Presupuesto 2026: los gobernadores del norte cierran sus cuentas para dar la batalla grande con la Casa Rosada

Jaldo, Jalil y Sáenz ya tienen ley de leyes en sus provincias. Sadir, en eso. Zamora, en pausa estratégica. Ahora, a negociar fondos al Congreso (por separado).

Por Ramiro Garrocho
El catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo junto al presidente Javier Milei. Se viene la negociación del Presupuesto 2026 

Atención prioritaria en el pago de salarios de la planta estatal, equilibrio en las cuentas, proyección de obras públicas, ajustes en partidas y retoques fiscales para aumentar la recaudación son los tópicos coincidentes en las provincias para cálculos de recursos e ingresos que ya están siendo aprobadas por las legislaturas locales sin mayores complicaciones políticas.

La dependencia del presupuesto nacional

La fuerte dependencia de las provincias del NOA de los recursos nacionales hace que resulte clave lo que la Nación resuelva en su vínculo con las administraciones locales. La coparticipación federal representa más del 70% de los recursos presupuestarios de las provincias de la región. Por esa razón, preocupan los cambios en el régimen impositivo que podría eliminar tributos o modificarlos con impacto directo en las arcas provinciales.

La lupa de los gobernadores está puesta en el SuperIVA que promueve la administración de Javier Milei para la eliminación de Ingresos Brutos. Este último depende de las provincias y representa el mayor ingreso directo en cada distrito. “Nos perjudica”, declararon todos los ministros de Economía en declaraciones públicas realizadas en sus respectivas provincias mientras resisten la presión nacional.

La negociación de los gobernadores

La atención también está puesta en los recursos extra que podrían conseguir los mandatarios de la necesidad libertaria de asegurarse mayorías en el Congreso. En este punto, está puesta la expectativa de los gobernadores que buscan acuerdos de oxígeno financiero. El tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil prefirieron armar bloques de legisladores propios. El santiagueño Gerardo Zamora es quien juega con más cartas: tiene en su manga siete bancas en Diputados y tres en el Senado.

Por ahora, las gestiones de Diego Santilli hicieron naufragar el plan del salteño Gustavo Sáenz para amar un superbloque del Norte Grande. Habrá votaciones en conjunto, pero cada mandatario negociará mano a mano por sus necesidades.

La pausa de Zamora y la apuesta de Sadir

Zamora tiene sus fichas puestas en lograr un buen acuerdo con la Casa Rosada. De hecho, aunque finaliza su mandato como gobernador de Santiago del Estero este miércoles para asumir en el Senado, aún no formalizó el proyecto de Presupuesto provincial para el año próximo. “Depende de lo que se defina en la Nación”, sugieren fuentes del gobierno santiagueño. El mandatario saliente destacó que, en el último año de su mandato, destinó el 40% de fondos para educación, pero aún no hay definiciones para el año entrante.

En Jujuy, el presupuesto provincial será tratado este martes, un día antes de que cambie la composición de la Legislatura con la incorporación del bloque de La Libertad Avanza. El proyecto enviado por el gobernador Carlos Sadir prevé gastos por encima de los $2,6 billones, lo que implica un incremento del 33% con relación a 2025.

Sáenz y Jaldo en Buenos Aires. El interbloque norteño (por ahora) no avanzó.

Un 75% de los recursos se destina al pago de salarios públicos, con una proyección oficial de incrementos en haberes que oscilaría entre el 20 y el 30% para todo el año. Este punto ya generó alarmas entre los gremios estatales, quienes denunciaron la eliminación de partidas que garantizan compensaciones en los haberes de varias reparticiones.

El debate del presupuesto en Jujuy se realizará junto a cambios en la ley impositiva fiscal. El gobierno provincial presentó la iniciativa como de “alivio y estímulo” para los contribuyentes, pero busca aumentar la recaudación. Las alertas están encendidas con el escenario que pueda plantear la reforma tributaria que impulsa Milei.

Sáenz, Jalil y Jaldo, listos

En Salta, el presupuesto 2026 del gobernador Gustavo Sáenz fue aprobado por el parlamento provincial sin mayores complicaciones. La proyección de gastos alcanza los $4,2 billones. Sáenz dijo que prevé eliminación de impuestos y tasas, más una fuerte inversión en obra pública. El gobernador se quejó varias veces de que el “poncho no aparece”, en relación a la demora de acuerdos con la Nación para liberar partidas a su administración. Salta es una de las provincias del NOA donde La Libertad Avanza logró imponerse en las elecciones de octubre.

Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, dos de los gobernadores norteños que abrió el diálogo con Axel Kicillof.

En Tucumán, Jaldo ya logró la aprobación del presupuesto para el año próximo con una previsión de gastos cercana a los $5 billones. El último jueves, la Legislatura también avaló la continuidad de declaraciones de emergencia en varios rubros (seguridad, hídrica, transporte de energía) y cambios en el régimen impositivo local. En especial, se modificó el mecanismo para liquidar el Impuesto a los Automotores y Rodados. La reforma busca aumentar la recaudación en ese tributo. El gobernador tucumano espera que la asistencia nacional le permita encarar obras públicas de envergadura.

En Catamarca, Jalil también cierra el año con presupuesto aprobado. La previsión de partidas de esa provincia alcanza a los $2,6 billones. En el debate local, la oposición denunció el incremento del gasto político, pero el gobierno provincial ratificó su proyección de obras públicas. Para lograrlo necesitará el guiño de la Casa Rosada. En el norte, todos los caminos conducen a Roma.

