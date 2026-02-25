Tucumán: quién es el empresario que patrocinó a un candidato libertario, se arrepintió y ahora critica a Milei

A la administración de Javier Milei le surgió un crítico inesperado en Tucumán . El empresario azucarero Jorge Rocchia Ferro lidera los reclamos del Norte Grande por un cambio en la política de apertura de importaciones que impulsa La Libertad Avanza y que está poniendo en jaque a varias actividades de la región.

El tucumano se sumó a las filas libertarias a fines de 2024 y su apoyo fue clave para que la lista violeta alcanzará dos bancas en la disputa con el peronismo de Osvaldo Jaldo en las elecciones de 2025.

Ahora, levanta la voz para pedir un cambio de rumbo, advertir que la situación es “muy grave” y denunciar que lo que se está aplicando el gobierno nacional es muy similar al menemismo.

Rocchia Ferro comanda el Grupo Los Balcanes , actor clave en la actividad azucarera con más 2.500 empleados y el control de los ingenios La Florida , Cruz Alta y Aguilares . Preside la Unión Industrial de Tucumán (UIT) y es uno de los impulsores del denominado programa sucroalcoholero que promueve la reconversión de los residuos de la caña de azúcar para generar energía.

Con esa actividad como bandera, mantuvo buenas y malas temporadas de relaciones con las administraciones de Cristina Kirchner , Mauricio Macri y Alberto Fernández . Con Milei sintonizó en el primer tramo de la gestión y, de la mano del exministro y coterráneo Lisandro Catalán , se sumó al proyecto libertario desde el rol de outsider.

image Otros tiempos: Jorge Rocchia Ferro y Lisandro Catalán.

En la campaña electoral de las últimas elecciones, Rocchia Ferro jugó fuerte a posicionar la lista mileista en Tucumán. Federico Pelli, el principal candidato, trabajaba en el grupo Los Balcanes con roles en el área de seguridad por su formación militar y resultó electo diputado en su debut político. Hoy forma parte del bloque del oficialismo en la cámara baja.

El divorcio de La Libertad Avanza

Pese a todo, el industrial comenzó a mostrar algunas diferencias con la política nacional a mediados de 2025. En especial, se diferenció de la política de apertura de importaciones que promueven el presidente Milei y sus ministros. En el arranque de la zafra 2025, su hija Catalina Rocchia Ferro presidenta del Grupo Los Balcanes, advirtió que había que defender las economías regionales y lanzó dardos para “un gobierno que no tiene una mirada federal”.

En las últimas semanas y tras las luces rojas que encendieron el cierre de varias plantas textiles en Tucumán, Jorge Rocchia Ferro volvió a pisar el acelerador contra la administración mileista. Reclamó unidad a los diputados y senadores para defender el empleo, promovió varias declaraciones muy críticas de industriales de la región y solicitó a los gobernadores volver a conformar un bloque para frenar el avance nacional.

“Lo que está pasando es muy parecido al menemismo. Desempleo e industrias cerradas. La actividad azucarera tiene buenas perspectivas, aunque hay que mejorar el precio del azùcar, quizás el citrus puede mejorar pero el resto enfrenta un panorama sombrío”, repite a quien quiere oírlo.

La foto con Osvaldo Jaldo

Los industriales del norte, liderados por Rocchia Ferro, se quejan de la falta de puentes con la Casa Rosada. Por ahora, encuentran eco aunque no mayores respuestas en gobernadores que también peregrinan y negocian en Buenos Aires por mayores recursos para sus administraciones.

Uno de ellos fue Jaldo, que reunió a la cúpula empresaria antes del debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y con el paro general de la CGT como telón de fondo. Allí, el gobierno provincial acordó la conformación de una mesa de trabajo conjunto para defender la actividad productiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/2024497218179174873&partner=&hide_thread=false | Nos reunimos con la Unión Industrial de Tucumán para analizar con compromiso y visión estratégica la situación que atraviesa el sector productivo en un contexto nacional complejo. Cuando la industria se resiente, se resienten también las familias… pic.twitter.com/zwifUFfcYJ — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) February 19, 2026

En un tiro indirecto a la adminitración nacional, tras el encuentro, el vicegobernador Miguel Acevedo consideró a la reunión como "altamente positiva" en "momentos en donde nadie puede decir que no estamos atravesando situaciones difíciles en la industria, no tan solo Tucumán sino en Argentina".

En un escenario en constante movimiento, el primer trimestre del año transita con más dudas que certezas y reconfiguraciones de alianzas que parecían fuertes y ahora aparentan ser cada vez más lábiles.