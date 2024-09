Toto Caputo abrió la puerta a pedirle un nuevo desembolso al FMI y reclamó otra vez inversiones al Círculo Rojo

El inquilino del quinto piso del Palacio de Hacienda avisó que el gobierno estudia pedir un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional “luego de las próximas dos revisiones de junio y septiembre, que se pueden hacer juntas”. Sin embargo, avisó que el país no necesita deuda y que solo la tomarían “para acelerar los tiempos de la recomposición del balance del Banco Central ”. “ Nosotros garantizamos la estabilidad macroeconómica , el resto es ficticio”, dejó, como declaración de principios.

Tras defender minuciosamente el orden macroeconómico alcanzado, descartar una devaluación -”¿No les basta con la experiencia de los últimos cien años?”- y asegurar que no hay riesgo de crisis gracias a la “solidez macroeconómica” , Caputo le pidió a los empresarios que “le pierdan el miedo al cuco del kirchnerismo ” e inviertan. “Hoy son ustedes los que más pueden influir en que la recuperación sea rápida”, le dijo a un auditorio con escepticismo.

CaputoBCR2.jpg El auditorio que escuchó a Toto Caputo en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El ministro de Economía cumplió así con la charla que tuvo que posponer para darle el lugar al primer mandatario en el aniversario de la entidad rosarina un mes atrás. En aquella ocasión, Milei se desentendió del contexto -era el aniversario de la Bolsa de Comercio- y militó el veto a la reforma previsional. Embalado, hasta se animó a augurar que sería reelecto. La visita había dejado un gusto a poco entre los asistentes.

Los dos gestos de Toto Caputo al Círculo Rojo agroexportador

Consciente del lugar en donde estaba, Caputo se encargó de dejar dos anuncios para calmar la ansiedad del Círculo Rojo agroexportador. Por un lado, avisó que las retenciones se irán cuando se consolide el superávit fiscal. “No podemos bajar impuestos porque el efecto inmediato es recaudar menos, para financiarnos deberíamos emitir nuevamente, lo que ya sabemos cómo termina”. “Recuerden la presidencia de Mauricio Macri, que bajó las retenciones y luego las tuvo que volver a subir”, recordó, en un palito a su exjefe político.

Por otro lado, anunció que para el año que viene ya habrá un nuevo concesionario en la hidrovía, un proceso que tanto los empresarios como los gobernadores de las provincias costeras siguen de cerca. Según Caputo, será una licitación internacional a treinta años, prorrogable por treinta años más, plazo que les permitirá que sea “totalmente a riesgo empresario”. “A fin de año estarán los pliegos, la apertura de sobres será en mayo y apuntamos a adjudicar en el tercer trimestre del año que viene”, reveló.

El discurso de Toto Caputo

El ministro de Economía estructuró su discurso en base a su tuit titulado “cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses”. Sostuvo que existe un repunte en la economía, apalancado en algunos datos como que el crédito privado “está subiendo a dos dígitos por mes en términos reales en los últimos cuatro meses”, que hace cuatro meses que los salarios le bajan a la inflación, y que crece la demanda de dinero. “Cuando vean que crece la base monetaria no se coman el cuento, no es emisión, es que un pasivo remunerado pasa a ser no remunerado”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1831423786610258101&partner=&hide_thread=false Cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses:

La inflación va a bajar

La economía va a recuperar

Los impuestos van a bajar

Las regulaciones van a colapsar

El crédito privado va a explotar

La demanda de dinero va aumentar

Los pesos van a faltar

Los… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 4, 2024

Sobre el futuro, Caputo avisó que el modelo va a una competencia de monedas, “un esquema bimonetario en donde la moneda fuerte es el peso”. “Los dólares van a sobrar porque nosotros buscamos remonetización en pesos y dólares”. En ese sentido, aclaró que el blanqueo “no tiene fin recaudatorio, sino que saquen sus dólares del colchón y empezar a usarlos”. También avisó que el dólar financiero convergerá al oficial porque “no hay más emisión, absorbemos pesos por superávit y aumenta la demanda de dinero y el crédito”.

Consustanciado con el relato libertario, Caputo destacó que la del Presidente “es una de las dos o tres voces más escuchadas del mundo”, aunque reconoció que parece “un olfa” diciéndolo. “Tenemos un presidente apolítico, es lo mejor que tiene porque la gente se cansó de la política, y eso le permite un nivel de convicción que es muy difícil de tener en el sector público”, continuó con sus elogios. “Todos entendieron que el déficit fiscal era el problema y el resto era la consecuencia de cómo lo financiábamos. El cambio cultural se dio, el relato murió”, cerró el ministro.