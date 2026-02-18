EFECTO SANTA FE

Río Negro: la policía le planta un acampe a Alberto Weretilneck y tensiona la discusión salarial

El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario lleva su reclamo a la plaza principal de Viedma. Cómo escaló el descontento que alerta a la provincia.

Letra P | Luciano Barroso
Por Luciano Barroso
Policías de Río Negro acamparán en Viedma.&nbsp;

Policías de Río Negro acamparán en Viedma. 

El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro decidió tensar la cuerda en la negociación con Alberto Weretilneck y anticipó un acampe por tiempo indeterminado que comenzará este miércoles en la plaza San Martín de Viedma. A días del levantamiento policial en Santa Fe, los azules rionegrinos rechazan el ofrecimiento provincial y exigen una recomposición salarial urgente.

Notas Relacionadas
El motín policial en Santa Fe, otra secuela de la larga saga de paritarias armadas.
¿EL AMOR ES AZUL?

Motín policial en Santa Fe, una paritaria a punta de pistola a la sombra de la reforma laboral

Por 
Letra P | Adrián DAmore
Adrián D'Amore

La difusión del petitorio firmado por la “familia policial y penitenciaria” expuso públicamente la discusión que venía creciendo en silencio: la estructura salarial de la fuerza. Con un básico de poco más de 54 mil pesos, la “Asignación del Grado” establecida por la Ley 679, y un haber final sostenido por adicionales, el reclamo cuestiona no solo los montos sino la arquitectura del salario.

Como contó Letra P, Maximiliano Pullaro debió otorgar un aumento salarial de casi el 50% para frenar un cuadro de situación complejo, con el personal policial alzado, con corte de calles, armas, chalecos y patrulleros que tensaron el escenario en Rosario durante casi dos días. El desafío para su par de la Patagonia aparece como una afrenta que podría tomar características similares, mientras el gobernador hace equilibrio entre las cuentas públicas golpeadas del inicio de un año fiscal complicado.

Las paritarias a punta de pistola

La tensión se da en el marco de la negociación salarial que el gobierno de Juntos Somos Río Negro viene sosteniendo con los trabajadores dependeintes de la administarción central. El acampe es una especie de respuesta de ánimos caldeados ante la decisión del gobierno provincial, que anunció que policías y personal del Servicio Penitenciario Provincial recibirán en febrero una mejora del 6,79%, que suma el ajuste por inflación (5,2%) a un adicional específico del 1,5%. Siguiendo esos números, el haber inicial ascendió a $1.417.366, muy por debajo del pretendido por los agentes que reclaman un piso de $1.800.000.

Reclamo policía Río Negro
Un reclamo salarial llevará a la policía de Río Negro a acampar frente a la casa de Gobierno provincial.

Un reclamo salarial llevará a la policía de Río Negro a acampar frente a la casa de Gobierno provincial.

El enojo se incrementó cuando se detalló la estructura del aumento, que incluye una suma fija no remunerativa y no bonificable de $250.000 que se abonará en dos cuotas de $125.000. En el desglose, el gobierno provincial también contemplo un aumento del 100% al ítem de ayuda escolar.

Pero no fue suficiente, la elección de reforzar suplementos antes que recomponer el básico es lo que, según los sectores movilizados, “maquilla” el ingreso pero debilita jubilaciones y carrera.

La brecha en la Patagonia

La escalada de la tensión con el personal policial abre un problema central para el ministro de Seguridad, Daniel Jara, uno de los hombres más cercanos a Weretilneck dentro del gabinete. En el inicio de la gestión, Jara había logrado contener el malestar interno y mantener una línea de conducción firme. Sin embargo, fuentes políticas y policiales coinciden en que ese predicamento se fue erosionando con el paso de los meses.

El aspecto salarial es, en ese marco, un punto clave. En comparación con otras provincias, donde el peso de los adicionales vinculados a operativos especiales y servicios extraordinarios sirve para mejorar el ingresos de los agentes, en Río Negro denuncian que los adicionales son pocos y la percepción es que la brecha con otras áreas quedó expuesta.

Sin embargo, el desgaste de Jara no ocurre en el vacío. La negociación atada al IPC que impulsó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, permitió sostener una tregua con el único aliado sindical claro del oficialismo, pero dejó la caja provincial al límite. “No podemos pagar más de lo que ingresa”, repite el gobernador, mientras los números muestran un desfasaje entre inflación e ingresos. Así, la discusión excede a la policía y se expresa como parte de una disputa narrativa más amplia sobre prioridades presupuestarias y destino de los fondos.

