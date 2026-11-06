La CGT le llevará a León XIV un documento con críticas al Gobierno y prepara medidas de fuerza tras su visita

La CGT llevará el lunes próximo un documento con críticas al gobierno de Javier Milei a la Universidad Católica Argentina (UCA), donde tendrá un encuentro breve con el papa León XIV . Los gremios repetirán los planteos que ya expusieron en el Vaticano y, cuando el pontífice deje el país, empezarán a acelerar las medidas de fuerza.

El Encuentro con el Mundo del Trabajo está previsto para las 16:10 en el auditorio San Juan Pablo II del campus Puerto Madero de la UCA y lo organiza la Iglesia. Según les informaron a los dirigentes cegetistas, habrá empresarios, representantes de movimientos sociales, sectores de la Justicia y los ministros de Trabajo de cada provincia. Será breve, según pudo saber Letra P , y participarán los triunviros Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello . En la CGT esperaban un último visto bueno de la UCA para entregar el texto, pero daban por hecho que lo harían.

El documento retoma el diagnóstico crítico al gobierno libertario que Jerónimo y Gerardo Martínez , secretario de Relaciones Internacionales de la central y secretario general de la UOCRA, le llevaron al papa el 12 de septiembre en el Vaticano: deterioro social, pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, precarización laboral y endeudamiento de los hogares. A eso se suma la defensa del diálogo social como “llave maestra” y la preocupación sindical por la inteligencia artificial.

La CGT consiguió ese lugar tras la audiencia del Vaticano y la Iglesia ya envió invitaciones a una veintena de dirigentes, aunque la nómina abrió resquemores: los organizadores pidieron una delegación reducida y varios gremios reclamaron definirla en el consejo directivo. Las regionales irán a la misa del martes 10 en Córdoba y la cúpula, a la del miércoles 11 en Luján.

En la central ven la visita como una oportunidad para cambiar el clima social y esperan que el mensaje del Papa abra otro ámbito para pensar un proceso distinto. Jorge Sola anticipó que el mensaje no será necesariamente partidario, sino centrado en la justicia social y el bien común, y dijo que “la mayor tarea va a quedar cuando el Papa se vaya”.

Del gobierno, en cambio, no esperan un giro. Dirigentes cegetistas interpretan el despliegue oficial como una puesta en escena de diálogo y consenso que no se corresponde con la práctica cotidiana, y apuntan a la recesión, al consumo golpeado y a familias que empiezan el mes endeudadas. La Casa Rosada, por su parte, transmitió a los obispos su temor a que sindicatos y referentes sociales hagan un uso político de la presencia del Papa en la UCA.

Después de León

Terminada la visita, se reunirá el consejo directivo de la CGT, con las obras sociales como tema principal. Dirigentes de la central anticipan que la conflictividad va a escalar y que, a fin de año, buscarán una medida más contundente: un cese de actividades con asambleas en los lugares de trabajo. Todavía no es un paro. La mesa chica ya había dejado de lado un quinto paro general contra Javier Milei y analizaba una huelga parcial de dos a cuatro horas.

El nudo, según fuentes de la central, es el desfinanciamiento del sistema de salud sindical. Alrededor del 90% del Fondo Solidario de Redistribución, que paga los reintegros a las obras sociales, se destina a prestaciones por discapacidad y queda poco margen para tratamientos de alta complejidad y medicamentos costosos.

A eso se suman el nomenclador con el que el Estado paga los medicamentos, congelado desde hace unos tres años, y fondos que, según los gremios, retiene el Ministerio de Economía. La caída del salario y el aumento del gasto médico completan el cuadro, y los sindicatos terminan cubriendo con recursos propios lo que el sistema no paga. Dirigentes de la CGT acusan al Gobierno de desfinanciar la seguridad social con la intención de romperla.