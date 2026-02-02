Tucumán: Lisandro Catalán alista la tropa para salir a comerle el territorio a Osvaldo Jaldo.

Aunque en Tucumán las elecciones provinciales se realizarán entre junio y agosto de 2027, La Libertad Avanza activa la campaña en redes sociales y con incipientes recorridas en territorio se planta como alternativa al oficialismo de Osvaldo Jaldo . Lisandro Catalán encabeza la avanzada violeta y levanta la temperatura de inusuales debates para la temporada de verano.

El ex ministro del Interior asegura que no habrá tregua con el peronismo provincial y que tampoco buscará pactos con el resto de la oposición política local. “No vamos a ser un nuevo Cambiemos”, repite a quien quiera oírlo en una mensaje que cierra la puerta a acercamientos con sectores del radicalismo que tienen representación en la Legislatura y en varios concejos deliberantes de la provincia.

También parece descartar sumar al espacio que lidera el diputado Mariano Campero , el radical con peluca que conduce el partido local Cambia Tucumán . Esta fuerza política, a través del intendente Pablo Machiarolla , gobierna el municipio de Yerba Buena donde La Libertad Avanza obtuvo una contundente victoria en las elecciones de octubre del año pasado.

En la temporada de verano, sin embargo, los libertarios abrieron una rendija para sumar al intendente radical de Concepción, Alejandro Molinuevo . El jefe del municipio ubicado en el sur tucumano es hermano de Soledad, ahora diputada libertaria.

También acercó posiciones con la dirigencia de CREO , el partido con el que Paula Omodeo intento su reelección, sin éxito. Catalán asegura que van a sumar a todos los que tengan coincidencias con el rumbo político que fijó el presidente. El exministro cree que las experiencias opositoras ensayadas en Tucumán en los últimos 20 años fracasaron por “perder identidad” y por “estar condicionadas”.

Vamos a seguir acompañando y estando en el territorio. Gracias a cada vecino por abrirnos la puerta y contarnos su realidad. La Libertad Avanza VLLC pic.twitter.com/8XZZgIxQ6v

El desembarco de los libertarios en Tucumán tiene dos patas. Por un lado, el apoyo a la gestión nacional sin condicionamientos. Por el otro, un ataque sin cuartel a la gestión jaldista a través de las redes sociales. También, y cada vez con mayor virulencia, se apuntan dardos a la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.

En las últimas semanas, las huestes libertarias cargaron contra el oficialismo tucumano por las consecuencias que provocaron los desbordes de ríos y acequias por las lluvias que cayeron la provincia durante enero. También, redoblaron críticas por el gasto político.

Las críticas a Osvaldo Jaldo

Los mileistas acusan al peronismo de no haber hecho los ajustes que si hizo Milei. La pelea se desarrolla en las redes sociales, terreno en el que los violetas creen jugar con ventaja. Desde el oficialismo la réplica apunta ese estilo de construcción política.

Osvaldo Jaldo y Lisandro Catalán.png Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo, referentes de La Libertad Avanza y el peronismo en Tucumán.

“Menos Twitter y más territorio”, replican desde el gobierno tucumano a cada reclamo libertario. Los cruces se multiplican mientras también se suceden las reuniones en nivel nacional para lograr el apoyo parlamentario del oficialismo tucumano a las reformas que impulsa la Casa Rosada.

Los votos de Jaldo en el Congreso son clave para aprobar la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad, entre otras iniciativas.

Falta más de un año y medio para que los tucumanos sean convocados a votar sus autoridades, pero la pelea política parece haberse anticipado.