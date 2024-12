Guillermo Francos: "Vamos a ganar las elecciones del año que viene"

Live Blog Post

Carolina Losada: “La banca de Kueider tiene que quedar vacante hasta que se expida la Justicia”

La senadora radical santafecina Carolina Losada aseguró este domingo que la banca del exsenador Edgardo Kueider, expulsado del cuerpo tras haber sido detenido tratando de ingresar a Paraguay con 200 mil dólares, debe “quedar vacante” hasta que la Justicia resuelva la situación de fondo del entrerriano, investigado además por causas de enriquecimiento ilícito.

“La banca tiene que quedar vacante hasta que la Justicia se expida. No creo que sea correcto tomarle juramento a una potencial senadora kirchnerista en este contexto. Yo, como vicepresidenta del Senado, no me voy a prestar a eso”, dijo Losada, que de esa forma rechazó el reemplazo de Kueider por su suplente, Estefanía Cora, dirigente de La Cámpora.

En tanto, Losada dijo que no le consta que Kueider haya recibido prebendas por acompañar a La Libertad Avanza en las votaciones de leyes. “Había cambiado de posición política y estaba más en consonancia con el oficialismo. A mí no me consta que haya habido coimas, no puedo decir de ninguna manera algo así. Si esas cosas suceden, no pasan delante de todos, ni nosotros nos vamos a enterar”, explicó, en una entrevista con Infobae.