Chiqui Tapia y Kicillof, un solo corazón: cómo juega el jefe de la AFA el partido presidencial del gobernador

La afinidad entre Axel Kicillof y Claudio Tapia no forma parte de los hechos fortuitos de la política argentina. El gobernador de Buenos Aires encontró en el presidente de la AFA un socio estratégico para su proyecto nacional 2027. Por eso lo banca a pesar de su situación judicial, la presión mediática y la lluvia de críticas del planeta fútbol.

Lo que empezó con el nombramiento del dirigente en la administración bonaerense como titular de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) siguió con la cesión a la AFA de la gestión del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Kicillof ve en Chiqui a un armador federal que hace años recorre las provincias juntando votos en el fútbol del ascenso.

Hay en el presidente de la AFA un peronismo tradicional de las provincias, un vínculo con sectores no-K y una dosis de massismo que el gobernador busca capitalizar. El éxito deportivo de la Selección de Lionel Messi y el poder construido en la política del fútbol le sirven a Kicillof para respaldar su modelo de país frente al del presidente Javier Milei , impulsor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que enfrentó a la Casa Rosada con el ecosistema del fútbol manejado por asociaciones civiles sin fines de lucro.

El 2 de enero de 2025, Tapia fue nombrado por Kicillof al frente de la Ceamse . La decisión desató una lluvia de críticas contra el gobernador: se cuestionó la idoneidad del mandamás del fútbol para ese puesto. No obstante, Chiqui ejercía la vicepresidencia del organismo encargado de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires desde hacía casi diez años, aunque en representación de la Ciudad de Buenos Aires.

A eso hay que sumarle la fallida designación de Pablo Toviggino , tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, en una empresa del Grupo Bapro . Nunca pudo asumir el puesto por los cuestionamientos que recibió el gobernador. Nacido en Santiago del Estero y fuertemente vinculado a Sergio Massa y al exgobernador de esa provincia Gerardo Zamora , Toviggino fue el estratega del ascenso de Tapia al poder: reunió los votos de casi todo el fútbol de las provincias.

El plan federal de Kicillof, a cargo de Alberto Descalzo y Julio Pereyra, tendría como una pieza clave a los poderosos dirigentes del fútbol argentino. Serían una especie de armadores federales blue, incluso con llegada a dirigentes como Daniel Angelici, la familia Moyano y sectores no kirchneristas.

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino Claudio Tapia y Pablo Toviggino, su mano derecha.

Salvo excepciones como Juan Sebastián Verón (Estudiantes), Stéfano Di Carlo (River) y Diego Milito (Racing), Tapia controla a casi todos los presidentes de los clubes de Primera División. Mucho más a los del ascenso de las provincias, un mercado nada despreciable para un gobernador que busca hacer pie más allá del alambrado bonaerense.

El Estadio Único Diego Armando Maradona, para la AFA

En agosto de 2025, el gobierno provincial firmó con la AFA el convenio para que la casa del fútbol administrara el Estadio Único Diego Armando Maradona. El acuerdo implica que, por la cesión de la gestión a la AFA, la provincia de Buenos Aires cobre un canon de $1.000 millones de pesos anuales y el 30% de la recaudación neta de espectáculos no deportivos.

En la reglamentación de ese trato se detalla cómo se organiza la explotación del predio, las actividades habilitadas para realizarse y cuáles son las obligaciones de infraestructura, mantenimiento e inversión que prevé la entidad madre del fútbol argentino. Aunque el estadio sigue siendo propiedad del Estado provincial, la AFA es la encargada de explotar el predio con eventos deportivos y espectáculos, siempre bajo la supervisión de la agencia administradora de la provincia que gestionaba el estadio hasta la firma del acuerdo.

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Los guiños de Kicillof habían llegado antes. En 2023, el estadio de La Plata fue una de las sedes de la Copa Mundial Sub-20 con 18 encuentros, entre ellos, la final. Fue un primer acercamiento entre Tapia, Kicillof y un grupo de intendentes del AMBA, luego conocido como Grupo AFA. Antes y después de eso, el estadio prácticamente no tuvo partidos de fútbol y hubo apenas algunos recitales musicales y eventos sociales. Es decir, durante casi toda la gestión Kicillof y hasta la firma del convenio, el predio casi no tuvo movimiento. La AFA ya avanzó en la renovación del campo de juego y del sistema de iluminación. En octubre estaría lista la primera etapa.

