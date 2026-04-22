Javier Milei y Toto Caputo avanzan con la privatización de la Riccheri: cinco empresas tapadas en la pole

Javier Milei y Toto Caputo avanzan con la privatización de la Riccheri

En medio de la disputa con el gobernador Axel Kicillof por la descalificación de Aubasa que va camino a ser judicializada , Javier Milei y Toto Caputo avanzaron con la privatización de la autopista Riccheri y otras cuatro rutas. La apertura de ofertas dejó a cinco empresas que estaban fuera del radar en la pole position para quedarse con las adjudicaciones.

El consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco quedó a un paso de adjudicarse la concesión del corredor vial que abarca la autopista Riccheri -Ezeiza-Cañuelas- y las rutas nacionales 3, 205 y 226.

Por el denominado tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur -que engloba 1325 kilómetros- el grupo presentó las ofertas de peajes más bajas: $1206 para el acceso metropolitano y $2412 para cada una de las cabinas de los tramos de las rutas 3, 205 y 226. Esos valores resultaron casi 40% menores que los máximos fijados en los pliegos.

Javier Milei y Toto Caputo avanzan con la privatización de la Riccheri

En tanto, para el tramo Pampa -que abarca 546 kilómetros de la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa-, la mejor oferta fue presentada por la constructora mendocina Construcciones Electromecánicas del Oeste (Ceosa), que cotizó una tarifa básica inicial de $2850 por estación. El valor quedó 30% por debajo del tope oficial.

Conflicto con Axel Kicillof y judicialización

La apertura de ofertas tuvo como telón de fondo la polémica entre el gobierno bonaerense y la gestión mileísta por la exclusión de la estatal Aubasa de la licitación por la Riccheri y los subtramos Atlántico y Sur.

Tras rechazar en tiempo récord la impugnación presentada por Aubasa la semana pasada, Caputo, convalidó el lunes -mediante la resolución 537/26- que la apertura de ofertas se realizara al día siguiente a las 20, un horario atípico para este tipo de procedimientos dentro de la administración pública.

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Ante esa decisión, la administración provincial anticipó que acudirá a la Justicia para intentar frenar el proceso licitatorio y revertir la exclusión de la concesionaria bonaerense.

Tras analizar los antecedentes presentados a fines de febrero, la comisión evaluadora de Vialidad Nacional resolvió excluir del proceso a Aubasa y a otras seis empresas privadas, entre ellas SACDE, la constructora controlada por Marcelo Mindlin.

Si bien el argumento oficial para dejar afuera a Aubasa se centró en su falta de antecedentes como “constructora de obras viales”, en el trasfondo quedó claro que la gestión mileísta no iba a permitir que la empresa bonaerense compitiera por el control de uno de los principales accesos metropolitanos.

Cuatro pujan por la Ricchieri

El consorcio que quedó a un paso de controlar la Riccheri y los tramos Atlántico y Sur está conformado por cuatro constructoras, algunas con directivos mencionados en la causa Cuadernos.

Concret Nor es una empresa de ingeniería y construcciones que opera desde 1997. Se especializa en movimiento de suelos, pavimentación, obras portuarias y viales. Su presidente es Sebastián Galluzo y lidera el consorcio con el 30%.

y lidera el consorcio con el 30%. Marcalba es una contratista enfocada en pavimentación y mantenimiento urbano. Está dirigida por Alejandro Radetic , quien en 2017 fue detenido por correr picadas en la ciudad de Buenos Aires. Posee el 23,3% del grupo.

, quien en 2017 fue detenido por correr picadas en la ciudad de Buenos Aires. Posee el 23,3% del grupo. Coarco, con más de 55 años en el sector, está encabezada por Patricio Gerbi y tiene fuerte presencia en contratos con AUSA y la Dirección de Vialidad bonaerense . También participa con el 23,3%.

y tiene fuerte presencia en contratos con y la . También participa con el 23,3%. Pose, de origen santafesino y base actual en La Plata, trabaja en obras viales, hidráulicas, ferroviarias y de saneamiento. Sus fundadores son David Serna y Gustavo Etchanchu, con una participación del 23,3%.

“El valor ofertado surgió tras más de un año de trabajo y análisis. Contratamos especialistas para relevar el estado del corredor y presentar una propuesta competitiva”, indicó Serna a Letra P.

El empresario señaló que la adjudicación podría confirmarse la próxima semana y que luego se abrirá un plazo cercano a un mes para la firma del contrato y la toma de posesión.

Respecto de las obras iniciales, explicó que el contrato prevé dejar la autopista y las rutas sin baches en los primeros meses para mejorar la transitabilidad.

Tramo Pampa, la apuesta de una mendocina

La empresa mejor posicionada para quedarse con la concesión de la ruta 5 es Ceosa, dirigida por Fernando Porretta, actual presidente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. La firma es una de las principales contratistas de obra pública en esa provincia.

Entre 2022 y 2024 atravesó dificultades económicas, con una inhibición judicial por deudas con la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), situación que logró encauzar.

En los dos tramos licitados hay actualmente diez estaciones de peaje, a las que se sumarán otras diez con las nuevas concesionarias, que deberán reconvertir las cabinas en “vías mixtas” para cobro manual y automático. Para usuarios sin TelePase, la tarifa será el doble.

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En cuanto al esquema financiero, las concesionarias podrán ceder en garantía hasta el 70% de la recaudación para fondear obras. Durante el primer año deberán implementar el sistema de cobro automático “free flow” y dispositivos de lectura de patentes en todas las estaciones.

Además, estarán habilitadas para desarrollar negocios complementarios en los corredores, como paradores, estaciones de servicio, locales gastronómicos, hoteles, lavaderos, farmacias, cajeros automáticos y depósitos fiscales.