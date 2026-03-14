Tucumán: las inundaciones y la lluvia de críticas de LLA amenazan con lastimar la relación entre Jaldo y Milei

Osvlado Jaldo durante su reocrrido por La Madrid, la localidad más afectada tras las inundaciones en Tucumán.

A las buenas relaciones que Osvaldo Jaldo pretende mantener con la Casa Rosada le aparecieron dos piedras en el zapato. Un bochornoso incidente que involucró a un diputado de la Libertad Avanza y a militantes oficialistas irrumpió en el contexto de las inundaciones que aefectan a casi la mitad del territorio provincial y ocupan al gobernador de Tucumán .

Jaldo viene reclamando fondos a Javier Milei desde hace meses. En la apertura de sesiones de la Legislatura , enumeró el listado de deudas por más de 100 mil millones de pesos entre los que incluyó a compromisos del PAMI, la ANSES y programas eliminados por la administración de Javier Milei. A todo se suma ahora la necesidad de asistencia para la ayuda social y los trabajos de reconstrucción que serán necesarios cuando el agua baje.

Durante el tórrido verano, el tucumano garantizó apoyo para la sanción de la reforma laboral y de los cambios en el régimen penal juvenil. Participó de las negociaciones mano a mano con los ministros libertarios para conseguir compensaciones por la caída de ingresos y deudas a cambio de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) . Esperaba la llegada de esos fondos, pero en el primer bimestre Tucumán no estuvo entre las incluidas en el reparto. Hace una semana, se quejó públicamente por la demora pero ratificó que no rompería el diálogo con la administración federal. Pero, el escenario cambió de modo abrupto.

Entre el domingo y el martes llovieron cerca de 300 milímetros. Colapsaron ríos, acequias y canales de desagüe. Quedaron bajo el agua centenares de poblados y ciudades, se registraron cortes de rutas y anegamientos bajo una constante situación de alerta climática por la continuidad de las tormentas.

El Gobierno dispuso la suspensión de las clases hasta este viernes inclusive y ordenó un operativo de asistencia en las poblaciones más afectadas. El foco de atención está puesto en La Madrid, una ciudad ubicada en el sur tucumano, que es sinónimo de inundaciones desde hace décadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/2031791293949460561&partner=&hide_thread=false La Madrid | Visitamos esta localidad para acompañar a los vecinos afectados por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en Tucumán y en provincias vecinas, y para supervisar el operativo integral de asistencia que estamos llevando adelante desde el… pic.twitter.com/1HguTo4Lbz — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) March 11, 2026

Este viernes se abrieron las compuertas del dique El Cadillal, principal reserva de agua de la provincia, ante el riesgo de colapso. Eso anticipa nuevas inundaciones a la vera del río Salí para los próximos días. La situación es crítica y obliga a respuestas rápidas.

En la administración Jaldo monitorean el día a día, pero ya comenzaron a afinar números y a encender alertas por los recursos extras que demandará la reconstrucción del daño provocado por el dantesco escenario. Al reclamo por los 100 mil millones para sostener el funcionamiento del Estado local sin emergencia, ahora los números crecerán al ritmo de la crisis. Y allí, otra vez, todos los caminos conducen a la Rosada.

El diálogo con la Casa Rosada

En el medio del temporal, los ministros Diego Santilli (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano) se comunicaron con Jaldo para ponerse a disposición. El tucumano agradeció el gesto, aunque la ayuda luego ofrecida no satisfizo las demandas de una emergencia de envergadura.

Finalmente, el viernes se supo que Tucumán recibirá las donaciones nacionales pero deberá hacerse cargo del flete desde Buenos Aires.

La gestión Milei cerró, a comienzos de 2024, los depósitos que Desarrollo Social tenía en Tucumán para atender este tipo de situaciones críticas. Los cuestionamientos a esa decisión y su impacto en la actualidad tucumano no tardarán en aparecer.

“El estado de situación es complicado, ya que hay lugares en los que hemos tenido inundaciones; en otros, anegaciones y en otros rompimientos totales de camino; mucha gente ha perdido muchas cosas, sobre todo los bienes personales, pero también, hemos enviado inmediatamente la asistencia del Gobierno de la Provincia, de las organizaciones intermedias y de muchos tucumanos que solidariamente están colaborando”, describió el mandatario a la espera de la ayuda nacional.

La relación rota con La Libertad Avanza en la provincia

Como si no fuera complejo el panorama, apareció otro frente de tensión. La violenta agresión de un puntero del oficialismo al diputado libertario Federico Pelli se transformó en un escándalo que tensa las ya complejas relaciones del jaldismo con el oficialismo nacional.

Los mileistas le pidieron la renuncia al ministro del Interior tucumano, Darío Monteros, a quien apuntan como el responsable del ataque cuyas brutales imágenes se reprodujeron por miles en redes y en canales nacionales.

El funcionario acusado dobló la apuesta y denunció en tribunales a Alejandro Molinuevo, intendente de Concepción, por haber amenazado de muerte al agresor tras el incidente. También intimó, por carta documento, a la diputada Soledad Molinuevo, hermana del intendente, por haberlo acusado de mafioso.

Lisandro Catalán y Federico Pelli en el hospital

Lisandro Catalán, presidente de la Libertad Avanza en Tucumán apuntó contra el oficialismo provincial. Lejos de su habitual tono prudente, le sugirió a Jaldo que mantener a Monteros en el cargo era una señal de impunidad.

El desafío pone en una encrucijada al entramado político local y también nacional: Jaldo es un aliado clave para el mileismo en el Congreso de la Nación. Y Monteros es un hombre de extrema confianza de Jaldo. La tormenta política tiene imprevisible final, pero parece lejos de agotarse.