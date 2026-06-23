Señal de largada en Río Negro: seis opositores se anotan para la pelea en Viedma

La carrera electoral en Viedma largó en el momento mismo en el que el intendente Marcos Castro anunció que irá por la reelección. Aunque quizá deba sortear otras aspiraciones dentro del oficialismo, en la capital de Río Negro ya hay un sexteto de aspirantes opositores que camina la ciudad pensando en 2027.

En Viedma juegan todos. Entre los que quieren discutirle el poder a Juntos Somos Río Negro hay dos postulantes por el conglomerado de La Libertad Avanza - CREO , tres dentro del campo del peronismo y hasta el espacio no conformado del pastor Dante Gebel ya tiene su referencia en la capital rionegrina. Desde todos los tinglados, la certeza es la misma, las definiciones de los armados provinciales serán clave para ir resolviendo las propuestas locales.

En el ámbito político viedmense existe una convicción de que el gobernador Alberto Weretilneck definirá que las autoridades provinciales se elegirán en una fecha anterior al resto de las elecciones, en marzo, sin dar servicio electoral a los municipios. Ese movimiento estratégico aísla las competencias locales.

“Alberto va a ver cómo trabajan los intendentes y qué resultados obtiene el oficialismo en la primera elección. Si Juntos retiene el gobierno, dará más o menos apoyos a los intendentes que más hayan traccionado”, afirmó una fuente del gobierno a Letra P . El problema para los jefes comunales aparece ante una eventual derrota, que el oficialismo ve hoy improbable. Sin continuidad del gobierno provincial, los intendentes quedarán huérfanos y ese escenario entusiasma a los opositores, que prefieren discutir temas municipales en gobiernos con desgastes lógicos por el paso del tiempo en la gestión en años de recursos escasos.

El espacio que hoy se engloba dentro del universo mileísta aguarda las resoluciones a nivel provincial. Aníbal Tortoriello ya definió que será candidato a gobernador a como dé lugar, pero el senador Enzo Fullone trabaja para instalarse . Si finalmente en la Casa Rosada se impone este último, Tortoriello desempolvará su sello provincial CREO, y en las intendencias tendrá sus propios candidatos.

El máximo aspirante que tiene hoy ese espacio es el abogado penalista Damián Torres, vicepresidente de La Libertad Avanza en Río Negro. Con un pasado en Juntos Somos Río Negro y de íntima relación con Weretilneck, Torres no confirma formalmente que será candidato, pero tampoco lo disimula. Confía en que el calendario electoral jugará a su favor. Tendrá un lugar destacado en la lista provincial, luego será candidato a intendente y por si todo eso no alcanzara, buscará una banca en Diputados en octubre.

image.png Damián Torres, reconocido abogado de Viedma, es vicepresidente de La Libertad Avanza en Río Negro.

Desde hace meses, recorre la ciudad y brinda entrevistas sobre temas locales. Apela a las redes sociales para denunciar las falencias en temas relacionados con la infraestructura capitalina y aprovecha un aceptable nivel de conocimiento a partir de su actuación profesional en causas judiciales resonantes.

Sin embargo, en ese esquema filolibertario se deben incluir a las aspiraciones del tortoriellismo. Allí, la concejal María Andría aparece como la opción más visible. Descendiente de una familia tradicional de la ciudad, es una dirigente joven con buen predicamento en las clases medias, especialmente en el golpeado sector comercial.

María Andría La concejal María Andría aparece como la opción más visible del espacio de Aníbal Tortoriello en la capital de Río Negro.

La edil no niega sus planes para la intendencia, aunque es consciente del factor provincial y sabe que los acuerdos o desacuerdos entre Tortoriello y Fullone serán determinantes en una posible candidatura. De todos modos, ya le expresó al diputado cipoleño su visión respecto a la necesidad urgente de conformar un gran frente en Viedma que incluya a actores de todos los sectores “para sacar a la ciudad del estancamiento”.

