Motosierra aceitada

Javier Milei ratificó el plan económico y advirtió: "Abróchense los cinturones"

Mensaje de fin de año. Balance de gestión. Defensa del ajuste fiscal. Señales al Congreso. Anticipo de una etapa más profunda de transformaciones estructurales.

Por Letra P | Periodismo Político
El presidente Javier Milei difundió un mensaje por Navidad y Fin de Año en el que respaldó el rumbo de la economía y anticipó una profundización de las reformas. Tras reivindicar el ajuste fiscal y la estabilización, el mandatario envió una advertencia política de cara al 2026, con el ministro Toto Caputo como eje del programa económico.

La marcha de la CGT, única expresión de descontento en un diciembre marcado por la reforma laboral de Javier Milei, consagratoria de un modelo sostenido por el ajuste y la represión de la protesta. 
¡QUÉ LINDO ES DAR BUENAS NOTICIAS!

Milei, el fantasma de diciembre y las contradicciones en la era del Gran Ajuste

Por  Marcelo Falak

“Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, advirtió el Presidente.

El video, publicado este miércoles en redes sociales, intentó ser un repaso de los principales "logros" del primer tramo de gestión libertaria.

Según fuentes oficiales, la grabación buscó consolidar el respaldo al esquema económico y preparar el terreno para un segundo año con mayor intensidad legislativa.

Balance económico y mensaje político

Durante el mensaje, Milei celebró la reducción del déficit fiscal consolidado y aseguró que se trató del “proceso de estabilización más exitoso de la historia”. El Presidente afirmó que el rojo pasó de 15 puntos del PBI a cero y ratificó que el Gobierno avanzará con una baja sostenida del gasto y de los impuestos.

El discurso incluyó un respaldo explícito a la política económica diseñada por el Messi de las finanzas y dejó en claro que no habrá cambios de rumbo. En el entorno presidencial señalaron que el mensaje buscó reforzar la previsibilidad frente a los mercados y a los aliados parlamentarios.

Toto Caputo y Javier Milei.

En otro tramo del video, el mandatario destacó la reducción de las protestas sociales y vinculó ese resultado con el orden fiscal y la política de seguridad. También resaltó el combate contra el narcotráfico y la decisión de fortalecer a las fuerzas federales en todo el país.

Reformas, Congreso y proyección de poder

Milei puso especial énfasis en la aprobación de la Boleta Única de Papel (BUP), que se implementó en las elecciones de medio término. “Ningún gobierno oficialista quiso avanzar con ese sistema y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”, afirmó en el mensaje difundido.

El Presidente también evocó el triunfo electoral de La Libertad Avanza del 26 de octubre y sostuvo que ese resultado confirmó una voluntad de cambio “irreversible”. En ese contexto, adelantó que el oficialismo buscará avanzar con reformas de fondo desde el Congreso, apoyado en la nueva correlación de fuerzas parlamentarias.

El cierre del mensaje combinó el tono simbólico con una definición política concreta. Tras desear felices fiestas y repetir su consigna habitual: "¡Viva la libertad carajo!" , Milei lanzó la advertencia que marcó el eje del discurso.

“Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, afirmó, dejando en claro que el ajuste y la transformación estructural seguirán en el centro de la agenda oficial.

