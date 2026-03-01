Carlos Sadir impulsa su propio RIGI y anunció obras viales en Jujuy.

Con solapadas críticas al gobierno de Javier Milei y una batería de anuncios con los que busca esquivar la crisis para reactivar la economía provincial, el gobernador Carlos Sadir inauguró el período de sesiones ordinarias 2026 en la Legislatura de Jujuy .

Con un nuevo régimen de inversiones y un puñado de obras viales que se reivindican provincial tras el corrimiento de la Casa Rosada en materia de obra pública, Sadir se alineó con el discurso nacional, defendió el orden fiscal de la provincial, confirmó baja de impuestos y proyectó un 2026 que imagina como el año del crecimiento productivo en Jujuy.

Durante la apertura, el mandatario realizó un balance de gestión marcado por el impacto del contexto nacional. Señaló que la coparticipación federal cayó en términos reales y remarcó que cerca del 70% del presupuesto provincial depende de esos recursos, destinados en gran parte al pago de salarios públicos.

En uno de los puntos destacados de su alocución, Sadir anunció el envío de un proyecto de ley para crear el Régimen para el Fomento de Inversiones con el que busca incentivar el desarrollo productivo provincial. Según anticipó, estará destinado a iniciativas desde cinco millones de dólares.

En línea con el RIGI que el gobierno nacional impulso desde la Ley Bases , la propuesta ofrece beneficios fiscales a cambio de empleo local, contratación de proveedores jujeños y compromiso con el desarrollo sostenible.

Carlos Sadir ingreso apertura de sesiones 2026 Jujuy Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

En su apuesta por impulsar la reactivación económica desde el sector privado, el gobernador anunció la conformación del Consejo Productivo de Jujuy (COPROJ), un espacio de articulación entre el gobierno provincial y cámaras empresarias, mineras y turísticas. El ámbito funcionará ad honorem y buscará generar empleo, atraer capitales y simplificar trámites para el sector privado.

En materia tributaria, el gobernador destacó la continuidad de la reducción de alícuotas, exenciones y planes de pago y destacó que con políticas en esa dirección, en 2025 “se benefició a 9.840 contribuyentes de Ingresos Brutos y a 593 operaciones en el Impuesto de Sellos”.

Obras viales y financiamiento para Jujuy

El discurso incluyó un fuerte eje en infraestructura y allí encontró unos de los puntos de choque con las políticas nacionales, algo que sucede en casi todos los distritos provinciales. “Cuando Nación no financió, se recurrió a fondos propios para afrontar la ejecución de obras”, dijo Sadir y destacó que el gobierno provincial reactivó con fondos propios la Ruta Nacional 34, una obra de 25 kilómetros de duplicación de calzada con iluminación y puentes. También avanzó en mejoras de rutas provinciales ante la imposibilidad de intervenir en las nacionales 9 y 52 sin autorización de Vialidad Nacional.

En paralelo, el gobernador dijo el Ejecutivo solicitó al ministro de Economía de la Nación, Toto Caputo, autorización para gestionar financiamiento externo del Banco Mundial y la CAF por 230 millones dólares. La intención de la Provincia es que esos recursos se utilicen para las obras en la Ruta Provincial 1 y su conexión con la Ruta Provincia 6, la Intervención Integral Eje del Canal Alvarado y el programa Destino Jujuy+, una política destinada al turismo, uno de los motores productivos de la provincia.

El mandatario sostuvo que estos proyectos permitirán consolidar fortalecer la economía regional. “Necesitamos reglas claras para que lleguen más inversiones y se genere más trabajo jujeño”, afirmó durante su exposición.

Orden fiscal, salarios y deuda pública

En el plano fiscal, Sadir destacó que la recaudación provincial acumuló 315.725 millones de pesos. El impuesto sobre los Ingresos Brutos representó el 73% del total, mientras que las regalías mineras crecieron impulsadas por la producción de plata, zinc y litio.

En lo que refiere a los municipios y comunas, el gobernador también destacó que el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para una nueva Ley de Coparticipación, que espera concretar este año.

Embed - Apertura del 165º Periodo de Sesiones Ordinarias Legislativas

Respecto a la política salarial, destacó que los haberes se abonaron del uno al cinco de cada mes y que no hubo despidos en la administración pública. Entre enero de 2025 y enero de 2026 la recomposición alcanzó el 35,76%.

Finalmente, detalló que la deuda pública totalizó 766.980 millones de pesos al 31 de diciembre de 2025. La deuda en dólares se redujo 9,1% interanual y 17,9% frente a 2023, mientras que la nominada en pesos bajó 9,4%. Con esos datos, el gobernador sostuvo que la provincia avanzó en un proceso de desendeudamiento y consolidación fiscal.