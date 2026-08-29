Lisandro Catalán se lanzó: "No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de Tucumán"

En el cierre de la presentación del plan de gobierno denominado “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, Catalán fue contundente al referirse a su postulación: “No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de la provincia de Tucumán”.
El programa de Lisandro Catalán
Durante el encuentro, el exministro del gobierno de Javier Milei presentó un programa integral que propone una transformación profunda de la provincia, con reducción de impuestos, fomento de inversiones, reforma del Estado, cambios en el sistema de salud y educación, mayor autonomía municipal, una reforma electoral y el fortalecimiento de la seguridad.
Nuestro Plan de Shock, con 15 medidas que vamos a tomar durante los primeros días de gobierno.
La jornada contó con las exposiciones del exfuncionario José García Hamilton, Clemente Babot, Nahuel Ríos, María José Boscarino, Patricio Celario, Nadima Pecci y los diputados Federico Pelli y Soledad Molinuevo.
Entre las principales propuestas se encuentran la eliminación progresiva de impuestos que afectan al sector productivo, la reducción de los nueve ministerios actuales a cuatro, la digitalización total del Estado, un presupuesto de la Legislatura limitado al 1% del presupuesto provincial, la eliminación de los acoples y las comunas y la implementación de la Boleta Única de Papel.
Además, Catalán adelantó que quienes quieran integrar las listas libertarias deberán asumir públicamente el compromiso de reducir el costo de la Legislatura.
Como cierre, el dirigente presentó un Plan de Shock para los primeros días de gestión, que contempla la eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, la reducción de alícuotas para 76 actividades, la eliminación del Impuesto a la Salud Pública sobre la nómina salarial y del Impuesto de Sellos, una reorganización integral de la seguridad, una Ley Antinepotismo, presupuesto base cero, una Ley de Acceso a la Información Pública y un régimen de promoción de inversiones productivas.
Un mensaje para Tucumán
El mensaje de Catalán buscó marcar el tono de una eventual gestión: menos impuestos, menos burocracia, un Estado más eficiente, mayor seguridad y más inversión privada. “Esta vez va en serio”, aseguró el titular de LLA en Tucumán, para ratificar su voluntad de cambio en medio de la dispersión opositora que el peronismo busca fomentar, según aseguran en el campamento libertario.
Con la presentación de “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, La Libertad Avanza Tucumán dejó planteada su hoja de ruta para 2027 y puso en marcha formalmente su proyecto para disputar el gobierno provincial.
“No voy a ser candidato a gobernador. Voy a ser el gobernador de la provincia de Tucumán”, reiteró Catalán al cerrar el acto.