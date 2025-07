Victoria Villarruel cedió a la presión del peronismo y habilita tratar proyectos con impacto fiscal

Victoria Villarruel prefirió no jugar a fondo en el Senado : el jueves, tal como pidió el jefe del peronismo, José Mayans , abrirá el recinto para una sesión ordinaria que incluirá temas hostiles para Javier Milei . Se tratarán los dos proyectos impulsados por los gobernadores para sumar fondos, la emergencia en discapacidad, aumentos jubilatorios y moratoria previsional.

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

UP tiene respaldo de un sector de la oposición para lograr el cuórum y avanzar con la sesión. Habrá un debate sobre las mayorías necesarias para las últimas tres iniciativas, que fueron aprobadas en Diputados. Villarruel y el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian , desconocen los dictámenes, porque se firmaron en una comisión de Presupuesto autoconvocada por un grupo de opositores, que juntó la mitad más uno de los miembros y bien puede volver a hacerlo en el recinto.

La discusión será si el pleno puede interpretar el reglamento del Senado para definir si los dictámenes son válidos o si la vicepresidenta está en condiciones de exigir una mayoría especial. Hay un antecedente: en 2023, la senadora santiagueña de Unión por la Patria (UP) Claudia Ledesma Abdala , que ejercía la presidencia provisional, entendió que eran necesarios dos tercios para definir el orden de la sesión. La oposición de entonces abandonó sus bancas en señal de protesta.

La estrategia de UP para garantizar la sesión tiene, también, un sustento en el reglamento: la última vez que se eligieron autoridades en el Senado, se definió el miércoles y jueves a las 14, como días de sesiones ordinarias. Si una mayoría quiere abrir el recinto en esos momentos, Villarruel no puede impedirlo. Mientras que si el peronismo pedía una sesión especial, como se esperaba, la vice podía demorar la convocatoria, como hizo otras tantas veces.

Un día difícil para Victoria Villarruel

La sesión del Senado será inédita, porque ni siquiera se cumplieron los trámites formales para su realización. No hay una citación formal ni se imprimió un plan de labor: deberá votarse en el recinto y aprobarse por mayoría simple. Quienes no quieran sesionar tampoco pueden hacerse los distraídos, porque cuánto menos presentes haya, más fácil será reunir dos tercios para sumar asuntos.

La lista de temas propuesta por UP incluye además el decreto que vetó la ley para sumar fondos a Bahía Blanca; y un proyecto del radical Maximiliano Abad contra de la venta de acciones de YPF, como pide un fallo de la justicia de Nueva York.

Mayans confirmó su intención de sesionar en una entrevista radial este martes y luego lo ratificó en un encuentro que lideró Villarruel con jefes de bloque en su despacho. La maniobra de UP tiene otro motivo: al no ser considerados los dictámenes de discapacidad y jubilaciones, no tienen orden del día impreso.

Si el peronismo optaba por pedir una sesión, solo podía incluir los números de expedientes. De esa manera, hubiera habido un reconocimiento de que deben aprobarse con dos tercios para su tratamiento. Con la autoconvocatoria, UP evitó morder el anzuelo.

El debate sobre la validez de esos dictámenes fue parte de la discusión en el despacho de Villarruel y no hubo acuerdo, ni siquiera dentro de los bloques.

Los despachos tuvieron la rúbrica de dos radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco y de la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, cercana a Horacio Rodríguez Larreta. Este grupo y UP (34 miembros), pueden alcanzar la mayoría simple del recinto y exigir que sea validado el trámite. Será una discusión dura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1942366198387335326&partner=&hide_thread=false #Senado | Jubilaciones y discapacidad: Villarruel invalidó dictámenes y la oposición evalúa sesionar de prepo



@mauriCanta https://t.co/jUIJRWbnVA — LETRA P (@Letra_P) July 7, 2025

Leyes de gobernadores

Milei podría recibir malas noticias del Senado si avanzan los proyectos para sumar fondos a las provincias. Fueron presentados la semana pasada y contemplan dos cambios: la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, con la eventual disolución de los fondos fiduciarios que reciben los aportes.

Ambas iniciativas tienen la firma de los jefes de todas las bancadas opositoras y por lo tanto cuentan con dos tercios para su aprobación. En Diputados, la oposición las espera para convertirlas en ley en la próxima sesión, que sería antes de fin de mes.

UP quiere sancionar la emergencia en discapacidad, que contempla un aumento de las prestaciones y una actualización de las pensiones. Se espera una convocatoria en las calles de organizaciones del sector, que podría replicarse en las plazas del país.

El proyecto tuvo la firma de la UCR en la comisión de Población y Desarrollo Humano, pero con disidencia, porque no están de acuerdo con las nuevas pensiones.

En cuanto a jubilaciones, hay dos proyectos. Uno sube los haberes un 7,2% y el bono de 70 a 110 mil pesos. Tendría una mayoría para avanzar, con el voto de UP, Tagliaferri y varios radicales, como Blanco y Lousteau. Más difícil es que prospere la prórroga de la moratoria previsional, que se aprobó con fórceps en Diputados. En el mejor de los casos, podrá volver con cambios a la cámara baja.