Lisandro Catalán aprovechó la visita de los Milei y quiere dinamitar los puentes entre Jaldo y la Casa Rosada

Las sonrisas, el protocolo y la buena onda entre Javier Milei y Osvaldo Jaldo se quedaron en el aeropuerto de Tucumán . En el Hotel Hilton , donde disertó el jefe de Estado, las críticas hacia el modelo que representa el gobernador peronista anticiparon un camino hacia el 2027 lleno de espinas y encontraron su portavoz oficial, Lisandro Catalán .

Hace rato que el exministro de Interior y presidente de la Libertad Avanza local se mueve como candidato . Sólo que esta vez lo hizo desde el estrado del Foro Económico del NOA (FENOA) , con un auditorio presto a escuchar su convocatoria a dar pelea para terminar con la “opresión del sistema político”. En esa cruzada, aprovechó la visita de sus aliados sustanciales, el Presidente y Karina Milei , la armadora de La Libertad Avanza en todo el país.

También fue util para su estrategia contra el aliado peronista Patricia Bullrich . Desde el estrado, la senadora sostuvo que la pobreza de las provincias del norte era responsabilidad de sus gobiernos locales y no sólo comparó la administración de Jaldo con Formosa , sino también a Catamarca , otro distrito gobernado por un peronista aliado.

Milei estuvo en Tucumán poco más de seis horas. Llegó para ser el orador central del encuentro que anualmente organiza la fundación Federalismo y Libertad, espacio que crece como think thank libertario en el norte argentino. Sin caravanas callejeras, tuvo el contacto con sus seguidores en las puertas del Hilton y emprendió el regreso.

Con todo, las voces contra la administración tucumana se hicieron sentir en el estrado organizado por Federalismo y Libertad . Catalán, quien pica en punta para ser el candidato a gobernador elegido por la Casa Rosada, apuntó la jaldismo sin cortapisa. Decidió no nombrar al gobernador pero aseguró que Tucumán es “el paradigma del desorden” y responsabilizó a un modelo de décadas “que tiene a la política como forma de administrar y controlar el poder”. “Todo lo que producen los tucumanos va a sostener la auto preservación de la clase política”, insistió.

Entre las anomalías que Catalán señaló se incluyen al presupuesto de la Legislatura, del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, de las 93 comunas rurales y organismos como la Defensoría del Pueblo o el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo. “Los tucumanos debemos hacernos cargo de nuestro destino”, consignó tras apuntar, en sintonía con Bullrich, que hay gestiones que buscan ayuda de la Casa Rosada para llegar a pagar sueldos a fin de mes.

Milei en Tucuman 20 03 2026 Javier Milei junto a sus seguidores en la puerta del Hotel Hilton de Tucumán.

Si bien el exministro sostuvo que la provincia debe acompañar el camino nacional, también desnudó el juego del gobernador. “En Tucumán hay un juego de oficialismo y oposición para que nadie cambie. Nosotros vamos a fondo. Con el liderazgo de Javier Milei y de la presidente de la Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, lo podremos lograr”, concluyó para dar paso a la exposición del presidente en una noche llena de mensajes directos y entrelineas.

Tensión administrada en Tucumán

La visita del Presidente se dio luego de semanas de mucha tensión entre los libertarios y el jaldismo que incluyeron un violento ataque al diputado Federico Pelli cuya investigación todavía se disputan los fueros provincial y federal.

Jaldo, quien primero reaccionó molesto con las críticas libertarias tras haberle pedido la renuncia de su ministro de Gobierno, e incluso llegó a denunciar en la Justicia a la diputada Soledad Molinuevo, aprovechó la visita presidencial para dar señales de distensión.

Osvaldo Jaldo, Javier Milei y Karina Milei aeropuerto Tucumán Osvaldo Jaldo, Javier Milei y Karina Milei en el aeropuerto de Tucumán.

Recibió al presidente y a Karina Milei en el Aeropuerto Benjamín Matienzo, junto a su vicegobernador Miguel Acevedo, y dispuso un operativo especial de seguridad para evitar cualquier complicación. En el breve encuentro, hubo sonrisas, abrazos y una charla que pareció distendida. Pero todo quedó ahí.

Milei devolvió el gesto y no hizo ninguna referencia directa a la situación en Tucumán durante su paso por el encuentro en el que fue orador central. En ese plano, las tensiones parecen administradas y los acuerdos que se motorizan por las necesidades mutas, se consolidan en el Congreso, dejando de lado cualquier rencilla.