Mauricio Macri lanza el Operativo Despegue: acto en bastión PRO con gobernadores en primera fila

Mauricio Macri La Generación.jpeg Mauricio Macri reaparecerá en un acto el primero de agosto junto a las principales figuras del PRO.

El texto ya se sabe que se guardará bajo siete llaves para no spoilear su impacto político. Según pudo saber Letra P, Macri quiere que queden claros conceptos claves de su relación con la Casa Rosada, en general; y con Patricia Bullrich, en particular. Entre ellos: la necesidad del partido de recuperar "la identidad del PRO", resistir la fusión con La Libertad Avanza (LLA) que promociona la ministra de Seguridad y la sospecha de que el oficialismo no quiere enfrentarse con el kirchnerismo.