reparos constitucionales del socialismo, expresados durante la discusión por la diputada socialista Lionella Cattalini. Su exclusión terminó de allanar el camino para un entendimiento que, según la evaluación boinablanca, preserva el núcleo de la iniciativa del gobernador.

Próxima parada, el Senado

La reunión del miércoles entre radicales y socialistas permitió destrabar la interna de la coalición, que había impedido avanzar con el tratamiento la semana pasada. Este jueves terminaron de ajustarse los últimos detalles del texto y los mecanismos legislativos para llevarlo a votación.

Con ese escenario, la Cámara de Diputados de Santa Fe sesionaba desde las 15. El oficialismo buscará hacer valer su mayoría para otorgar la aprobación y girar el proyecto al Senado, donde el radicalismo no tendrá mayores inconvenientes para ratificarla.