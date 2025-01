Martín Menem confía en reunir los votos para voltear las PASO y le puso fecha a la sesión

El presidente de la Cámara de Diputados estuvo acompañado del vicejefe de Gabinete, José Rolandi , y el de Interior, Lisandro Catalán , quienes confirmaron que la prioridad del Gobierno es que no haya primarias este año y, si es posible, nunca más.

El resto del temario avanzará a paso lento. Ficha Limpia, el proyecto para impedir candidaturas de quienes tengan condenas por corrupción en segunda instancia, se dictaminará el miércoles y recién llegará al recinto el martes 11. En el oficialismo reconocen que no está claro si están los votos para que sea ley, sobre todo por los números finos del Senado, donde habrá una sesión la última semana de febrero. El jueves 6, en tanto, se aprobará en la cámara baja la habilitación del juicio en ausencia y el aumento de penas a los delitos de reincidencia y reiterancia.

No hay consenso para tratar el proyecto que actualiza los quebrantos impositivos generados durante los ejercicios fiscales de este año. Quedaría para marzo, cuando la oposición también pedirá retomar el tratamiento del Presupuesto 2025, cajoneado por Milei en noviembre, antes del final de las sesiones ordinarias.

El cronograma de Menem fue escuchado por referentes de los bloques UCR, Democracia Por Siempre (DPS), Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, que agrupa a los partidos provinciales de Salta, Misiones y Río Negro. No asistió el PRO, porque su jefe, Cristian Ritondo , estuvo en la reunión con Guillermo Francos la semana pasada. Sí estuvieron exoficialistas como Oscar Zago (MID) y Lourdes Arrieta . Por LLA participaron además el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni ; y la neuquina Nadia Márquez .

El radicalismo decidió sumarse a último momento, pese a que el jefe de bloque, Rodrigo De Loredo, también estuvo con Francos la semana pasada. Envió a la reunión de este martes a su segunda Karina Banfi; y a la cordobesa Soledad Carrizo. Menem sumó a los dos radicales violetas: Pablo Cervi y Mariano Campero, quienes tienen la misión de acercar votos de su bancada para eliminar las PASO.

El aporte del radicalismo es crucial, porque sus expares de DPS ratificaron en la reunión que defenderán las primarias. "Nos dijeron y nos confirmaron que estarían en condiciones de poder dejar postergado todo el resto de los temas y de que su vocación sería solamente poder avanzar en la discusión de las PASO, que nosotros entendemos que el 1 de marzo tranquilamente se puede dar", sostuvo Pablo Juliano, jefe de la UCR blue.

En DPS sospechan de un pacto con UP para que no haya PASO en agosto. "Les pasa como con los pliegos de la Corte: no saben cómo material el acuerdo", señalan. El peronismo recién comenzará a tener reuniones este miércoles pero en la bancada hay proyectos presentados para suspender las primarias.

Los radicales díscolos sospechan además de que el Gobierno volverá a boicotear Ficha Limpia y es por eso que están dispuestos a pedir cambios en comisión. Oscar Carreño, de EF, informó que su bloque puede acompañar pero Ficha Limpia pedirá eliminar la cláusula para que no se aplique con fallos en años electorales.

"Los jueces pueden pisar las causas para proscribir a un candidato", advirtió. Si prospera este proyecto, Cristina Fernández de Kirchner no podrá integrar listas este año. El bloque de Misiones, clave para la definición, anunció la creación de un texto propio de Ficha Limpia que agrega un capítulo digital. No quedó claro si acompañarán el del Gobierno.

Sin PASO

Fuentes presentes en la reunión aseguraron a Letra P que ningún bloque garantizó el respaldo a eliminar las PASO: tanto Banfi como Miguel Pichetto (Encuentro Federal) confirmaron que hay posiciones divididas en sus bancadas.

Sin apoyo de estas fuerzas, el Gobierno no la tiene fácil para llegar al cuórum, a no ser que exista un pacto con UP. "El Gobierno quiere un acuerdo de superestructura para una ley que define el futuro de cada diputado. Muchos pueden desaparecer", vaticinó ante Letra P un legislador que participó de la reunión.

Los partidos provinciales son promotores de que no haya primarias y así lo hicieron saber. En el oficialismo defenderán el proyecto para borrar las PASO por siempre y emitirán un dictamen el martes. Pero sí hay mayoría dispuesta a votar una suspensión en el recinto, se sumarán, como ya anunció Francos en una entrevista radial. "Lo más probable es que haya dos dictámenes de comisión y luego todo vaya al recinto. Uno de los dos se aprobará", señaló una fuente de LLA.

Está descartado que avance el resto de la reforma política incluida en el proyecto enviado por el Gobierno, que incluye la restricción a la creación y permanencia de partidos políticos, además del aumento del aporte privado a las campañas. Tampoco se eliminarían los debates presidenciales, como quiere Javier Milei.

El apuro del Gobierno, explican, es porque necesitan que el cronograma electoral no empiece a correr. Es por eso que la semana pasada Francos le pidió a los senadores de los bloques dialoguistas avanzar con el tema PASO ni bien llegue desde Diputados. Planean una sesión para el miércoles 19 o jueves 20, un día antes del cierre de extraordinarias.

El resto de los temas, en caso de no tener consenso, pueden tratarse en marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias. Nadie tiene demasiado apuro.