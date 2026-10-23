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INEXISTENCIA DE DELITO

Javier Milei celebró su sobreseimiento en la causa $LIBRA y atacó a periodistas: "¿Quién me compensa?"

El Presidente denunció una operación política y mediática tras el fallo que también benefició a Karina Milei. Apuntó contra el diario La Nación y periodistas.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei.&nbsp;

Javier Milei. 

El presidente Javier Milei celebró el sobreseimiento que lo benefició junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa por la criptomoneda $LIBRA y lanzó fuertes acusaciones contra la oposición, medios y periodistas. “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”, expresó.

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La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi a pedido del fiscal Eduardo Taiano y alcanzó también a otros diez involucrados. El magistrado consideró que los hechos investigados no encuadraban en una figura penal y que no se había acreditado “un engaño penalmente relevante”.

La revancha de Javier Milei

Tras conocerse la resolución, Milei sostuvo que “la Justicia volvió a poner las cosas en su lugar” y afirmó que quedó al descubierto una “tremenda operación política y mediática”. Según el mandatario, el objetivo fue “dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas”.

“Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre”, manifestó el Presidente, quien acusó a sectores de la oposición de haber utilizado la causa porque “creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios”.

En ese marco, apuntó contra el Grupo La Nación y lo acusó de utilizar el expediente para “extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos”. El mandatario incluyó ese señalamiento entre sus cuestionamientos al tratamiento político y mediático del caso.

Milei también dirigió sus ataques contra Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio, a quienes incluyó entre los “periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones”. “¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?”, preguntó.

El fallo sostuvo que la “investidura institucional” del Presidente pudo darle al token “una repercusión y una visibilidad particulares”, pero que eso no equivale a “un ardid defraudatorio”. En su mensaje, Milei cerró con una reivindicación: “La verdad siempre termina imponiéndose”.

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