CAMBIO EN EL GABINETE

Renunció Mariano Cúneo Libarona y Juan Bautista Mahiques lo reemplazará como ministro de Justicia

El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires fue funcionario de Macri. Ocupará un lugar clave en el Gobierno. El abogado mediático volverá al ámbito privado.

Por Letra P | Periodismo Político
Karina Milei, Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona
Milei recibió a Cúneo Libarona con el objetivo de resolver la novela por la conducción de la cartera tras de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, que decantó en el nombramiento del fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, quien había sido funcionario del gobierno de Mauricio Macri.

La llegada de Juan Bautista Mahiques al gobierno libertario

Mahiques, de familia judicial, le agradeció al jefe de Estado “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”.

“Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, escribió el funcionario judicial.

La salida de Mariano Cúneo Libarona

Las versiones sobre la salida de Cúneo Libarona se intensificaron en los últimos días. De hecho, el ministro saliente le solicitó a Milei un encuentro para definir su futuro. Como contó Letra P, el abogado mediático que ya había estado cerca de irse en octubre pasado, pero el Gobierno le rechazó la renuncia y le pidió que se quedara un tiempo más.

La salida de Cúneo Libarona se confirmó tras una reunión que mantuvo con el Presidente en la Quinta de Olivos. En la Casa Rosada buscan cerrar una transición ordenada y enviar una señal de estabilidad en el frente judicial.

En declaraciones a Radio Mitre, el exministro explicó los motivos de su decisión. “Fue una reunión amena, nos reíamos de historias que vivimos a lo largo de estos años. Les expuse mis motivos, necesito atender a mi familia. Fueron dos años y medio de sacrificios y fines de semana; voy a seguir colaborando”, afirmó.

Además, respaldó públicamente a su sucesor. “La elección del ministro es buena y lo voy a apoyar. Me gusta mucho, tiene experiencia, tiene apoyo judicial y es inteligente”, expresó. Y agregó que continuará colaborando con la administración libertaria en tareas específicas: “Me encargaron tareas para que haga y los voy a ayudar siempre”.

