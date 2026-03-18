Tucumán: Jaldo suma otra foto con Milei mientras escala la pelea provincial con La Libertad Avanza

Osvaldo Jaldo sumará otra foto con Javier Milei en medio de la tensión entre el gobierno provincial y las cabezas de La Libertad Avanza en Tucumán . El Presidente llegará este jueves a la provincia para participar de una nueva edición del Foro Económico del NOA (FENOA) , organizado por la Fundación Federalismo y Libertad .

Luego de las lluvias que la semana pasada dejaron a media provincia bajo el agua, la relación entre el peronismo provincial y la pata local de La Libertad Avanza se tensó como no sucedía desde los tiempos en que Jaldo proponía cortarle la melena al león, en medio de la campaña para las elecciones legislativas del año pasado.

La discusión respecto de las políticas para paliar los efectos de la tormenta se endureció más de la cuenta e incluyó la agresión de un militante peronista al diputado Federico Pelli , que terminó internado, tras el cabezazo tucumano que se viralizó ad infinitum.

Lisandro Catalán , que viene armando en el territorio sin levantar demasiada polvareda, se puso al frente de la pelea con el gobernador y abrió un debate a cielo abierto que puso en jaque la relación amistosa que, saben en Tucumán, sólo se da en las esferas nacionales. En la provincia, está todo mal.

“Siempre que viene el Presidente a Tucumán es bienvenido”, dijo el gobernador y aseguró su presencia para brindar el recibimiento institucional en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo , aunque dijo desconocer la agenda presidencial en la provincia.

Javier Milei y Osvaldo Jaldo durante la firma del Pacto de Mayo.png Javier Milei y Osvaldo Jaldo durante la firma del Pacto de Mayo, una de las visitas del Presidente a Tucumán.

El Presidente será el orador en el FENOA, organizado por la fundación Federalismo y Libertad, que se desarrollará en el Hotel Hilton Garden Inn y contará entre sus disertantes a Patricia Bullrich. La visita del jueves será la cuarta del liberal libertario desde que asumió en diciembre de 2023. Sólo viajó más veces a las tres provincias más grandes del país: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en ese orden. Milei viajará junto a su hermana, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a la vez presidenta y vice de LLA a nivel nacional.

Originalmente, la mesa chica libertaria imaginaba la agenda presidencial para llevar el Tour de la Gratitud libertario al territorio de uno de los gobernadores aliados más valorados por la Casa Rosada, pero las actividades que proyectaban a Milei recorriendo las calles de Yerba Buena y mezclándose entre la gente se suspendieron la semana pasada. No obstante, al finalizar su exposición enel FENOA, el Presidente mantendrá un encuentro con sus seguidores en las inmediaciones del hotel donde se desarrollará la actividad.

“No conozco la agenda del Presidente, pero nosotros lo vamos a esperar, lo vamos a saludar y nos vamos a poner a disposición para garantizar toda la seguridad necesaria para que pueda desarrollar su actividad con tranquilidad”, dijo Jaldo al ser consultado al respecto a comienzos de esta semana.

Lisandro Catalán se asoma

Marcelo “Pichón” Segura es el nombre del militante peronista que, desde Tucumán, vio crecer su popularidad en las redes sociales y el debate público. El hombre que responde al ministro del interior de la provincia, Darío Monteros, fue quien dejó a Pelli en un hospital cuando le pegó un cabezazo en las afueras de La Madrid, la localidad más afectada por las tormentas de la semana pasada.

Por esa razón, Catalán y la primera plana de La Libertad Avanza pidieron la renuncia del ministro. Antes del cabezazo de Segura, el exfuncionario libertario había tomado la iniciativa criticando las acciones provinciales para contener a los vecinos afectados por las tormentas y peleando con el jaldismo por el pedido de ayuda a la Nación. "¡Basta, Lisandro Catalán! La política partidaria puede esperar, la gente no”, bramó el gobernador días atrás cuando el libertario agradeció en las redes sociales a Sandra Pettovello por la ayuda nacional a los damnificados tucumanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catalanlisandro/status/2032923394060996840&partner=&hide_thread=false Como “basta” gobernador? El “basta” con el que usted se dirige a mí, parece ser del mismo estilo que el de su Ministro del interior. Interpreto que usted no estuvo acostumbrado a que nadie la marque las falencias de la provincia, que son innumerables.

Por supuesto que el pedido… https://t.co/IEhsoDwBY5 — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) March 14, 2026

Como viene contando Letra P, Catalán se mueve como candidato desde hace ya tiempo. Luego de su paso por el gabinete nacional en el equipo que entonces comandaba Guillermo Francos, volvió al Jardín de la República u aspira a convertirse en el candidato violeta de 2027 con la capacidad de contener provincialmente los altos niveles de apoyo que ostenta el Presidente. De hecho, parte de la reforma estructural que Catalán proponer para lograr imponer su proyecto en Tucumán será uno de los ejes que lo llevará a estar entre los principales oradores del FENOA.

En esa tarea, no sólo discute con la buena relación que el gobierno peronista exhibe ante los armadores nacionales, sino también con Mariano Campero, el radical con peluca que a finales del año pasado pegó el salto a la bancada violeta en la Cámara de Diputados.

Osvaldo Jaldo resguarda su tropa

En esa respuesta directa a Catalán, Jaldo acusa al exministro por “intentar apropiarse de gestiones que no se hicieron” y asegura que él mismo fue quien encaró las conversaciones con Pettovello y Diego Santilli para recibir la ayuda que finalmente la Casa Rosada prometió.

Cuando el gobernador se mete en el barro tuitero para cruzar a Catalán también protege a Federico Masso, el ministro de Desarrollo Social de Tucumán, al que el libertario apuntaba por el reparto de la ayuda. El propio Masso tuvo su propio debate con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.

En el marco de los pedidos de renuncia de Monteros por la agresión a Pelli, la hermana de Molinuevo, la diputada Soledad Molinuevo, fue otra de las libertarias que tuvieron su cruce con el gobernador. “Esta señora dijo que el gobierno de Tucumán es una mafia. Que haga una denuncia penal y que investigue la Justicia, pero no se puede hablar libremente de mafia. Yo no soy un mafioso”, afirmó Jaldo, que consiguió que la Justicia dé el visto buena a una cautelar que obliga a la diputada a borrar de las redes sociales las expresiones en esa dirección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoleMolinuevo/status/2033563228513402907&partner=&hide_thread=false Gobernador @OsvaldoJaldo, ud. anunció en conferencia de prensa el contenido de una denuncia en mi contra y hasta resultado de la sentencia! Yo aún no he sido notificada de nada! y la página del Poder Judicial sigue con acceso reservado. ¿Cómo es posible que ud. sepa detalles de… pic.twitter.com/Mj5eUy7cw4 — Soledad Molinuevo (@SoleMolinuevo) March 16, 2026

“Quiero aclarar que no hay ninguna denuncia contra la diputada nacional. La cautelar no apunta a amordazar ni a limitar la libre expresión o la libertad de prensa por parte de la diputada. Yo he venido en silencio y he venido callado, pero tengo que tomar decisiones ante los poderes que correspondan, pidiendo y tomando los recaudos en defensa propia que debe tener un gobernador y que debe tener cualquier tucumano”, señaló Jaldo.

Ese avance judicial volvió a caldear la relación entre el gobierno provincial y la tropa violeta. Será el incómodo telón de fondo para una nueva foto entre Jaldo y Milei.