Sillas vacías: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich no irán al acto de relanzamiento de Macri

Patrica Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no irán al acto de Mauricio Macri

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta pegarán el faltazo al acto que este jueves encabezará el titular del PRO , Mauricio Macri , para oficializar su regreso a la conducción del partido que fundó en 2003. Así, la ministra de Seguridad y el exalcalde porteño no estarán en la foto con la que el expresidente busca mostrar fortalecido su armado de cara a 2025 y a prudente distancia de La Libertad Avanza (LLA).

Decidida a enfrentar a fondo a Macri y jugada a la orilla libertaria, Bullrich no participará, pese a que no dijo que no abandonará el PRO. Concentrada en la gestión, quiere mostrarse lo más anticasta posible y alejada de las discusiones internas del partido amarillo.

La funcionaria empuja la fusión del PRO con LLA. Su postura intransigente la terminó de distanciar de Macri, quien, como contó este medio, la corrió del órgano de toma de decisiones del partido. Bullrich peleará desde adentro del espacio para llevarse todo lo que pueda a las filas libertarias.

El macrismo duro no oculta su enojo, pero no quiere expulsarla y juega al desgaste. El bullrichista Damián Arabia, vicepresidente segundo del PRO, no es convocado a las reuniones que organiza Macri con las autoridades partidarias. "Quizás tengan mal los mail para cursar las invitaciones", chicanean en el entorno de la excandidata presidencial.

Milei bullrich.jpeg La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quiere que el acercamiento entre el PRO y LLA sea mayor.

Larreta quiere mayor distancia de Milei

Larreta, a diferencia de Bullrich, cree que Macri se acerca demasiado a Milei y no quiere ser parte de ese camino hacia la extrema derecha. "No coincido con la conducción del PRO, que le entrega el PRO a Milei". Con esa frase, el exjefe de Gobierno le explicó a su entornó por qué no irá al acto del jueves.

El exalcalde se prepara para levantar su perfil mediático después de la polémica con su sucesor, Jorge Macri, por la licitación del acarreo. Tras la derrota electoral 2023, Larreta buscará contruir una alternativa del centro a través de un nuevo espacio político. Para eso deberá ubicarse lejos del kirchnerismo, pero también del mundo libertario.