Suspensión de las PASO: las cuentas optimistas de Javier Milei en el Congreso

Una mayoría justa en ambas cámaras del Congreso , pero suficiente. Esa es la que cuenta que hace Javier Milei para avanzar con un proyecto que, de mínima, suspenda la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) previstas para agosto. En el bosquejo del oficialismo hay una ayuda clave de sectores de la UCR y de Unión por la Patria (UP).

Pero la jugada está en estudio debido a que si no se lleva a cabo con prolijidad podría complicar la construcción de una mayoría para que haya que abrir las urnas en agosto. Por si acaso, en el oficialismo no descartan ceder a las presiones el martes mismo y suscribir el dictamen que hasta ahora tiene consenso opositor y cuenta con chances en el recinto: un sólo artículo que proponga suspender las PASO este año. Es la única ley posible .

REFORMA ELECTORAL #BuenosAires Para el entorno de CFK sería un error separar las elecciones, pero no un punto de no retorno. Mesura, responsabilidad y también críticas al gobernador https://t.co/WCmOR8yZa2 @Macarena_ram pic.twitter.com/9Vn3DFSYHi

Algunos sectores de la oposición temen que las bancadas no puedan mantenerse cohesionadas. “Es un tema en el que cada uno se juega su futuro. Sobrarán rebeldes para uno y otro lado”, advirtió un diputado opositor durante la reunión que Martín Menem lideró el martes con sectores de la oposición dialoguista.

El panorama de Javier Milei

Las cuentas libertarias tienen al radicalismo como primer árbitro del calendario electoral: si los 20 miembros de la UCR apoyan la suspensión, los 129 votos estarían casi asegurados. Mucho más si se suma un sector de Democracia Por Siempre, compuesto por 12 exintegrantes de la bancada radical.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1884705622274281553&partner=&hide_thread=false Mauricio Macri, tras la reunión del PRO: "Está todo muy bien con el oficialismo"



El presidente del partido se reunió esta tarde con la Mesa Ejecutiva del PRO, donde confirmó a Alfredo de Angeli como titular del bloque en el Senado, y destacó la "buena relación" que… pic.twitter.com/N7mig4Paah — LETRA P (@Letra_P) January 29, 2025

La ayuda del partido centenaria aún no está garantizada. Este martes, Karina Banfi y Soledad Carrizo participaron de la reunión en el despacho de Menem en nombre de la UCR y aclararon que una suspensión de las PASO sólo puede avanzar si se dejan para otro momento los cambios a la reforma política. El presidente de la Cámara baja y los funcionarios del Ejecutivo José Roalndi y Lisandro Catalán no respondieron, pero fuentes de LLA aseguran que aceptarían.

Sí será difícil que el Gobierno acelere el tratamiento del Presupuesto 2025, como también reclama el radicalismo, que se ofrece a aprobarlo sin cambios. “Mientras no tengamos respuestas, los votos para suspender las PASO no están”, asegura una fuente de la conducción del bloque.

Pero, como acostumbra, la UCR tiene su interna: los seis allegados al gobierno están a favor de votar lo que pida Milei y podrían arrastrar al menos a cuatro más. El resto está deliberando y en LLA creen que en su mayoría votarán la suspensión. Será clave la posición de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes).

En DPS, una parte de los 12 integrantes podría hacer la vista gorda para que no haya primarias. Es que hay referentes sin tierra que consideran a las PASO como un instrumento de polarización que les impide pelear por una banca en las provincias.

Interna peronista

El oficialismo vuelve a confiar en gobernadores afines que tienen referentes en el bloque UP, como el de Catamarca, Raúl Jalil, que ofrece cuatro votos. También están en la mira Gerardo Zamora (Santiago del Estero), con siete. El gobernador Ricardo Quintela (La Rioja), no comulga con la Rosada, pero podría ayudar con cuatro votos, porque no quiere que haya primarias.

