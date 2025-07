La UCR se encamina a cerrar filas en Buenos Aires para liderar la tercera vía

La propuesta sería una tercera vía concentrada y no tan dispersa como asomaba cuando los sectores del senador Maximiliano Abad y del diputado Facundo Manes exploraban caminos distintos, después de que el neurocientífico lanzara su propio espacio junto a peronistas no K y vecinalistas. El contacto es permanente entre la dirigencia radical que buscará una síntesis, después de acordar una conducción de contingencia tras las elecciones internas que terminaron en la Justicia.

La invitación a otros sectores está hecha, aunque con una condición: se avanzará en una confluencia con fuerzas políticas afines siempre y cuando se reconozca el peso territorial del partido. El radicalismo pone sobre la mesa el peso de sus 27 intendentes, sus más de 200 concejales y consejeros escolares y de la veintena de bancas legislativas, entre provinciales y nacionales. Además, exige que se reconozca la centralidad del partido para avanzar en un acuerdo que nuclee a quienes no se sientan representados por LLA ni por el kirchnerismo.

Así, el partido asumirá el riesgo de ser más competitivo en algunas secciones que en otras, incluso donde es ciertamente probable no alcanzar el piso, como en la Séptima, donde se necesita el 33% de los votos para ganar una banca. La posibilidad de recurrir a la histórica Lista 3 ya circula en el ecosistema intendentista, aunque ninguno descarta que el espacio llegue a un acuerdo con el monzoísmo, Stolbizer y algunos partidos vecinalistas que le den mayor competitividad a la coalición.

Facundo Manes y Juan Schiaretti. Facundo Manes y Juan Schiaretti.

Facundo Manes puso primera

Hace dos semanas, Manes presentó en La Plata un armado nacional que va de la mano al cordobés Juan Schiaretti. Aquella tarde noche el diputado habló fundamentalmente de cuestiones nacionales, vinculadas al desarrollo, la producción y el trabajo. No obstante, mucha de la dirigencia que estaba presente era platense y bonaerense, con intenciones de participar en los comicios del 7 de septiembre y espera el respaldo de la conducción.

Este espacio, que entonces fue lanzado por fuera de la estructura partidaria, ya arriesga nombres para competir, que no necesariamente tienen origen ni presente en el radicalismo. Por ejemplo, el intendente de Tigre, Julio Zamora, en la Primera sección (otras versiones lo ubican en una lista corta para su distrito); el exjefe comunal del PRO en Ramallo Gustavo Perié, para la Segunda; y la diputada provincial Nazarena Mesías, el economista Carlos Melconián o el intendente peronista no K de Esteban Echeverría, Fernando Gray, en la Tercera (misma situación que Zamora). La cabeza de la lista para la Cuarta sección podría salir de un acuerdo entre los intendentes Guillermo Britos (Chivilcoy), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Salvador Serenal (Lincoln) y Francisco Recoulat (Trenque Lauquen).

El radicalismo suma 12 intendencias en la Quinta sección, por lo que se estima que los alcaldes tendrán influencia en el armado seccional. En esta región manda Abad y es improbable que se acuerde algo sin su venia. También es la sección en la que juega Tandil, con la presencia de su intendente, Miguel Lunghi. Resta ver cómo se cierra un acuerdo en Bahía Blanca para darle forma al armado de la Sexta, la conformación de una coalición para la Séptima y quién encabeza en la Octava.

Los intendentes y la Lista 3

Algunos jefes comunales de la UCR no se apuran a confirmar la inscripción de una coalición de partidos el próximo miércoles, cuando venzan los plazos, y se animan a empujar el regreso de la histórica Lista 3. Así lo publicó el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, aunque afirman que hay una tropa importante que sigue esa cruzada.

Este lunes al mediodía, los alcaldes compartieron un zoom con Miguel Fernández para afinar algunas cuestiones, principalmente sobre cómo se darían los acuerdos en los municipios. En muchos concejos deliberantes sigue funcionando Juntos por el Cambio (JxC), con ediles del PRO y hasta de la Coalición Cívica. No quieren que un armado electoral les complique las cosas.

Pablo Petrecca y Maximiliano Abad Pablo Petrecca y Maximiliano Abad.

Consideran que, al ser elecciones seccionales, en algunos en los que los intendentes tengan una muy buena gestión para mostrar, podría haber boleta corta. Pese a ello, no desconocen que hay conversaciones con el peronismo no K y otros sectores, incluso con el PRO. Como contó Letra P, el armado del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantiene conversaciones con el espacio de Abad, y otros ex-PRO lo hacen con el team Manes. En la UCR confían en que una dosis de jorgemacrismo podría darle otro volúmen a la coalición en algunas secciones electorales donde no tiene mayor representación.