El Grupo AFA

El año pasado entró en escena el Grupo AFA. Está integrado por intendentes peronistas del conurbano bonaerense que pretenden mantenerse alejados de la grieta kirchnerismo-kicillofismo. Se acercaron al presidente de la AFA en su calidad de titular de la Ceamse. Se trata de Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Federico Achaval (Pilar).

La sintonía política y el guiño futbolero no es casual. Son jefes comunales que pelearon por la conducción del PJ bonaerense, que finalmente quedó en manos de Kicillof. Algunos se anotan en la carrera para la gobernación de Buenos Aires. Meses atrás participaron del partido de fútbol que organizó Massa, también cercano a Tapia.

grupo afa El Grupo AFA. Intendentes peronistas del conurbano de buena relación copn Claudio Tapia.

Antes de ser intendente, Granados fue un hombre de la AFA chiquitapista. Cuando su padre, Alejandro Granados, manejaba el municipio, Gastón era el presidente de Tristán Suárez, club del ascenso que tiene su cancha a minutos del predio que la AFA posee en Ezeiza. Es una familia que fue tan íntima amiga de Maradona y de Julio Grondona como ahora lo es de Tapia.

El jefe de la AFA puede mostrar que tiene sintonía con un grupo de jefes comunales jóvenes, que empujan la renovación del peronismo, y que puede acercarlos a Kicillof. A ellos se sumaron otros municipios a los que Tapia convocó para organizar el Fan Fest durante el Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Como ocurrió durante la previa de Qatar en 2022, la AFA se ofreció a acompañar los partidos del equipo nacional en algunos municipios bonaerenses con pantallas gigantes y organización de eventos, con entrada libre y gratuita. Con todo, la idea no prosperó.

La mudanza de la AFA a Buenos Aires

Este jueves, la Cámara Nacional en lo Civil avaló el cambio de domicilio de la AFA de la Ciudad a la provincia de Buenos Aires y anuló una resolución del Ministerio de Justicia que designaba veedores en la entidad. En 2024, mediante una asamblea de representantes, la AFA trasladó su sede social a Pilar.

La Cámara declaró la nulidad de la resolución emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ) el 18 de febrero de este año y dio por cancelado el dictamen del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, quien designó veedores por 180 días hábiles tras un informe de la IGJ que detectó irregularidades en el funcionamiento de la entidad. Así, advirtieron que ese organismo no tiene competencia para realizar inspecciones ni cuestionar los cambios de la sede social.

kici tapia Axel Kicillof y Claudio Tapia.

Con el OK a la radicación de la AFA en suelo bonaerense, la fiscalización y el control de la entidad quedarán bajo la órbita de la Provincia. En marzo, el gobierno mileísta había dispuesto una “intervención en grado de veeduría” en la AFA con el objetivo de investigar las cuentas y el rol de la universidad que en ese momento promovía el ente rector del fútbol.

La batalla contra las SAD y el choque de modelos

No es todo. Kicillof y Tapia cerraron filas cuando Milei promovió el desembarco de las SAD en la Argentina. La IGJ había habilitado a los clubes a convertirse en sociedades anónimas si así lo querían. Cuando la AFA solicitó el cambio de domicilio legal a la provincia, esa tesis comenzó a perder argumentos jurídicos, pero no políticos.

Hubo una fuerte narrativa de la Casa Rosada, capitalizada por sectores del establishment del fútbol y el empresariado internacional, para que las SAD pudieran desembarcar en el país. Es una idea de Mauricio Macri, quien la impulsó en 1998, pero que nunca logró implementar tras el recordado “perdimos, Mauricio” de Grondona tras la votación.

El gobierno de Milei insistió desde sus comienzos con la redacción de proyectos para incorporar el sistema SAD al fútbol argentino. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la diputada Juliana Santillán y su pareja, el empresario Guillermo Tofoni, y el secretario de Deportes, Daniel Scioli, levantaron esa bandera durante meses, hasta que el tema cayó por su propio peso y una defensa cerrada de casi todo el universo del fútbol, a la que Kicillof se subió.

Son señales de la confrontación de modelos nacionales que se vendrá en 2027.