Sin PASO, todo es mejor para Javier Milei

Las PASO, afuera

La extinción de las PASO comenzará este lunes, cuando los bloques opositores que no tomaron posturas oficiales tengan sus primeras reuniones del año. Unión por la Patria, Encuentro Federal y las dos bancadas radicales buscarán unificar posiciones internas sobre el itinerario electoral, pero será casi imposible: en todos los espacios habrá votos a favor y en contra. Las cuentas del Gobierno son positivas.

El martes, a las 14, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, la cámara baja tratará el texto enviado por Milei, que propone eliminar las PASO y una ambiciosa reforma política, con aumento de aportes privados en la campañas y restricciones a la creación de partidos políticos.

Francos es pragmático, como pocos en el Gobierno, y ya ordenó no jugar con fuego. Si sólo hay consenso para suspender las primarias por este año, el dictamen se despachará con ese artículo y todo lo demás quedará en el olvido.

Desde su implementación, las PASO sólo han generado gastos al Estado y molestias a los ciudadanos. En 2025, se podría reducir entre un 35% y un 40% el costo total del proceso electoral si elimináramos las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, y que cada partido o frente… pic.twitter.com/DCCEZMAc8k — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) January 6, 2025

El jefe de Gabinete se opuso al “todo o nada” que pedían en la Casa Rosada y él mismo sugirió en un tuit que publicó en diciembre, una táctica efectiva en términos comunicaciones, pero que suele traer problemas para gobernar. Simplificar el calendario electoral este año facilita la implementación de la BUP y el armado electoral de La Libertad Avanza. En tal caso, sólo un frente opositor fuerte, que hoy no existe, podría garantizar que no se vuelvan a suspender en 2027. Será una pelea para ese momento.

Por lo pronto, además del apoyo del PRO y de los partidos provinciales a la suspensión de las PASO, en el resto de los bloques cada vez hay menos interesados en sostenerlas. Las bancadas radicales se inclinan porque no se implementen y librarán este lunes una guerra fría para definir quién cede primero. En UP hay proyectos presentados para no votar en agosto y el único dilema de sus autores es como no quedar pegados al Gobierno.

Dilemas radicales

La UCR oficial, que preside Rodrigo De Loredo, tiene diez de sus 20 diputados dispuestos a votar lo que pida el Gobierno, seis de ellos son violetas declarados. Pero en el radicalismo díscolo, que en diciembre defendía las primarias, hay una mayoría decidida a suspender las PASO. Evolución -el sector de Martín Lousteau- y referentes sin tierra prefieren que no se vote dos veces, porque el mecanismo licúa a las terceras fuerzas y no saben dónde estarán parados este año.

La Coalición Cívica y al menos la mitad de Encuentro Federal tampoco las defienden. En Unión por la Patria se espera un debate eterno en el tercer piso del palacio. Hay varias tribus que avalan la suspensión, pero no quieren quedar pegadas al oficialismo. Si son necesarios, votarán a favor.

En esa línea están los nueve massistas y quienes gobiernan provincias, como Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja). También hay representantes sin tierra que se oponen a las PASO, porque temen el río revuelto de la interna peronista. El chaqueño Juan Pedrini presentó un proyecto para suspenderlas.

Germán Martínez, jefe del bloque de UP, tratará de ser juez y parte: en Santa Fe, su provincia, las internas son el elemento ordenador por excelencia de las elecciones locales.

Cristina Fernández de Kirchner no se pronunció y en su tropa tal vez no hay entusiasmo de votar junto al Gobierno. La expresidenta no tiene un dilema fácil: sin PASO, ella y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, podrían coordinar las listas a gusto en la Nación y en la provincia de Buenos Aires. Pero si suspenden esa contienda ayudarán a Axel Kicillof a desdoblar la elección provincial. Hay que ver qué pesa más.

El Senado, el verdadero árbitro

La postura de UP será clave para predecir la votación sobre las PASO en el Senado, donde el jefe de la bancada, José Mayans, repite a cuatro vientos que nadie lo llama para negociar. Esta semana, algunos de sus pares celebraron en silencio la noticia de que el catamarqueño Guillermo Andrada tal vez no aparezca durante todo febrero.

Sin el peronismo, el Gobierno necesita la unanimidad del resto del recinto de la cámara alta para alcanzar una mayoría. Es muy justo. Si el radicalismo cede y se suma un sector de UP, la suspensión sería un hecho.

