Javier Milei en España: gélido saludo con "el dictador" Pedro Sánchez y ataque al socialismo por "fascista"

Javier Milei estrechó este jueves la mano de Pedro Sánchez con un saludo breve y gélido y, poco después, equiparó al socialismo con el fascismo ante el jefe del Gobierno español. La escena ocurrió en la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid, dos semanas después de que el Presidente llamara “impresentable dictador” al líder del PSOE y reclamara su derrota electoral.

La campaña offshore del libertario sumó, así, otra escala , esta vez desde una tribuna institucional. El encuentro se produjo en la Galería de las Colecciones Reales, donde Sánchez recibió a las delegaciones junto al rey Felipe VI y al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand .

Milei sonrió al saludar al monarca. Con el dirigente socialista, el apretón de manos fue fugaz y distante. Era el primer cara a cara después de las descalificaciones que el argentino había lanzado durante su anterior visita.

Así ha sido el saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana https://t.co/YG2YEjG94v pic.twitter.com/azQDDJPRqb

“El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”, sostuvo Milei durante su intervención ante sus colegas en el país que sufrió una dictadura fascista de ultraderecha -la que lideró Francisco Franco - que se extendió por 36 años, entre 1939 y 1975.

El mandatario argentino apeló a la consigna fascista de subordinación al Estado para describir a los gobiernos socialistas y les atribuyó una misma vocación de concentrar poder y limitar las decisiones individuales.

El Presidente acusó a ambas corrientes de rechazar el mercado, intervenir la economía, nacionalizar empresas y controlar a la prensa.

El discurso incluyó una advertencia sobre el avance de las agendas progresistas en Europa y una referencia explícita a lo que había dicho días antes en Madrid, cuando acusó de "impresentable dictador" al presidente anfitrión, elegido dos por veces por el voto popular y cabeza de un gobierno que garantiza el funcionamiento pleno de todas las instituciones del sistema democrático.

La agenda política de Milei también quedó expuesta antes del plenario. Tras el golpazo que significa para su gobierno la derrota calamitosa de Donald Trump en las elecciones de medio termino de Estados Unidos, el Presidente llegó este miércoles a la capital española y se reunió con Santiago Abascal, líder de Vox y aliado de su construcción internacional. En cambio, faltó a la ceremonia inaugural en el Teatro Real y a la cena que ofrecieron los reyes en el Palacio Real.

Javier Milei y Santiago Abascal, líder de Vox, este miércoles en Madrid. Esta vez, el encuentro fue presencial.

La campaña española, un escenario elegido

Como contó Letra P, el 21 de octubre Milei había intervenido de manera directa en la campaña para las elecciones del 29 de noviembre. Durante una exposición en el Real Casino de Madrid, convocó a “sacar a patadas a los socialistas” del poder.

Aquella visita incluyó una conversación por videollamada con Abascal y un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura del Partido Popular.

El "encuentro" entre Milei y Abascal en España



El líder de VOX está de gira y mantuvo una conversación telefónica con el Presidente https://t.co/Ber4CxlHGG pic.twitter.com/EJaoCXjmO5 — LETRA P (@Letra_P) October 21, 2026

Sánchez y el PSOE recogieron el desafío. El jefe del Ejecutivo difundió un video con Fanático, de Lali Espósito, y reivindicó su identidad de izquierda. Su partido desplegó un cartel de bienvenida al argentino con una defensa del crecimiento económico español.

Sánchez y el PSOE recogieron el desafío. El jefe del Ejecutivo difundió un video con Fanático, de Lali Espósito, y reivindicó su identidad de izquierda. Su partido desplegó un cartel de bienvenida al argentino con una defensa del crecimiento económico español.

Pedro Sánchez, enemigo designado

La pelea arrastra, además, un antecedente diplomático. En mayo de 2024, Milei había acusado de corrupción a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. España retiró a su embajadora en Buenos Aires y designó un nuevo representante cinco meses después.

El cruce amplificó la presencia de Milei en la discusión local, mientras una protesta estudiantil cuestionaba su visita y su política universitaria.

La pelea arrastra, además, un antecedente diplomático. En mayo de 2024, Milei había acusado de corrupción a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. España retiró a su embajadora en Buenos Aires y designó un nuevo representante cinco meses después.

Este jueves, el protocolo volvió a reunir a los protagonistas del conflicto. El saludo duró unos segundos; la confrontación continuó desde el atril.