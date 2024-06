Desde el llano, Horacio Rodríguez Larreta apuesta a subirse a la tendencia anticasta

Horacio Rodríguez Larreta , buscará reinventarse con un perfil anticasta, para recuperar la identidad del PRO de 2007 cuando aún el partido no había llegado al poder y se mostraba como un grupo de personas sin una ideología marcada, pero con una fuerte impronta de gestión, por experiencia en el ámbito privado.

Si bien no se irá del PRO a pesar de que rechaza el camino que cree que tomó Macri para conducir el partido, Larreta se mostrará públicamente lo más alejado a la política tradicional. Esa conclusión llegó y fue una de las autocríticas de su campaña para las PASO presidenciales, en las que tuvo "un álbum de figuritas con todos los políticos", repite, pero que no le aportó votos.

El método anticasta de Larreta

"No tenemos un plan político, ni un armado. Horacio cree que no se tiene que construir desde la política tradicional", afirmó un integrante de la mesa chica del exjefe de Gobierno que remarcó que todavía no tienen claro que su jefe compita en 2025 en la Ciudad.