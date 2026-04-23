Un funcionario de Javier Milei no declaró siete propiedades de lujo que tiene en Miami

Uno de los departamentos que no declaró el funcionario de Javier Milei

El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni , fue denunciado por no haber declarado ser dueño de siete departamentos de lujo en Miami, Estados Unidos. Al igual que el jefe de Gabinete de Javier Milei , Manuel Adorni , quedó expuesto por no declarar propiedades.

Según la información difundida por el canal A24, Frugoni habría adquirido, a través de las sociedades Genova LLC y Waki LLC —que, según consta en Estados Unidos, fueron constituidas por el funcionario argentino—, siete departamentos de lujo en Miami. También se mencionan cuentas bancarias sin declarar.

El funcionario del Ministerio de Economía ya tiene una causa abierta que tramita en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo , y recibió una segunda denuncia que fue al Juzgado Federal N° 3, de Daniel Rafecas .

Cinco de las propiedades inmuebles que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) —ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), según reveló A24, están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida: uno en Lantana, dos en West Palm Beach, uno en South Palm Beach y otro en Delray Beach.

Los valores fiscales de las unidades oscilan entre los 187.000 y 230.000 dólares, aunque las tasaciones de mercado son más altas.

El departamento de Delray Beach (ubicado en Oak Hill Lane 5187, piso 626) presenta otro dato llamativo: fue adquirido en julio de 2021 por 215.000 dólares y registra una exención impositiva de 50.500 dólares correspondiente al ejercicio fiscal de ese año.

Según surge de la documentación societaria y registral disponible en los Estados Unidos que obtuvo el diario La Nación, Genova LLC y Wika LLC fueron creadas en Delaware por Harvard Business Services Inc. como agente registrador (registered agent), en 2021 y 2025, respectivamente. Frugoni figuraría como su controlante y beneficiario final, de acuerdo con la documentación que exhibió al aire el canal A24.

Embed - SHOCK EN EL GOBIERNO POR LAS PROPIEDADES DE FRUGONI:TIENE 7 DEPARTAMENTOS EN MIAMI

El "error" del hombre de confianza de Toto Caputo

“Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, reconoció el funcionario y dijo que estaba “rectificando su declaración jurada e incluso su declaración ante la AFIP porque en los Estados Unidos pagó impuestos por estos siete departamentos”.

Los funcionarios, a partir de la Ley de Ética Pública, están obligados a presentar una declaración jurada patrimonial integral anual ante la Oficina Anticorrupción, en la que deben informar todos sus bienes en el país y en el exterior, así como su participación en sociedades nacionales y extranjeras.

La figura de Frugoni, que responde políticamente al ministro Toto Caputo, y tiene bajo su órbita áreas clave como Infraestructura y Transporte, no es ajena a controversias previas. Durante la gestión de Mauricio Macri, cuando presidía Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), su nombre ya había sido objeto de cuestionamientos en el marco de la obra del Paseo del Bajo.