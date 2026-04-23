UCR de Entre Ríos: con Azcué y Benedetti en gateras, se empantana la fecha de las elecciones internas

La UCR de Entre Ríos aún no definió fecha para las elecciones de autoridades previstas para 2026.

El intendente de Concordia , Francisco Azcué , intentará nuevamente presidir la UCR Entre Ríos si el partido define sus autoridades después de octubre, cuando cumplirá con la antigüedad como afiliado que el año pasado frustró su candidatura, aunque sectores internos consideran que ese mes no es adecuado para la interna partidaria.

“Podemos volver a intentarlo”, le dijo el alcalde a Laura Terenzano en Letra P . En la Corriente Illia y en otro espacio en formación, integrado por jóvenes dirigentes del sur de la provincia, de Federal y de Paraná Campaña , la declaración de Azcué generó rechazo.

Esos sectores sostienen la idea de elegir autoridades partidarias en agosto, tal como se estimó en conversaciones entre referentes del radicalismo de distintas tribus. Incluso, una fuente del centenario partido afirmó: “Si no, que Alicia Oviedo cumpla el mandato ”. En ese caso, las elecciones quedarían para el primer semestre de 2027. Mientras esgrimen argumentos para no votar en octubre, tampoco se resignan a que Azcué sea la única alternativa.

Cuando el rumor de que Azcué quería competir se transformó en noticia, debieron hilvanar argumentos que excedieran la negativa llana para que no sea octubre el mes de la disputa. De todos modos catalogaron como "extemporánea" esa determinación porque entienden que hay dos temas prioritarios que preocupan a la Casa Gris y que el radicalismo debe atender. Uno es la reforma previsional, que entra en su fase decisiva, y el otro es el modo de votar en las elecciones de 2027, con la posible eliminación de las PASO. En ambos casos el Congreso de la UCR podría tener algo para decir.

azcué ok Francisco Azcué, intendente de Concordia. Expresó la voluntad de presidir la UCR Entre Ríos.

La modificación del sistema jubilatorio va de suyo que encuentra un respaldo casi absoluto entre los boinablancas. Aún así, puede haber debate que requiera al Congreso, aunque más no sea para respaldar a los legisladores que voten a favor.

La posible eliminación de las primarias traería más discusiones entre los correligionarios, según confió una fuente a este medio. Algunos voceros aclaran que no las quieren para disputarle candidatura a Rogelio Frigerio, pero sí para dirimir postulaciones territoriales, como senadurías provinciales e intendencias. Esa discusión debería darse en octubre y por eso apuestan a liquidar la interna en el mes de agosto.

La judicialización de la política como arma recurrente

El único modo válido para que se adelanten las elecciones es que el Congreso, la máxima autoridad partidaria, lo determine. La Carta Orgánica impide prolongar períodos, pero no imposibilita que se adelante el cronograma electoral.

No obstante, si sucediera, hay un sector que ya avisó que impugnará esa decisión a pesar de que sea el Congreso el que lo dictamine. Cuestionarán la legitimidad de acortar los plazos de los mandatos. Sería el mismo sector minoritario que malogró la candidatura de Azcué, comandado por el abogado Alejandro Carbó, un dirigente que conoce al detalle el entramado leguleyo de su partido y de la legislación electoral en general y que cuenta con tiempo para redactar extensos escritos.

Atilio Benedetti no se baja

Atilio Benedetti, presidente del Ente Región Centro por Entre Ríos, tiene en su currículo casi todos los cargos partidarios, pero nunca presidió la UCR provincial. Es una cuenta pendiente y, como hombre del partido, no oculta la pretensión de ocupar ese sillón. Muy cerca de él dicen que su nombre tiene chances de llegar en esta oportunidad.

atilio benedetti Atilio Benedetti, mandamás de la Corriente Illia.

En un partido que hizo de las internas una tradición, es difícil alcanzar un acuerdo absoluto. “No es un partido donde se pueda hablar de consenso”, dijo, resignada, una fuente boinablanca. La referencia implícita apunta a UCR Activa que, disconforme con cualquier postura aliancista respecto de Frigerio, presentará listas propias. Aún con esas salvedades, Benedetti piensa que puede aportar si se corrobora un amplio respaldo a su figura.

Volver a una tradición

La UCR tenía por tradición elegir autoridades partidarias en años no electorales. En 2020, con el inicio de la pandemia, esa práctica quedó discontinua. Oviedo asumió en marzo de 2025 con la promesa de ordenar esa cuestión para que la próxima persona que ocupe la presidencia ejerza el cargo hasta el 2028.

El argumento es evitar una discusión partidaria en un año de elecciones generales, y más aún formando parte de una alianza. Sin embargo, esa disposición de la intendenta de Federal puede no concretarse.