Mar del Plata llega a las vacaciones de invierno con fuertes críticas al ente de Turismo

La gestión del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de Mar del Plata atraviesa su momento de mayor tensión desde la llegada de Diego Juárez a la conducción. A pocos días del comienzo de las vacaciones de invierno, funcionarios, dirigentes y sectores vinculados al turismo cuestionan la falta de planificación en una de las etapas más importantes del calendario para la ciudad.

Las críticas ya no provienen únicamente de la oposición. Dentro del oficialismo municipal, que conduce el intendente interino Agustín Neme, también comenzaron a multiplicarse las voces que expresan preocupación por el funcionamiento del organismo encargado de diseñar las políticas de promoción turística y cultural, en un contexto económico que obliga a competir con propuestas atractivas para captar visitantes.

La cercanía del receso invernal encuentra a Mar del Plata sin una programación de alto impacto que permita diferenciarse frente a otros destinos turísticos del país. En distintos sectores ligados a la actividad sostienen que la falta de iniciativas oficiales conspira contra las expectativas del sector privado, que esperaba una mayor articulación con el municipio.

Uno de los episodios que más repercusión generó fue la decisión de no organizar un espacio oficial para seguir la final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España, conocido como Fan Fest, que contrasta con la experiencia de Qatar 2022, cuando miles de personas participaron de las actividades impulsadas por la gestión anterior.

En el ámbito político consideran que la decisión representa una oportunidad desaprovechada para fortalecer el movimiento turístico y comercial durante un fin de semana de alta convocatoria.

La salida del Enduro y las dudas sobre la gestión

Otro de los puntos que alimenta las críticas es la mudanza del Enduro de Invierno a Pinamar. La competencia se había convertido en uno de los eventos deportivos más convocantes de la temporada baja y generaba un importante movimiento para los sectores hotelero, gastronómico y comercial.

La salida del evento cobra aún más relevancia por la diferencia presupuestaria entre ambos municipios. Mientras el EMTURyC dispone de recursos superiores a los $26.000 millones, el área de Turismo y Deporte de Pinamar administra alrededor de $1.400 millones.

A ese escenario se suma el malestar de algunos proveedores privados, que manifiestan reparos para participar de licitaciones del organismo debido a las demoras en los pagos, una situación que, según referentes del sector, deteriora el vínculo entre el municipio y los empresarios.

Cuestionamientos internos a Diego Juárez

Con más de siete meses al frente del ente, Diego Juárez también enfrenta observaciones por parte de dirigentes de la coalición gobernante. Su recorrido político -con pasos por el peronismo, como secretario de Daniel Scioli, y posteriormente La Libertad Avanza- es mencionado por algunos referentes como parte de un perfil que todavía no logró consolidar una conducción del área.

En el oficialismo admiten en reserva que la falta de experiencia específica en turismo y cultura comienza a reflejarse en la ausencia de iniciativas y en dificultades para coordinar acciones con el sector privado.

Mientras se acerca el inicio de las vacaciones de invierno, el desempeño del EMTURyC se convirtió en uno de los principales focos de discusión dentro de la política marplatense. La expectativa ya no pasa únicamente por la cantidad de turistas que llegarán a la ciudad, sino también por el futuro de una conducción que enfrenta cuestionamientos crecientes en un área considerada estratégica para la economía local.