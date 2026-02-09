Tucumán: Mariano Campero enciende la ambulancia y le disputa la exclusividad libertaria a Lisandro Catalán

Mientras La Libertad Avanza se prepara para la polarizar con Osvaldo Jaldo , un tercero en discordia asoma en el horizonte para pelear por la gobernación de Tucumán y disputar el voto con la fuerza que tiene como responsable provincial a Lisandro Catalán . Lo lidera Mariano Campero , que se reconoce mileista pero se despega del armado del partido violeta.

Como ya sucedió en 2023, las elecciones se desdoblarán en la gran mayoría de los distritos y Tucumán no será la excepción. En la provincia, el liderazgo de Javier Milei parece no tener rivales entre la oposición no peronista. Pero, para las elecciones de provinciales la situación es más compleja. Allí se juega la suerte de gobiernos locales y de dirigentes con impronta en cada región.

En ese contexto, entre los dirigentes que lidera Campero especulan que el lanzamiento de una nueva alternativa podría transformarse en una prueba que se replique en otros puntos del país. El ensayo consistiría en apoyar con firmeza la gestión que lleva adelante Milei, pero mantener independencia local para la construcción política y electoral.

Campero viene del radicalismo, pero fue expulsado cuando se alineo en forma incondicional con la gestión nacional en sus primeros pasos como diputado. Antes, gobernó por dos períodos el municipio de Yerba Buena y su grupo político, Cambia Tucumán , mantiene la intendencia a cargo de Pablo Machiarolla .

En sus primeros pasos del año, Campero alineó su tropa de Yerba Buena. Luego, sumó al legislador provincial José “Pepe” Seleme , quien también se alió al radicalismo para apoyar a Milei aunque renunció a La Libertad Avanza dos días antes de las elecciones de octubre de 2025.

Nuestro objetivo es transformar la vida de los tucumanos. Que podamos vivir en una provincia próspera, donde volvamos a imaginar lo que hoy parece imposible, como solucionar el problema de las inundaciones. ¿Y por qué no imaginarlo? Porque la corrupción, la desidia, el amiguismo… pic.twitter.com/uaZ1vYefUK

Seleme marcó severas diferencias con la dirigencia violeta de Tucumán. Desde el bunker camperista, aseguran que se multiplicaron los llamados de quienes acompañaron al espacio opositor al peronismo desde los tiempos de José Alperovich y que ahora no encuentran eco en la dirigencia libertaria.

La mirada de Catalán y La Libertad Avanza

Se activaron grupos de whatsapp que incluyen a quienes vienen de la UCR, a macristas y a lilitos. Por ahora, no se sumó al grupo a Ricardo Bussi y su Fuerza Republicana, otra fuerza política que también se define como mileista pero no violeta. Campero y Bussi ya ensayaron acuerdos políticos locales en la era pre-Milei que no terminaron cuajando: ¿será distinto ahora?

Martín Menem Gabriel Bornoroni Luis Picat Mariano Campero Federico Tournier A finales del año pasado, los radicales con peluca se sumaron al bloque de La Libertad Avanza.

Los libertarios reniegan de Campero. Catalán dice que no pertenece a la Libertad Avanza, pese a que el parlamentario integra el bloque oficialista en la cámara baja del Congreso. En el lluvioso y húmedo verano tucumano, las huestes del oficialismo nacional lo acusaron de “socialdemócrata” tras confirmarse su intención de salir al ruedo con el objetivo puesto en 2027.

La pelea recién comienza.