En la reunión del martes con los bloques dialoguistas, en Diputados, Lisandro Catalán y José Rolandi, subalternos de Francos, consideraron que si la suspensión de las PASO se vota en la cámara baja, en el Senado es pan comido.

Lousteau NA 1.jpg Alfredo De Angeli y Martín Lousteau.

No ocurre lo mismo con el resto de los proyectos incluidos en el temario de extraordinarias, que a la dupla de negociadores pareció no interesarle demasiado. La sesión del jueves debería coronarse con la aprobación del juicio en ausencia -que permitiría juzgar a los acusados de volar la AMIA- y el aumento de penas por casos de reincidencia y reiterancia.

La actualización de los valores de los quebrantos impositivos no tiene consenso: la oposición dialoguista sospecha de un traje a medida para la casta empresarial del país. Lo usará como excusa para pedir beneficios a las pymes, un tema que se escuchará mucho en estos meses. La UCR tiene en carpeta un RIGI para ese sector.

Martín Menem propuso dictaminar el miércoles el proyecto de Ficha limpia, pero la mayoría de los referentes de la oposición dialoguistas creen que es una farsa, igual o más que el fallido tratamiento del Presupuesto 2025.

Ficha limpia, en veremos

En la bancada oficialista de la cámara baja niegan que puedan volver a boicotear Ficha Limpia . “En noviembre no teníamos una línea de Milei. Ahora mandó un proyecto él mismo y no podemos ignorarlo”, sostienen. La sensación en LLA es que Karina Milei nunca quiso avanzar con el tema, por temor a represalias judiciales, pero el Presidente no soportó la presión de la opinión pública y escribió su propia versión.

Lo cierto es que ningún interlocutor de la Casa Rosada se esfuerza en juntar los votos para sancionar Ficha limpia y hasta repiten que en el Senado no tiene chances. Se hacen eco de la indefinición del bloque misionero, coordinado por Carlos Rovira, quien pone condiciones para darle a la Justicia la chance de peinar las listas.

Menem prometió que Ficha limpia se tratará en el recinto el martes 11, en una sesión larguísima, con muchos pedidos de modificaciones. Habrá reclamos para ampliar los delitos que bloquearían candidaturas si se ratifican en segunda instancia (sólo se limita a corrupción); y borrar el artículo para que sólo se tomen en cuenta los fallos firmados en años pares, es decir, cuando no hay elecciones. En Encuentro Federal sostienen que sería un arma para que los jueces jueguen a las figuritas.

Unión por la Patria quiere embarrar la cancha porque el proyecto proscribe a CFK. Sin embargo, no tiene todo cerrado puertas adentro: hay peronistas que votaron Ficha limpia en sus provincias y se resisten a ser escrachados. Será otra discusión para este lunes. Si hay tiempo.

La ansiedad de Lijo

El Senado quedó en espera, con Victoria Villarruel sin diálogo con el Gobierno y las tribus opositoras merodeando por los pasillos a la espera de alguna señal. La agenda oficial indica que entre el 19 y el 21 de febrero se votará el paquete que envía Diputados, con la suspensión de las PASO como tema principal.

Los pliegos para la Corte Suprema siguen siendo parte de rumores, leyendas y un hastío de Unión por la Patria que podría terminar mal. Desde el Instituto Patria, CFK continúa a la expectativa de una oferta para anunciar su apoyo a Ariel Lijo, que tiene respaldo de buena parte del bloque peronista.

La expresidenta pide una candidata propia para el máximo tribunal, aunque hay quienes creen que se conforma con menos. Tal vez acepte cargos en la justicia federal. El problema es que nadie mueve una pieza. Ni siquiera se confirma si Santiago Caputo habla con kirchneristas, como el mismo asesor deja trascender, o espera alcanzar una mayoría especial sin ellos.

El renacimiento del bloque PRO, con Alfredo De Angeli de jefe, fue el tema de la semana, porque impide a Caputo planear los dos tercios sin la totalidad de UP.

Lijo pidió que sesione el 13 y terminar de una vez con todo. Aunque sin el macrismo, no sabe si llegará. Ya nadie habla del pliego de Manuel García-Mansilla. Milei empezó a sepultarlo, con la decisión, todavía, de nombrarlo por decreto. El académico, al igual que Lijo, no estaría muy seguro de someterse a ese desgaste.