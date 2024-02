Javier Milei y los números del circo del terror: ¡Freak show!

Una mujer dañada reúne a una troupe de fenómenos (una mujer de dos cabezas, un hombre foca, un chico con manos gigantes, la clásica mujer barbuda...) para sostener un circo que languidece al borde de la quiebra -acosado, además, por agentes estafadores y payasos que secuestran niños-. Ella se presenta ante el público como si fuera la única normal del elenco. La trama de Freak Show, la cuarta temporada de The American Horror Story, transcurre en Jupiter , un pequeño pueblo del sur (de Florida , Estados Unidos). En su regreso al ejercicio activo de la política epistolar , Cristina Fernández de Kirchner llamó showman a Javier Milei , que recogió el guante y dobló la apuesta: "Los nuevos tiempos requieren un poco de show", dijo y acaso le arrancó una media sonrisa a CFK , que se rinde ante la audacia del ultraderechista. En la era de la libertad -de la desmesura habilitada por un presidente que insulta , descalifica y se burla de figuras de todo orden si no le causan gracia-, la asociación también es libre.

Comparaciones odiosas al margen, cocinadas al fuego de las subjetividades, los números de la economía libertaria -datos puros y duros- son insumos de una historia de terror que no es ficción y no ocurre en Jupiter , lamentablemente. Para muestra, tres botones.

Fogonazo de inflación

El aumento de los precios acumula 51,35% en dos meses. Otra vez Macri, que no pudo conseguir la reelección por los magros resultados de su política económica: en 2019, el jefe del PRO se fue de la Casa Rosada con una inflación anual (12 meses, no dos) de 53,8%. La última huella de Sergio Massa, que no pudo siquiera llegar a la presidencia después de 15 meses como superministro de Economía, fue un salto de los precios del 12,8% en noviembre del año pasado. El Gobierno asegura que la inflación está en proceso de desaceleración y que el fogonazo se debe al "sinceramiento" de precios que estaban pisados por la administración anterior. Habrá que ver si esa explicación les alcanza a las personas mayores que deben pagar sus medicamentos con aumentos de más del 100%.