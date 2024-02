Todo el arco político defendió a Lali Espósito de Javier Milei

"Si usted decide involucrarse en una discusión política y toma parte y hace declaraciones financiado por un espacio político no está haciendo cultura, está haciendo política entonces les cabe todas las de la ley de un político", advirtió el Presidente y definió a Lali como "un mecanismo de propaganda, un instrumento gramsciano puro", en línea con su teoría de la batalla "KULTURAL".

El libertario cuestionó este jueves en Radio Rivadavia: "Si no le gusta, no lo hubiera hecho, ¿o no tengo derecho a defenderme? ¿Una persona puede calumniar, injuriar, mentir, decir cualquier barbaridad y la otra persona no tiene derecho a defenderse?".

Mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni , precisó que la disputa con Lali Espósito "no estuvo entre los temas prioritarios" de su charla con el jefe de Estado, pero remarcó que "hay cuestiones que la gente no puede seguir subsidiando y pagando".

“La discusión que debe existir es esta: en qué gasta dinero la política”, definió el funcionario en su habitual conferencia de prensa y afirmó: “Estamos con una batalla pública muy fuerte para que algunas cuestiones de la vieja política no existan más y la gente las conozca".

Team Lali Espósito: la defensa ante los ataques de Javier Milei

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le reprochó a Milei que lleva adelante “peleas inconducentes” y le recordó: “Los enemigos son el narcotráfico y la corrupción”. “Lali Espósito es una laburante, genera trabajo, paga más impuestos que los alcahuetes con CUIL virgen que aplauden al Gobierno”, apuntó el mandatario en A24.

"Argentina necesita firmeza, coraje, pero necesita liderazgos que tiendan a unir a los argentinos y a generar esperanza, no se puede liderar generando miedo o amedrentando", pidió Torres y reiteró: "No hay que pelearse con la buena gente, ni entre el Estado nacional y los provinciales, es una locura".

El senador y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, acusó al Presidente de tener "doble vara" y señalar solo "a los que no piensan como él". "Su propia novia hizo un montón de shows municipales, provinciales, pero como no piensa en contra de lo que él piensa no la señala", remarcó el legislador y aseguró que esa "doble vara" también se extiende a "la casta" y a "los subsidios y las exenciones impositivas".

Lousteau también cuestionó los antecedentes laborales del jefe de Estado: "Dijo que cobraba U$S 20.000 cada charla y en su declaración jurada tiene U$S 60.000, me gustaría ver si las facturó".

La ex secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, repudió el "hostigamiento del Presidente de la Nación a Lali" y la actitud de "quienes se llenaron la boca hablando de República y libertad y se quedan callados, avalando este acto de intolerancia y autoritarismo".

La CGT respaldó a la artista al replicar el tuit que obsesionó al Presidente y sus seguidores: "Qué peligroso, qué triste". Solo que la central obrera lo tuiteó con una captura de la última entrevista que Milei brindó en LN+, donde llamó a la cantante "Lali Depósito" por primera vez después de validarlo en Twitter.

El respaldo de "las antípodas ideológicas" ante las críticas de Javier Milei

El diputado del PRO y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza, también usó la misma red social para señalar que "existe una asimetría entre un gobernante con poder y un ciudadano, por famoso que sea". Yeza reconoció que "seguramente" todos tienen que aprender a "conversar mejor", pero insistió: "No me gusta ver esta campaña contra Lali, es asimétrica e injusta con su carrera".

Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico.

También salió en su apoyo la legisladora Carolina Piparo, distanciada de La Libertad Avanza desde que le amagaron con estar al frente de Anses. "Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo. Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico. No es por ahí", subrayó Piparo en Twitter.

La diputada santafesina por Somos Vida, Amalia Granata, también defendió a la estrella del pop a pesar de no escuchar su música y "estar en las antípodas ideológicas". "Estigmatizarla y marcarla como lo esta haciendo Javier es copiar un modelo del cual el dijo venia a combatir", advirtió Granata por Twitter y deseó "que la misoginia de algunos se pueda curar con inteligencia y nobleza".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmelieGranata/status/1758204013017743794&partner=&hide_thread=false No consumo la música de @lalioficial y creo estar en las antípodas ideológicas con ella, pero estigmatizarla y marcarla como lo esta haciendo Javier es copiar un modelo del cual el dijo venia a combatir.

La defensa de Unión por la Patria ante el ataque de Javier Milei

Para la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, es "muy grave que el Presidente siga atacando" a la cantante y consideró: "Y tanto como eso, que los periodistas que lo entrevistan sean condescendientes. Es violencia verbal, simbólica y mediática. Toda mi solidaridad con Lali, que se las banca, pero esto es inadmisible".

Su par de la cartera de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, no publicó ninguna declaración propia al respecto pero retuiteó el último comunicado de la cantante al Presidente donde lo invita a uno de sus conciertos; el respaldo que publicó el colectivo de Actrices Argentinas; la crítica de la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Lucia Portos, al gabinete de Milei y la defensa que realizó la locutora Elizabeth Vernaci.

"Lali genera más felicidad, más trabajo y más riqueza que la que generaron todos los miembros del gabinete sumados en toda su trayectoria", apuntó Portos en la red social del pajarito. Mientras que Vernaci aseguró: "Ni todos los trolls juntos pueden tapar el talento la fuerza y la empatía. Las mujeres poderosas les quedan muy lejos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/EstelaEDiaz/status/1758084624549368205&partner=&hide_thread=false Es muy grave que el presidente siga atacando a una artista como @lalioficial y tanto como eso, que los periodistas que lo entrevistan sean condescendientes.

El diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin manifestó su repudio a "los ataques de Javier Miel a Lali y a artistas populares" y recordó a Mercedes Sosa con un video donde la cantante ratifica que siempre va a estar "del lado de la gente que sufre" a pesar de las consecuencias.

La diputada de Unión por la Patria Mónica Macha pidió no naturalizar "la obsesión del Presidente con Lali Espósito", con "perseguirla por sus ideas" y advirtió en Twitter que "la persecución constante se traduce en violencia institucional". Macha definió la situación como "la acción pública de un varón violento y hombre contra una mujer libre y con pensamiento crítico".

El radicalismo defendió a la cantante de la obsesión de Javier Milei

Desde el radicalismo, la diputada y presidenta de UCR porteña; Mariela Coletta, defendió a Espósito y dijo que "libertad es poder expresarnos" y sostuvo que "la difamación y hostigamiento del presidente contra Lali no tiene justificación. Debería ocuparse de reencaminar la Argentina, no de perseguir artistas",

También Agustín Rombolá, presidente de la juventud radical de CABA también salió en defensa e la artista al afirmar "que los mezquinos y los oportunistas miren para otro lado: Javier Milei es un fascista".

La diputada radical Karina Banfi bancó a Lali en Twitter y recordó que "en democracia la libertad de expresión es innegociable". "Los ataques constantes de la máxima autoridad contra una artista son intimidaciones inaceptables. Volvamos a la cordura y a los valores liberales y democráticos. Este es el sentido del cambio", concluyó la legisladora.