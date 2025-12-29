Martín Llaryora cede ante la presión del arzobispado y patea la prohibición de cuidacoches y limpiavidrios

La sesión de este lunes prometía ser de altísimo voltaje, aunque puede moderarse con la decisión de aplazar la prohibición de cuidacoches y limpiavidrios en Córdoba . En comisión, el jefe de la bancada que responde a Martín Llaryora en la Legislatura, Facundo Torres , propuso a la oposición postergar a marzo la discusión de esos ítems del nuevo Código de Convivencia .

El gobernador quería tratarlo este mismo lunes. El giro a la derecha del jefe del Panal descolocó a la oposición que albergaba proyectos por el estilo, siendo su principal exponente el neolibertario Gregorio Hernández Maqueda . El mestizaje opositor empezó a agitar las banderas progres apenas olfateó que Llaryora estaba dispuesto a peluquearse -algunas veces- para disputarle el electorado a Javier Milei , en su mayoría antiperonista.

La moción dilatoria del debate se justificó con el objetivo de darle tiempo suficiente a los 427 municipios para que adecúen su normativa de uso de espacios públicos y estacionamiento medido. La autonomía municipal sería el trasfondo. Si el intendentismo zanja sus asuntos internos podría adherir a la nueva ley provincial que, entre otros puntos, impondrá penas a las personas que no vacunen a los menores de edad.

En la Córdoba de las campanas, la Iglesia y el Estado son asunto separado, pero sus perpendiculares están cerca. Y el giro de la última polémica de fin de año puede encontrar su explicación de peso, no en el pataleo opositor, sino más bien en las declaraciones de la Pastoral Social que vehiculizó el mensaje del arzobispo Ángel Rossi .

En un extenso comunicado, la Iglesia llamó a discutir con mayor tiempo la problemática de los “naranjitas”, como se llama en esta provincia a los cuidacoches de la vía pública. Le tiró las orejas al peronismo por “su mala costumbre” de discutir temas profundos “entre gallos y medianoche”.

Qué dice el comunicado de Ángel Rossi

“El apuro con que se ha planteado este debate no se corresponde con la gravedad de la problemática. En cuestiones que afectan a tantas personas, resulta fundamental generar espacios reales de escucha, para, luego, legislar buscando verdadera y sabiamente el bien común”, va al hueso la Pastoral que, el año pasado, con el encumbramiento de su titular, Munir Braco, como vocero oficial de Rossi, mostró que jugaría fuerte en el terreno del debate político.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arquidiócesis de Córdoba (@arquidiocesiscordoba)

Seguidamente, ponen en la balanza los dos extremos del conflicto y fijan posición: “Sabemos que temas como los que involucran a las personas denominadas cuidacoches y limpiavidrios, y la siempre polémica tipología legal conocida como merodeo, son profundamente controversiales. En muchos casos existen excesos, extorsiones, delitos y terceros que se benefician de estas situaciones. Pero también es cierto que, para muchísimas personas, ésta es su única forma de subsistencia y realizan su trabajo con responsabilidad y buen trato”.

La decisión de Martín Llaryora

El enojo de Rossi fue un recurso que el oficialismo usó para tomar aire en un debate necesario, pero que pasará a marzo, según anticiparon fuentes legislativas a Letra P. En los despachos del poder del Centro Cívico no dejan de exponer las contradicciones de la oposición, que pide más tiempo cuando hay 20 proyectos similares en danza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/2003597128757879002&partner=&hide_thread=false Hemos dado respuesta a una demanda histórica: entregamos las primeras personerías jurídicas religiosas de #Córdoba, que garantizan mayor libertad de culto y otorgan un marco legal específico a iglesias y comunidades de fe, que hasta ahora debían inscribirse como ONG, asociaciones… pic.twitter.com/EsWA7PFcl9 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) December 23, 2025

Este número de iniciativas sería el botón de muestra que agita el Ejecutivo para demostrar que no es una jugada hecha entre “gallos y medianoche” como plantea la escudería pastoral de Rossi. Sin embargo, el llaryorismo evitará tensiones innecesarias con la cúpula clerical y dará más tiempo para el debate.

No obstante, los objetivos de trabajo serán cortos. “Es un tema que queremos abordar con el el máximo consenso posible. Vamos a trabajar en el tema durante febrero, pero en marzo la nueva normativa deberá estar aprobada”, plantearon los nuevos tiempos en el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial.

Qué creen en el gobierno de Córdoba

Fue la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, la que se encargó de enviar el mensaje al corazón de la Iglesia antes de que la decisión comenzara a debatirse en comisión en el mediodía de este lunes.

En la intimidad del cordobesismo creen, efectivamente, que Rossi compró el discurso opositor que, desde la perspectiva oficialista, no tendría sustento. La dirigente peronista habló de un "sesgo importante" en el documento de la Pastoral Social y de un "profundo desconocimiento" del trabajo legislativo sobre el tema.