Presupuesto 2026: Martín Menem garantizó la firma de cinco gobernadores aliados para dictaminar en Diputados

Las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal de Diputados se constituyeron este lunes, para tratar el temario de extraordinarias. Martín Menem repartió los cupos a cada bloque y en la primera de ellas, que es por donde pasan los proyectos más importantes, incluyó a representantes de cinco gobernadores aliados. Si los suma, La Libertad Avanza podrá alcanzar la mayoría.

El riojano también distribuyó los cupos de Asuntos Constitucionales, Recursos Naturales y Trabajo, pero aún no tienen fecha de conformación. La comisión de Presupuesto tiene 49 miembros, 20 serán de La Libertad Avanza y 18 de Unión por la Patria . Los mandatarios que tendrán vocales son Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Marcelo Orrego (San Juan). Como presidente de Presupuesto fue elegido otra vez el libertario Bertie Benegas Lynch.

Las cuentas son simples: si se suma a los cinco gobernadores, el oficialismo podrá dictaminar proyectos o vaciar el cuórum. Con cuatro miembros, la izquierda no tiene ni un lugar. Como anticipó Letra P , Menem también relegó a Provincias Unidas, que en protesta no oficializó quienes ocupan los tres cupos asignados . Los elegidos serían Nicolás Massot , el jujeño Jorge Rizotti y el cordobés Ignacio García Aresca . No estará Martín Lousteau .

Menem distribuyó los cupos de las comisiones porque fue habilitado en la sesión preparatoria por la oposición. Sólo se opuso Unión por la Patria. Su única obligación fue respetar el reglamento, que sólo limita a considerar las proporciones de cada "sector político". Lo único claro es que el 75% de los cupos le corresponde a las dos fuerzas más grandes, con prevalencia al oficialismo.

El resto de las vocalías quedaron a discreción del presidente de la cámara baja. Con lapicera en mano, el libertario consideró que la proporción de los bloques chicos se tomaría sobre las 46 comisiones. En Presupuesto, los favorecidos fueron los bloques aliados del Gobierno, aun cuando tienen representación minúscula.

Misiones -que sumó como vocal a Oscar Herrera- está en Innovación Federal con Salta, que tiene siete miembros. Catamarca y Tucumán tienen bancadas de tres lugares. Podrán dictaminar el Presupuesto a través de sus representantes Sebastián Nóblega y Elia Fernández. San Juan es un bloque de dos integrantes. Nancy Picón, una de ellas, tendrá firma para definir los gastos e ingresos.

Cuatro lugares en la comisión se repartió el interbloque creado entre la UCR, PRO, el MID y Santa Cruz. Suman 22 votos, lo mismo que Provincias Unidas, que se asoció con aliados (Coalición Cívica y Encuentro Federal). Como nunca asumió Juan Schiaretti, Menem los tomó con uno menos y les dio tres cupos. "No pueden caer tan bajo. Se sabe que el exgobernador no estuvo por una cuestión de salud", protestó Maximiliano Ferraro (CC), durante la reunión constitutiva.

Macri, presente

El radicalismo tendrá en Presupuesto al mendocino Lisandro Nieri, mano derecha de Cornejo. El PRO se quedó con dos lugares en la comisión de Presupuesto -beneficiado por el interbloque- que fueron para dos incondicionales de Mauricio Macri: Fernando De Andreis y Daiana Fernández Molero. El exlibertario Oscar Zago seguirá con un voto.

Menem también se preocupó de gastar los 20 cupos del oficialismo en libertarios de pura cepa, como Lilia Lemoine y Lisandro Almirón; aunque tuvo que ceder un cupo al entrerriano Francisco Morchio, leal a Rogelio Frigerio. Fue la última incorporación del bloque oficialista, clave para que fuera la primera minoría.

Unión por la Patria repartió sus casilleros entre todos sus grupos. Habrá votos de sus gobernadores (Buenos Aires, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa), el massismo (Sabrina Selva), el peronismo entrerriano (Guillermo Michel) y Patria Grande de Juan Grabois, que como vocal eligió a Itaí Hagman, economista y uno de los encargados de redactar el dictamen de minoría que presentarán este martes.

La izquierda rezagada

La izquierda no cuenta representantes en Presupuesto, pero sí en Legislación Penal, la otra comisión que se conforma este lunes, presidida por Laura Rodríguez Machado. Tiene 31 miembros, 12 serán para LLA, 11 para UP, dos para el PRO, una para la UCR y una de Izquierda y otro para Innovación Federal (será la salteña Yolanda Vega). Provincias Unidas tiene tres casilleros a cubrir.

Presupuesto y Legislación Penal son las comisiones necesarias para dictaminar los proyectos que se tratarán esta semana. Además de la ley de leyes 2026, está el proyecto "Inocencia fiscal (un blanqueo encubierto, que permite usar dólares no declarados) y las penas a funcionarios que no permitan sostener el equilibrio fiscal.

Hay otras tres comisiones que tuvieron designación de integrantes en Diputados, pero no se conformarán esta semana: Trabajo, Recursos Naturales y Conservación de Medio Ambiente; y Asuntos Constitucionales. En la primera, el oficialismo se garantizó 13 votos contra 11 de UP; que resignó uno para la izquierda, con Néstor Pitrola. El PRO tendrá dos, uno de ellos De Andreis, que al parecer Macri quiere en todos lados. La UCR sumó el otro voto cornejista: la jefa de bloque, Pamela Verasay.

En constitucionales, LLA tendrá 15 de 35 votos, pero suma la ayuda de la misionera Yamila Ruiz. En medio ambiente -que tratará la modificación de la ley de glaciares- la relación es 12-10 entre LLA y UP (hay 31 butacas). La presidencia sería para la catamarqueña Fernanda Ávila, cercana al gobernador Jalil, uno de los aliados de Javier Milei en esta etapa.