Sergio Massa es otro actor de peso: propuso suspender las PASO en la provincia de Buenos Aires y la decena de referentes que tiene en el bloque UP de Diputados plantea lo mismo a nivel nacional, aunque podrían recibir nuevas órdenes los próximos días.

Germán Martínez, jefe de la bancada, citó a una reunión para el lunes por la noche para definir una estrategia. No será fácil tener una postura unánime, pero al menos el santafesino buscará no exhibir divisiones.

Ni siquiera está claro si la veintena de rebeldes de UP que en diciembre amenazó con romper el bloque quiere que haya PASO para dirimir diferencias, porque el grupo incluye a diputados que apoyaron la eliminación de la primera vuelta en sus provincias.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1884677288685375507&partner=&hide_thread=false Jorge Macri mandó a Cumelén a uno de sus coroneles bonaerenses



Sin acuerdo en vista con Milei, le pide al expresidente activar el modo full PRO



https://t.co/HzA6sOFqa2

@JuanRubinacci pic.twitter.com/NDT7xnAp4g — LETRA P (@Letra_P) January 29, 2025

Se espera que para el lunes defina una posición definida Cristina Fernández de Kirchner, dueña de un puñado de votos en la bancada que suele hacerse sentir en las definiciones. Pesará su interna con Axel Kicillof, quien tiene un solo diputado que le responde: Daniel Gollan.

Los defensores de las Primarias por ahora son sólo los peronistas de Santa Fe, como Martínez y Eduardo Toniolli; y emisarios de movimientos sociales, tales como Patria Grande, referenciado en Juan Grabois, quien propone una interna amplia de la oposición para ganarle a La Libertad Avanza.

Por tratarse de una reforma electoral, son necesarios 129 votos, la mitad más uno del recinto, sin importar la cantidad de bancas ocupadas. Quien quiera ayudar, debe dejar constancia pulsando el botón verde. No cualquiera se animará en UP, si la mayoría del bloque dispone otro camino.

Los números

En este escenario, está claro que el gobierno no podrá evitar las PASO en agosto si la UCR y UP se unen en contra, un escenario que descartan. En la última reunión de bloque, por zoom, el PRO definió avalar la suspensión, sobre todo luego de que Jorge Macri lo proponga para la Ciudad de Buenos Aires.

LLA cuenta con 39 votos y el PRO suma 37. Encuentro Federal, el heterogéneo bloque conducido por Miguel Pichetto, puede aportar hasta 12 de sus 16 votos para borrar las PASO del calendario. La Coalición Cívica sumaría seis; y los aliados del MID e Independencia (tucumanos), tres cada uno.

La cuenta de LLA incluye a aliados sueltos como la tucumana Paula Omodeo, las duplas que representan a los gobiernos de Santa Cruz y San Juan, el neuquino Osvaldo Llancafilo; y los ocho votos de Innovación Federal, que representa a gobiernos de Salta, Misiones y Río Negro. Resta conocer la oposición de la exliberataria Lourdes Arrieta.

De conformar este lote de votos, que alcanzan 117, para llegar a 129 alcanzaría con el aporte de la mayoría del bloque UCR. Si se agregan ayudas del radicalismo blue y de UP, la suspensión de las PASO no correría riesgo.

La votación de la Cámara baja dejará un antecedente para el Senado, donde UP tiene 34 votos, tres menos que el cuórum. Si un sector no quisiera PASO -como los tres santiagueños y el catamarqueño Guillermo Andrada- el camino para borrarla del calendario estaría allanado. El desafío del oficialismo será ablandar a la mayoría de los 13 radicales, entre ellos a Martín Lousteau.

En la reunión del miércoles en Diputados, Rolandi tuvo confianza para esa tarea. “Si se aprueba acá, en el Senado sale”, garantizó el funcionario ante los dialoguistas. Es su misión juntar los votos.

Preocupado por la rosca del Senado, este miércoles el asesor Santiago Caputo se reunió en la Casa Rosada con el senador Carlos Espínola, habitual aliado del Gobierno, pero interesado en trasladar este acuerdo legislativo a la elección de agosto. El gobierno lo necesita ahora.