Quebrantos impositivos: Javier Milei no consigue los votos para actualizar los valores

Mientras Javier Milei negocia un acuerdo con el FMI, desde el Congreso no le llegan las mejores noticias: la oposición dialoguista no garantiza los votos para aprobar en Diputados la actualización de los quebrantos impositivos por IPC , porque sostiene que la redacción está hecha a medida de las grandes compañías.

De esta manera, sólo se tendría en cuenta la inflación del año pasado, aunque el texto contempla la posibilidad de un tratamiento preferencial para los quebrantos de años anteriores. Aunque el proyecto no lo indique, los tributaristas advierten que Milei intenta obligar a las compañías a cancelar sus deudas anteriores con los quebrantos impositivos actualizados por precios mayoristas -como indica el régimen actual- para tener panorama fiscal más favorable los años próximos.

Según el extitular de la AFIP, Guillermo Michel , además de apurar la liquidación de impuestos, la medida es un traje a medida para las compañías que realicen grandes inversiones, como las que ingresen al RIGI, porque se aseguran una menor presión fiscal a mediano plazo. Además, advirtió sobre un costo fiscal no menor a $1,5 billones”, equivalente a 0,25% del PIB”. La mitad de ese costo lo absorberán la provincias por la merma en la coparticipación.

El Gobierno tampoco consiguió aval de sus eventuales aliados para tratar la actualización de quebrantos y, en la reunión que tuvo este martes Martín Menem con la oposición dialoguista, fue el único tema que quedó en stand by en la agenda de las semanas siguientes.

El bloque PRO lo discutió en la reunión que tuvo la semana pasada y llegaron a la conclusión de que lo mejor es dar un debate más amplio. "Al no considerar los quebrantos de los años anteriores, se deja fuera la inflación de 2023, que es la más alta de los últimos tiempos", sostuvo un miembro de la bancada.

La UCR también debatió la semana pasada. Su jefe, Rodrigo De Loredo, no hizo mención al tema, si pidió retomar el debate del Presupuesto 2025 para actualizar el resto de los valores. Hasta ofreció votarlo sin modificaciones. El bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Pichetto, también pidió esperar a marzo para evaluar el tema.

Propuso discutir entre los tributaristas del Congreso con informes específicos sobre cuales son las empresas que han entrado en quiebra el año pasado, el primero que se tomaría en cuenta para la actualización. "No queremos que esto sea un pedido de cinco empresarios amigos, como Aeropuertos 2000".

Los tiempos para pagar

El Gobierno trató de apurar el tratamiento con el calendario fiscal: entre abril y mayo los contadores deben liquidar el impuesto a las Ganancias. Si la actualización de quebrantos está aprobada, muchas compañía pagarán menos impuestos. De lo contrario, Milei culpará a la oposición.

Con esa amenaza latente, la oposición dialoguista planea pedir que la discusión se retome en marzo y en tal caso definir ese mes si se aprueba una actualización. De mínima, se discutirá un régimen especial de beneficios fiscales para pymes, que difícilmente Milei quiera aprobar.

El Presidente tiene un problema: las reforma impositivas no pueden aplicarse por decreto. Si no hay acuerdo en el Congreso, la actualización de los quebrantos no será posible.