Mar del Plata habilitó a Uber, Cabify y Didi tras un fuerte debate entre oficialismo y oposición

Mar del Plata aprobó este jueves la regulación de las aplicaciones de transporte tras un extenso debate en el Concejo Deliberante . La iniciativa impulsada por la Coalición Cívica , con respaldo de PRO y UCR , se convirtió en ordenanza junto con una reforma destinada a eliminar restricciones para el servicio de taxis.

La ordenanza crea el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad en el Partido de General Pueyrredon y legaliza el uso de Uber , Didi y Cabify . Obtuvo la aprobación del cuerpo tras el impulso del intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro , a través de un concejal de la Coalición Cívica (CC) y el radicalismo de Maximiliano Abad . Durante la discusión se incorporaron modificaciones consensuadas entre los bloques oficialistas, mientras que una propuesta presentada por La Libertad Avanza (LLA) quedó fuera del tratamiento por las diferencias que había generado.

El bloque de Unión por la Patria rechazó todas las iniciativas al sostener que ninguna ofrecía una solución integral para el transporte de pasajeros ni contemplaba las demandas de los trabajadores del sector. Las tensiones alrededor del expediente quedaron expuestas durante el tratamiento en las comisiones de Movilidad Urbana y de Legislación , donde taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones protagonizaron un escándalo días atrás, con golpes y serios incidentes en el Concejo Deliberante.

El pasado martes los expedientes avanzaron en las comisiones con el respaldo del oficialismo después de incorporar modificaciones al texto original. Ese dictamen permitió que los proyectos llegaran al recinto para su aprobación definitiva.

Durante el debate, representantes de los taxistas reclamaron que la nueva normativa estableciera un cupo para las plataformas digitales. Desde la oposición también pidieron convocar a las empresas para conocer su posición antes de avanzar con la regulación.

Además de la ordenanza sobre las aplicaciones, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto impulsado por la UCR para flexibilizar distintas exigencias que regían sobre el servicio de taxis. El oficialismo sostuvo que la eliminación de trabas administrativas permitiría mejorar la oferta de transporte para los vecinos y favorecer una competencia en condiciones más equilibradas.

La sanción de ambas iniciativas puso fin a uno de los debates más extensos del año en el ámbito legislativo local. El desafío pasará ahora por la implementación de la nueva normativa y por los controles que deberá ejercer el Municipio de General Pueyrredón para garantizar su cumplimiento y la convivencia entre los distintos sistemas de transporte.

Montenegro Neme Guillermo Montenegro junto al intendente interino Agustín Neme.

Una historia de conflicto

El exintendente del PRO Carlos Arroyo había prohibido durante su mandato la utilización de las aplicaciones de transporte. Montenegro se mantuvo un largo tiempo en la misma posición pero el municipio fue cediendo en los controles, aunque mantuvo el debate fuera del Concejo durante todo su mandato. Este año, el concejal de la CC Guido García, que preside la comisión de movilidad, reflotó el proyecto original para legalizar las apps y lo puso en tratamiento.

pinas La hecatombe, la debacle total en el Concejo Delibertante entre conductores de Uber y taxistas.

A su vez, el bloque UCR Nuevos Aires que responde a Abad, ingresó otro texto con el fin de flexibilizar el servicio de taxis, quitarle trabas a los propietarios e incorporar dispositivos electrónicos, plataformas digitales y medios de pago inteligentes en el sistema. Además, prevé una antigüedad de 15 años para las unidades, entre otras facilidades para equiparar el servicio con el de las aplicaciones.

Tras ello, LLA ingresó otra propuesta que contenía elementos de los anteriores, pero que generó el rechazo de buena parte del cuerpo. De hecho, los incidentes se produjeron en una reunión de comisión a la que fueron invitados representantes de todos los sectores involucrados. Las comisiones de Legislación y de Movilidad unificaron el debate y el último martes los proyectos de la CC y la UCR quedaron listos para darle despacho en la sesión.

mariana-cuestajpg-1 Mariana Cuesta, presidenta del bloque Unión por la Patria.

El rechazo de la oposición

El bloque de Unión por la Patria rechazó los proyectos con el argumento de que se convocó a las empresas dueñas de las aplicaciones para saber cómo van a administrar las regulaciones que se aprobaron.

Rechazaron las ordenanzas los cuatro miembros de UP, que responden a Fernanda Raverta; los cuatro de Acción Marplatense-MDF, de Gustavo Pulti, y los dos del Frente Renovador que conduce Juan Manuel Cheppi.

Por la positiva fueron los cinco del PRO del montenegrismo; los cuatro de UCR-Nuevos Aires que responden a Abad; los cuatro de LLA y el concejal de la CC.

Mar del Plata se suma a otras ciudades bonaerenses en las que el transporte de aplicaciones está regulado, como Bahía Blanca, Escobar y Moreno.