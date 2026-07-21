Mar del Plata: el PRO y la UCR desafían al libertario Scioli a competir en interna

Habrá una serie de pasos que La Libertad Avanza deberá cumplir antes de lanzar la eventual candidatura de Daniel Scioli para intendente de Mar del Plata . El PRO y la UCR , que cogobiernan ese municipio desde hace más de una década, no lo recibirán como una figura de consenso en una eventual alianza: de concretarse un acuerdo, podrían pedir interna en unas PASO .

La sociedad política local descarta de plano la posibilidad de una candidatura de consenso del exgobernador. Según pudo saber Letra P , ambos espacios sostienen que cualquier postulante deberá validar su liderazgo en una interna abierta, si prospera el acuerdo electoral entre el PRO, el radicalismo y LLA, cosa que ni siquiera comenzó a conversarse.

Las estructuras políticas más fuertes del oficialismo son controladas por el intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro y el senador nacional Maximiliano Abad. Conservan el mayor peso territorial dentro de la coalición y buscarán que esa fortaleza tenga un correlato en la definición de las candidaturas.

Ante ese escenario, el radicalismo no descarta una posible postulación de Maximiliano Abad , mientras que el PRO evaluaría al concejal Fernando Muro . No pareciera contar con chances de revalidar la intendencia el jefe comunal interino amarillo Agustín Neme .

La posibilidad de que el exgobernador bonaerense encabece la nómina violeta tiene sus matices. El primero es que la estructura partidaria de Karina Milei en Buenos Aires pueda convencer a Scioli de ir por la intendencia. Es algo que no estaría en las prioridades del secretario de Turismo, pero que no está descartada. Ven en él a una figura conocida y que tiene sintonía fina con el círculo rojo local.

No obstante, hay sectores que cuestionan esa tesis: explican que Scioli, en 2015, perdió tres elecciones seguidas en la ciudad. Fue cuando intentó ser presidente por el Frente para la Victoria. Entonces perdió frente a Mauricio Macri en las PASO, las generales y el ballotage. También consideran que carece del arraigo territorial necesario para imponerse en una ciudad con una dinámica política propia y una conducción consolidada por los actuales socios de gobierno.

Guillermo Montenegro y Maximiliano Abad.

Al mismo tiempo, interpretan la posible postulación como parte de una estrategia de La Libertad Avanza para tensionar la relación con el PRO en los municipios que administra el partido de Macri. Con Guillermo Montenegro impedido de buscar una nueva reelección, el oficialismo local pretende conservar la centralidad en la definición del sucesor.

La estructura libertaria en el distrito es conducida por el diputado nacional Alejandro Carrancio, quien también ha expresado sus aspiraciones electorales para el próximo turno electoral.

El acuerdo entre PRO, UCR y LLA, la condición previa

Antes de discutir nombres, en el oficialismo local entienden que el primer paso consiste en definir el alcance del acuerdo entre LLA, el PRO y la UCR. La alianza que violetas y amarillos firmaron el año pasado podría reeditarse en 2027, con invitación extendida al radicalismo. Habrá que ver si la UCR la acepta y bajo qué términos y condiciones.

Una gran alegría presentar La Cuestión Bonaerense en Mar del Plata, en una actividad de la @FURPlata, junto a @dgarciarena. Pensar el futuro de la Provincia con ideas, formación y propuestas. De eso se trata. Gracias por el espacio. pic.twitter.com/GFjCHNKDmi — Maxi Abad (@MaxiAbad) June 27, 2026

Una vez resuelta esa negociación, el PRO y la UCR insistirían en preservar el mecanismo de las PASO para resolver las candidaturas. Bajo ese esquema, Scioli debería competir con el postulante que definieran ambos partidos. Lo que, según coinciden dirigentes de los dos espacios, permanece fuera de discusión es que el funcionario de Javier Milei no tiene el camino allanado para convertirse en el único candidato del eventual frente.