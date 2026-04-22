Se calienta la interna del peronismo: La Cámpora le tira a Kicillof con el hambre en Buenos Aires

La interna del peronismo bonaerense volvió a estallar: el senador Mario Ishii presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en Buenos Aires , La Cámpora lo respaldó en público y el jefe de bloque Facundo Tignanelli le apuntó al gobernador Axel Kicillof a dos días de su debut en el PJ bonaerense .

El detonante fue la decisión del Ejecutivo provincial de suspender por noventa días el programa MESA - Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria- , que entregaba mensualmente módulos con productos secos a familias de estudiantes de escuelas públicas. El gobierno bonaerense justificó el corte por la necesidad de reasignar recursos hacia el subsidio al transporte. Desde que arrancó la gestión de Javier Milei , la Nación nunca giró un solo peso al programa.

Ishii, vicepresidente primero del Senado bonaerense -cargo que el kirchnerismo le arrancó al kicillofismo a principios de año- presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en toda la provincia por dieciocho meses. La iniciativa le ordena al Ejecutivo provincial reasignar partidas "con criterios de estricta prioridad social", incrementar en forma inmediata los fondos para comedores escolares, el Servicio Alimentario Escolar y merenderos comunitarios, y crear una comisión bicameral de seguimiento. La Cámpora difundió el lunes el proyecto como propio.

En el entorno de Kicillof la lectura fue contundente: "Es un proyecto de La Cámpora, pero lo meten a través de Ishii para no quedar expuestos complicando otra vez la gestión del gobernador", dijeron. La irritación fue mayor porque ese mismo día el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque , había enviado una carta formal al Ministerio de Capital Humano reclamando los fondos adeudados para el MESA y el SAE. El kirchnerismo eligió ese momento para mover su ficha.

Aval de La Cámpora a Ishii

El miércoles, Tignanelli terminó de cerrar el círculo. En el conversatorio "En defensa del VAT - Salario Social Complementario", organizado en el auditorio de la Cámara de Diputados bonaerense, el jefe del bloque de Fuerza Patria y espada camporista sostuvo que es "una obligación política y también moral de todos los compañeros y compañeras acompañar al gobierno de la provincia de Buenos Aires en el reclamo de los fondos que la Nación nos debe". El mensaje sonó a respaldo, pero tenía una derivada.

Fue cuando Tignanelli también advirtió que "cortar o no poder seguir llevando adelante un programa como el MESA bonaerense es una medida que va a pegar de lleno en la provincia", y destacó la iniciativa de Ishii como una herramienta para "poner un paliativo" a la crisis. Fue el aval más explícito que La Cámpora le dio al proyecto del senador kirchnerista. En el kicillofismo lo leyeron como una jugada para instalar que el problema no es solo la Nación, sino también la gestión provincial.

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Larroque y la provincia salieron a responder con números. El martes se anunció un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar, la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios a través del Módulo Alimentario Territorial y un incremento del 25% en programas sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/larroqueandres/status/2046710705148109012&partner=&hide_thread=false Hoy anunciamos aumento del 30% para el Servicio Alimentario Escolar, además vamos a duplicar la asistencia alimentaria que reciben los municipios y aumentamos 25% los programas sociales de nuestro ministerio.



Comparto fragmento de la entrevista con @marianoemartin en… pic.twitter.com/ZPnH2JVwFF — Andrés Larroque (@larroqueandres) April 21, 2026



También publicó en redes la carta enviada a la ministra Sandra Pettovello, donde reclamó la deuda acumulada con la provincia por el SAE desde 2024. El movimiento buscó correrse del lugar de acusado y trasladar la responsabilidad a la Nación.

Cruces por Whatsapp

En paralelo, otro episodio calentó aún más el ambiente. Cuando Kicillof informó en un grupo de WhatsApp de intendentes que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había sido operado de urgencia por una apendicitis durante la gira oficial en Barcelona, los saludos se acumularon. El de Mayra Mendoza, diputada provincial y ex intendenta de Quilmes, fue diferente. La dirigente kirchnerista escribió: "Es la misma operación que tuvo CFK en diciembre. Distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto con que hubiera sido humano que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador".

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La grieta y la interna del #Gobierno convirtieron el homenaje al papa Francisco en un campo de batalla



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@gabyspepe pic.twitter.com/9U8MLZ7rIy — LETRA P (@Letra_P) April 22, 2026

El mensaje cayó como una bomba en La Plata. "Es penoso", respondieron desde el gobierno provincial. "No hacemos política aprovechándonos de una situación de salud", agregaron. Varios intendentes, incluidos algunos más cercanos al cristinismo que al kicillofismo, se mostraron incómodos con el tono del mensaje. El hartazgo con los cruces entre las dos tribus se extendió más allá de los límites habituales.

Asunción en el PJ bonaerense

Todo esto ocurre a horas del primer Consejo del PJ bonaerense bajo la conducción de Kicillof, convocado para el viernes 24 a las 14 en la sede partidaria de calle 54 de La Plata. El acuerdo que llevó al gobernador a la presidencia del partido -con Máximo Kirchner al frente del Congreso partidario- nunca resolvió las diferencias de fondo. El cristinismo tiene presencia en el Consejo y planea exigir que el partido se pronuncie por la libertad de Cristina Kirchner. Kicillof estrena el cargo con la interna al rojo vivo.