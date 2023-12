La diputada Carolina Piparo no cicatrizó las heridas con el presidente Javier Milei , quien la eligió como directora de Anses a las pocas horas de haber ganado las elecciones y la bajó del cargo antes de que asumiera por presión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello . La platense decidió no integrarse al bloque La Libertad Avanza (LLA) y sostener el suyo, Buenos Aires Libre, al que sumó a Lorena Macyszyn .

Al no haberse integrado en LLA, Piparo no podrá formar parte de ninguna de las 46 comisiones, debido a que en la sesión preparatoria se definió que se consideren los bloques y no los interbloques para el reparto. Como la distribución se hará por sistema D'hont, las bancadas con pocos integrantes se quedarán sin vocalías.