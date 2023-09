“Se acabó el tiempo. Rompan todo. La orden, que baja de la cúspide del kirchnerismo , fue alumbrada por decantación y al calor de la marcha de la gestión de Alberto Fernández , sobre la cual La Jefa viene advirtiendo desde el amanecer mismo del gobierno que ella engendró. La decisión no implica dinamitar la coalición hasta extinguirla antes de la línea de llegada de 2023, sino plantar un mojón (re)fundacional para volver a las bases y empezar algo nuevo… con Ella como emblema y, claro, sin él.”

El primer párrafo de la Novena Sección del 30 de abril de 2022 titulada "Rompan todo (sin romper demasiado)" anticipaba lo que finalmente terminó sucediendo, el divorcio definitivo y en malos términos entre el Presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , con el tercer integrante de ese triángulo -a la postre, candidato a la Casa Rosada por Unión por la Patria, Sergio Massa - a prudente distancia y visiblemente incómodo. Más acá en el tiempo surgiría la mesa ampliadísima de Ensenada en la que convergerían todas las tribus del panperonismo, pero en la que se discutirían dos menúes: CFK candidata o el turno de los mariscales, bastón en mano. Dieciséis meses, un bombazo libertario y una derrota en las PASO después, hoy, a cinco semanas de la elección general, no quedan ni rastros de aquel derribo de puentes que llevaban a Balcarce 50 y, en cambio, lo que se astilla y se rompe es el peronismo kirchnerista . La pelea ya emergió a la superficie. Aún se desconoce el alcance de la onda expansiva.

Un botón de muestra: el plantel fijo de la mesa de Ensenada, que ganó volumen luego de que CFK compartiera allí una cena tras su descargo luego del fallo por la “Causa vialidad” que la sacó de la cancha electoral, organiza ahora un acto en apoyo a los postulantes de Unión por la Patria (UP) Massa y Axel Kicillof , pero sin el acompañamiento de Máximo Kirchner y su PJ bonaerense, La Cámpora y sus aliados. Los organizadores son quienes quedaron al otro lado de la ¿nueva? grieta: los intendentes Mario Secco (Ensenada) y Jorge Ferraresi (Avellaneda) y el ministro Andrés Larroque , cada vez más lejos del titular de La Cámpora, cada vez más cerca del gobernador que va por la reelección.

Esa Mesa de Ensenada -así la define la dirigencia- fue mutando al ritmo de la interna: la iniciaron Secco, Larroque, dirigentes nucleados en La Patria es el Otro y sindicalistas K; en el fragor de la discusión por la candidatura de CFK y su “proscripción”, el espacio ganó volumen y se sumó La Cámpora, con Kirchner a la cabeza, y otros sectores, como Nuevo Encuentro, pero ahora volvió al plantel original. Ante Letra P , alguien que tiene una silla asegurada lo cuenta así: “La mesa sigue en funcionamiento. A veces somos pocos y en algunos momentos, como ahora que estamos organizando un acto, se agranda. A veces es una mesa ratona, pero no se disolvió ni falta una parte: Máximo y La Cámpora no eran parte de la mesa, eran invitados” .

WhatsApp Image 2023-09-15 at 19.28.13.jpeg

Del otro lado, la versión es otra: “Dejamos de reunirnos cuando CFK se negó definitivamente a ser candidata. Estábamos los que planteamos que teníamos que tener una opción B si Cristina no era candidata y quienes estaban cegados con que tenía que ser ella, que era el plan A, B y C. Había diferencias. Después, Cristina dijo ‘no’ y desde ahí la mesa ya no tuvo razón de ser y dejamos de reunirnos”, dijo a Letra P un dirigente que reporta a la tropa que comanda Kirchner.