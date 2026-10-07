El Gobierno se niega a informar sobre la custodia oficial de Manuel Adorni

Manuel Adorni dejó el gobierno de Javier Milei el 27 de junio, después de que su patrimonio estuviera tres meses bajo escrutinio público y judicial. Desde entonces, el exjefe de Gabinete vive con custodia policial oficial. Ante un pedido de acceso al a información realizado por Letra P , el Ministerio de Seguridad se negó a informar detalles de la protección.

"A la vez que se informa que el señor Manuel ADORNI cuenta con servicio de custodia, se señala que de la individualización de sus detalles, tales como su tramitación interna, inicio, motivos, número de custodios y móviles asignados y duración...", comienza la respuesta de Diego Hernán Goldman , subsecretario de Legal de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva , antes de negar a brindar detalles.

El Ministerio ampara el despliegue policial para el exvocero en la resolución 757/18 que fija las "pautas de organización del servicio de protección de estado y custodia" y su protocolo para justificar la custodia bajo carácter reservado. "Es aplicable tanto a la custodia de ministros y funcionarios que el Ministerio de Seguridad considere pertinente, como a las custodias excepcionales requeridas en el marco de un proceso judicial y bajo orden del juez competente", añade la réplica oficial.

Primer problema con la respuesta: Adorni ya dejó el cargo y su protección no fue solicitada por un magistrado. En su pedido, Letra P preguntó quién tomó la decisión de que el exfuncionario continuara con custodia. El Gobierno no lo dice.

El 7 de julio, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que Adorni continuaba con custodia por “motivos de seguridad”. “Por ahora, se mantiene”, ratificó el portavoz ante la consulta de la prensa. La respuesta de Seguridad a este medio confirmando que la protección continúa es del 5 de octubre.

Like a rollingstone. Adriana Mónica Nechevenko, la escribana de Manuel Adorni, perseguida por la prensa a la salida de Comodoro Py, después de ampliar su declaración ante el fiscal Pollicita.

En intervenciones periodísticas, el exjefe de Gabinete había denunciado públicamente amenazas y hasta el propio Milei, al justificar su renuncia, afirmó que "sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones". La escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en las operaciones inmobiliarias del exvocero que investiga la Justicia, declaró que al departamento de la calle Miró fue porque "se tenía que mudar por un tema de seguridad. El de Asamblea (su anterior vivienda) es un edificio muy grande, demasiados vecinos. Habían tenido problemas de que los molestaban de más" (sic).

¿Por qué sigue con custodia?

La otra pregunta que Seguridad no responde es qué amenazas motivaron que Adorni continuara con protección oficial. En mayo, en la Oficina Anticorrupción se presentó una denuncia por el supuesto desvío de la custodia del funcionario para vigilar a su esposa, Bettina Angeletti, en contra de los protocolos establecidos.

"Las pautas citadas establecen la confidencialidad y el secreto profesional respecto de la información que todos los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales afectados al servicio de protección de estado y custodia deben respetar en relación con el protegido, su familia, su entorno y cualquier detalle vinculado a su función específica o a las operaciones de su equipo", dice la respuesta de Seguridad, para evitar divulgar detalles de la protección montada alrededor de Adorni.

Pero el Ministerio de Monteoliva no se limita a evitar informar la cantidad de efectivos destinados al operativo Adorni, sino que tampoco respondió el presupuesto que demanda tal tarea. Según publicó el diario La Nación en septiembre, el exfuncionario también se trasladaba en un vehículo oficial de la Jefatura de Gabinete que acumulaba multas millonarias.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti se presumen fiscalmente inocentes.

"La divulgación de los datos requeridos califica como información sensible y, en tanto revela detalles de planeamiento estratégico y de capacidades empeñadas, dicha información permitiría detectar eventuales vulnerabilidades y rutinas de la custodia", aduce Seguridad en la respuesta al pedido de acceso a la información.

Las razones del silencio

Y sigue: "Su publicidad facilitaría a terceros modelar patrones de conducta u operativos, incrementando de manera exponencial el factor de riesgo sobre el funcionario custodiado y el propio personal de seguridad asignado". Un fallo del subconsciente: Goldman habla del "funcionario custodiado" cuando Adorni ya no lo es.

De esta forma, para evitar brindar detalles, el Ministerio sostiene que se trata de "información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política".

Más adelante, frente a la cuestión de si "el interés público invocado justifica la divulgación de los detalles solicitados de la custodia del señor Manuel ADORNI", la oficina legal de Monteoliva concluye que no y que "su cesión contribuya al bien común de modo proporcional al riesgo que su divulgación implica en relación con la actividad de custodia que se realiza".

En resumen, termina la nota, "se considera procedente la reserva de la información solicitada". Letra P consultó en Seguridad si podían brindar más detalles de las razones de la custodia de Adorni y hasta cuándo se mantendría. Al momento de la publicación de esta nota, no había obtenido respuesta.