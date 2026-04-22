El negocio de la IA: docentes de la UBA mostraron que la universidad genera u$s 14.000 millones al año

Personal docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA ilustró, mediante un PowerPoint analógico, cómo la educación pública genera u$s 14.000 millones anuales en la industria del software. El trabajo aseveró que el 80% del sector que actualmente desarrolla la inteligencia artificial en el país se formó en la universidad gratuita.

¿Cómo llegaron a esa ecuación? A falta de proyector y pizarrón, docentes del Departamento de Computación imprimieron cada una de las diapositivas en tamaño A0 y expusieron su aporte a la industria del software, en una clase abierta que organizaron en el polo tecnológico de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, sobre Carlos Della Paollera al 200, hay oficinas de Globant y la torre de IBM , que aloja a empresas del sector. En ese lugar, semanas antes, el alcalde porteño Jorge Macri anunció la creación del Distrito de Inteligencia Artificial .

La protesta para visibilizar el trabajo de la universidad pública se hizo donde se alojan compañías que se nutren de ese talento, en un contexto en el que docentes denuncian salarios deteriorados. También apuntan a firmas beneficiadas por el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y respaldadas por el presidente Javier Milei. “Sin universidad pública no hay economía del conocimiento. Polo de Inteligencia Artificial, tampoco”, indican.

La inteligencia artificial, un software

En la actividad, explicaron que la inteligencia artificial no es otra cosa que software que funciona sobre hardware. “La inteligencia artificial no es otra cosa que software”, repitieron, al señalar que esa industria genera riqueza. ¿Cuánto? Cerca de u$s 14.000 millones anuales.

Ese cálculo se apoyó en datos del sector. La Cámara Argentina de Software y Servicios Informáticos (CESSI) indicó en su reporte 2025 que, en 2024, la facturación alcanzó u$s 22.221 millones. Las exportaciones llegaron a u$s 2570 millones y el sector reunió 159.257 empleos registrados. Cada persona trabajadora generó u$s 139.529 en ventas y u$s 16.137 en exportaciones.

Profesionales formados en la universidad pública

Por otro lado, el estudio Conexiones Vitales de la Fundación Sadosky y la encuesta de sueldos de OpenCube mostraron que la mayoría de quienes trabajan en ese sector se formaron en la universidad pública. Al cruzar esos datos con relevamientos de Sysarmy y la Fundación Sadosky, estimaron que ese sistema explicó u$s 14.043 millones en ventas y u$s 1624 millones en exportaciones.

El salario de bolsillo de un docente universitario quedó por debajo de $1.172.000. Ajustado por inflación, debería rondar $1.760.000, un 54% más. En becas doctorales, la brecha fue mayor: $1.149.000 frente a $1.868.000.

Los datos surgieron de un análisis del investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga, publicado en GitHub. Según ese trabajo, los ingresos docentes quedaron en niveles de pobreza.

“Se habla de que Argentina sea un polo de inteligencia artificial, pero eso implica distintas cosas vinculadas a la industria del software”, explicó a Letra P Fernando Schapachnik, profesor de la UBA y exdirector de la Fundación Sadosky. “Las empresas no contratan por caridad, sino por necesidad. La materia prima son las personas y su conocimiento”.

Al cruzar la encuesta de Sysarmy con estadísticas universitarias, los docentes remarcaron que alrededor del 80% de los profesionales del software se formó en universidades públicas, entre graduados y estudiantes.

universidades globant inteligencia artificial Inteligencia artificial: docentes de la UBA mostraron que la universidad genera u$s 14.000 millones al año

Ariel Bendersky, profesor del Departamento de Computación, señaló que la actividad se enmarcó en la protesta por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025. Advirtió que el ajuste afectó a la comunidad académica y, a mediano plazo, al desarrollo del sector.

Protesta frente a Globant y mensaje a Milei

La elección de la puerta de Globant buscó reforzar ese mensaje. Según explicó, las empresas más relevantes de la industria se nutren de profesionales formados en el sistema público. También remarcó que la protesta buscó ampliar el reclamo hacia el Gobierno.

La actividad movilizó a docentes y estudiantes, con participación de gremios como la Asociación Gremial Docente (AGD) y el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba), y del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales (CECEN). La clase se suspendió en dos oportunidades por mal tiempo y finalmente coincidió con el plazo oficial para transferir fondos a las universidades. No ocurrió.

Según el personal docente, la mitad del plantel universitario quedó por debajo de la línea de pobreza. “La universidad pública genera u$s 14.000 millones en la industria del software, no maten a la gallina de los huevos de oro”, fue la consigna de cierre.