Unión por la Patria deskirchneriza la campaña para construir una "nueva utopía"

En efecto, el mensaje que Kicillof dio durante una presentación junto a Juan Grabois en la Facultad de Psicología de La Plata forma parte de la bajada de línea que Massa viene desplegando desde la semana pasada, después de haberse reunido por más de tres horas con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner . Una fuente que pasa sus días instalada en el búnker de UP de calle Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires , contó que, desde que se reunió con la vice, el titular de Hacienda viene planteando una campaña basada en el futuro y no tanto en el pasado, aunque -se esfuerza en aclarar la fuente- eso no signifique bajar las banderas de los logros de los 12 años de kirchnerismo.

Massa también se encarga de llevar el mismo mensaje a jefes comunales que el sábado no estuvieron en San Vicente -el lunes reunió a dos y este martes contactó a otros- y a gobernadores del interior, con quienes además está coordinando un encuentro para el viernes. Ese mismo mantra baja también la titular de Aysa y esposa del candidato, Malena Galmarini , en las reuniones que encabeza en el cuarto piso del búnker de UP. “En la reunión que tuvimos con ella, Malena nos dijo un poco eso que planteó Kicillof : hablar de futuro” es la consigna, contó a Letra P un dirigente que acudió al llamado de la dirigente tigrense.

“Es tal cual dijo Axel cuando habló de que hay que hacer un esfuerzo creativo para expresar ideas anteriores de una forma nueva, tener nuevas ideas y no sólo decir que vamos a mejorar, sino construir una nueva utopía. Estamos trabajando en eso con el comando de campaña, el catalán ( Antoní ) Gutiérrez-Rubí , Juan Andreotti desde las redes y otros”, afirmó un dirigente de la mesa chica massista. La fuente anticipó que habrá un cambio de estética en la campaña de UP.

“La idea es mirar para adelante. No podemos quedarnos con el pasado. Tenemos que ver qué propuestas le vamos a dar a la ciudadanía pensando para adelante. Son distintos tiempos, no es lo mismo antes de 2015 que ahora”, indicó a este medio la misma fuente.

Ausencias programadas

Parte de esa deskirchnerización de la campaña revela también las ausencias de la vicepresidenta y de su hijo, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. “¿Qué voto nos suma Máximo haciendo campaña? El voto propio ya lo tenemos. Ahora hay que pescar fuera de la pecera para meter a Massa en el ballotage y después ganar”, dijo a Letra P un intendente que el sábado estuvo en San Vicente.

En el búnker de UP aseguran que esto no significa un “despegue” de CFK ni mucho menos. “El rol que está teniendo Cristina en la campaña es algo coordinado entre ella y Massa”, dicen sobre su ausencia y remarcan que está metida en la campaña “y a disposición de lo que se necesite”, al igual que su hijo Máximo, quien ocupa el sexto piso del búnker de UP junto al ministro de Interior, Eduardo De Pedro.

“A diferencia de lo que pasó en la campaña hacia las PASO, ahora estamos todo muy bien y coordinados. En unos días, Massa lanza a full la campaña y todos van a estar empujando para el mismo lado”, se entusiasman en el massismo.

El peronismo busca de esta manera fortalecer la figura de Massa. Así lo hizo saber también el ministro para la Comunidad de Buenos Aires, Andrés Larroque, durante una entrevista con radio La Red: “Cristina no aparece porque no es candidata, ya llegará el momento. Quienes manejan la campaña deciden cómo administrar esas apariciones (…) Es momento de fortalecer la figura de Sergio. En la campaña previa a las PASO, (Massa) no tuvo la libertad de hacer una campaña plena porque estaba condicionado por el acuerdo con el Fondo, pero, a partir de ahora, ya empezó a plantear los lineamientos que vienen”, afirmó.

Cristina conduce

Horas después del acto que encabezó junto a Grabois en La Plata, Kicillof aclaró por las dudas que oscureciera: “Aunque les duela y les moleste a muchos, Cristina es la que hoy conduce al peronismo”, dijo en Lomas de Zamora. “Fue una adaptación del discurso a prueba de boludos”, dijo a Letra P un intendente, quien consideró que “hay algunos que no entienden”.

Es que en algunos sectores del kirchnerismo las declaraciones del mandatario no cayeron bien. “Si tuvo que salir a aclarar, es porque a muchos no les cayó bien lo que dijo. Todos coinciden en que no enamora contar solo lo que fuiste, hay que contar lo que se va a hacer, pero una cosa es contar lo que se va a hacer y otra que parezca que te querés desprender. Tuvo que salir a corregir y con eso metió a Cristina en la campaña… no sirve, no hacía falta”, afirmó un dirigente del kirchnerismo paladar negro que, sin embargo, aclaró que no hay dudas de la pertenencia de Kicillof al universo K y dijo “tal vez fue un error”, porque uno “habla mucho en campaña y se equivoca”.

Fuentes de la gobernación consultadas por Letra P destacaron que esa idea de buscar “una nueva música” y mirar para adelante no es algo nuevo en Kicillof. La fuente afirmó que son conceptos que viene repitiendo en reuniones privadas; que, por caso, lo hizo en la última reunión con representantes de la CTA y en reuniones cerradas con dirigentes del interior. “Él habla de dejar de pedirle todo a Cristina y hacernos cargo como generación. Y parte de la estrategia ahora es apuntar al futuro, que ese sea el eje principal. Nosotros somos los únicos que tenemos un proyecto a futuro para la provincia de Buenos Aires, hay que poner eso en valor”, explicó un funcionario en línea del pedido de CFK para que la dirigencia tome el bastón de mariscal.

Con todo, el gobernador retomó este martes algunos de los conceptos que había vertido horas antes. “En esta elección, es importante pensar no sólo en todo lo que se hizo y lo que tenemos que defender (…) también debemos ser muy conscientes de todo lo que nos falta. Venimos a proponer, no sólo a defender lo que se hizo, sino seguir trabajando con compromiso, cotidianamente, por todo lo que nos falta”.