Un problema de arrastre en Río Negro

La crisis con la policía ya había tenido un punto de inflexión a principios de 2025 con la salida de la comisario general Maricarmen Carrizo, la primera mujer en conducir la fuerza, y su reemplazo por Daniel Antonio Bertazzo. El control sobre el actual conflicto también pondrá a prueba la relación entre el ministro y el jefe de la Policía que hasta el momento no presentó complicaciones.

image
El ministro de Seguridad, Daniel Jara, y el jefe de la Policía de Río Negro, Daniel Bertazzo.

El ministro de Seguridad, Daniel Jara, y el jefe de la Policía de Río Negro, Daniel Bertazzo.

Con todo, también se suman episodios que impactan en la imagen institucional, como la suspensión preventiva de una subcomisaria en Cipolletti hace apenas unas semanas, en una causa por presunto robo de autopartes. Aunque en principio se trata de un acontecimiento aislado, en un contexto de malestar salarial y deliberación interna, el hecho amplifica la percepción de fragilidad.

Ante el acampe de este miércoles, el referente policial retirado Rubén Ángel Muñoz, dijo a Letra P que “el problema no es solo el monto, sino la forma en que se compone el salario”. “Se fue desnaturalizando la estructura y eso genera bronca en la base”, señaló.

En lenguaje castrense, Muñoz advirtió que “cuando la tropa siente que no es escuchada, empieza a organizarse por fuera de los canales formales”, en alusión al resurgimiento del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario, un espacio impulsado por efectivos en actividad y retirados que busca institucionalizar un ámbito de representación salarial y laboral. Según cuentan, se organiza desde las bases y por regionales.

La idea de institucionalizar el espacio fue presentado al gobierno de Arabela Carreras, pero todo quedó en la nada. La falta de reconocimiento formal es algo que asumen los impulsores del acampe, aunque sostienen que el espacio cuenta con un amplio respaldo de los efectivos. Hoy no existe otro sector con mayor representación dentro de la Policía de Río Negro, aseguran.

El acampe en Viedma tiene un antecedente inmediato en una manifestación en General Rocal que contó con el apoyo la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) que ya avisó que acompañará el reclamo frente a la gobernación.

Temas
Notas Relacionadas
La Violeta Avanza. Un grupo provincialista quiere meterse en La Libertad Avanza de Río Negro.
LA INTERNA LIBERTARIA

Río Negro: dos exaliados de Weretilneck se pintan de violeta y abren otra grieta en La Libertad Avanza

Desde Cipolletti, el salto Paul Fracchia y Roger Morales mete ruido en la cúpula mileísta. El pasado en Juntos Somos Río Negro y el debate provincial.
Ciudad Judicial de General Roca, uno de los edificios que más audiencias se registran por la causa Techo Digno en Río Negro.
Zona Desfavorable

La megacausa que asfixia a la oposición en Río Negro

La investigación sobre las irregularidades del programa Techo Digno amenaza con golpear a los adversarios de Alberto Weretilneck. Dirigentes en la cuerda floja.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Jorge Macri encabezará el 1 de marzo la apertura de sesiones de la Legislatura porteña, mientras se empieza a definir quiénes manejarás las comisiones clave.
ROSCA DE FEBRERO

Legislatura porteña: arranca la pelea por las comisiones que van a ordenar la agenda política del año

Por  Francisco Basualdo
Con el consumo por el piso, la CAC plantea un escenario exigente para las empresas tras las elecciones. 
CIRCULO VICIOSO

Mora en niveles récord y créditos en tensión: las familias destinan una cuarta parte de sus ingresos a deudas

Por  Lorena Hak
El intendente Gianfranco Luchessi, Martín Llaryora y Manuel Calvo en las Higueras, en una de las recorridas del gobernador por el interior. 
DISCUSIÓN 2027

La batalla de los intendentes en Córdoba: cuáles son las peleas clave rumbo a 2027 en el Gran Río Cuarto

Por  Leonardo Brochero
Sergio Ziliotto en el cauce seco del río Atuel en La Pampa: nos robaron un río, acusa a Mendoza.
LA GUERRA DEL HIELO

Otro round La Pampa vs. Mendoza: Ziliotto desconfía de un pacto Milei-Cornejo por la ley de glaciares

Por  Juan Pablo Gavazza