Las opciones del peronismo

En el tablero del peronismo aparecen tres opciones que podrán o no confluir, también dependiendo de los armados provinciales y hasta nacionales.

El dirigente sindical y exlegislador Pablo Barreno picó en punta para ser el candidato del peronismo, tras instalarse fuertemente en 2023. En esa ocasión, alcanzó el 19% de los votos y quedó a 20 puntos del oficialismo, pero dentro de una elección en la que el PJ oficial era aliado de Juntos Somos Río Negro, se trató de una performance más que digna.

Pablo Barreno Legislador Pablo Barreno, una de las cartas del peronismo para disputar en Viedma.

Apenas días después de aquellos comicios, Barreno se lanzó para 2027. El paso del tiempo reafirmó aquel convencimiento. Las encuestas que se conocen lo muestran muy competitivo. “Estoy más firme que nunca”, dijo al ser consultado por este medio mientras viajaba a un acto en Catriel. Esa firmeza fue anotada por María Emilia Soria, la ya candidata a gobernadora y líder del espacio peronista.

De cualquier modo, el escenario aún está abierto porque no hay expresiones públicas de confirmación. “Primero hay que ordenar todo hacia adentro”, plantean quienes saben que Barreno no está sólo.

Hace algunas semanas reapareció Juan Manuel Pichetto en la política local. “Están vaciando la capital de la provincia”, dijo a Letra P y avisó que va “a trabajar para dar un mensaje de cambio”. Por razones laborales, Pichetto pivotea entre Buenos Aires y Viedma, pero sus intenciones son pelear por la intendencia.

La candidatura del hijo de Miguel Ángel Pichetto también está a merced de los acuerdos provinciales que puedan llevarse a cabo. Sin embargo, cuenta con una herramienta propia ante cualquier eventualidad: su propio partido político local, llamado Viedma Nueva. Además, es afiliado al Partido Justicialista y tiene muy buena relación con el Frente Renovador.

Juan Manuel Pichetto

Entre los candidatos peronistas se encuentra el exsecretario general del gremio docente Unter, Marcelo Nervi, que puede ser un actor relevante en el armado local. La relación entre Pichetto y Barreno es muy buena desde el punto de vista personal, pero aún no hablaron de cuestiones políticas. Estarán obligados a hacerlo próximamente.

Completa el esquema el partido PAR, cuyo máximo referente es Mario Sabbatella. El espacio tiene representación institucional a través de la concejal Vanesa Cacho, que podría ser la candidata a intendenta. El PAR ya participó en las elecciones de 2019 y 2023 con un caudal que rondó el 10 por ciento de los votos. Aunque la política no es matemática, es un número nada despreciable para la incorporación a alianzas.

Sabbatella piensa en acuerdos dentro del campo del peronismo. Resalta su alineamiento con el sector nacional encabezado por Axel Kicillof. “Vamos a trabajar para estar adentro de una propuesta amplia”, dijo para esta nota.

La candidata de Dante Gebel

Aunque sus aspiraciones a la Presidencia parecieron más un globo de ensayo que un proyecto consistente, la figura del pastor radicado en Estados Unidos entusiasmó en Río Negro y también en Viedma. El partido que preside el primer mileísta de la provincia, Ariel Rivero, ofreció a una candidata a intendenta. Se trata de Gabriela Fernández, que proviene del sector de la salud y se incorporó a Primero Río Negro en 2022.

Ariel Rivero y Gabriela Fernández, en una recorrida por Viedma Ariel Rivero y Gabriela Fernández.

Si bien Rivero fue rápidamente corrido del mileísmo y actualmente se especula con su incorporación a la alianza que a nivel provincial encabece Juntos Somos Río Negro, Fernández ratifica en cada ocasión sus ambiciones para gobernar la ciudad desde un discurso crítico con la política tradicional, cuestionando a la corrupción estatal y denunciando lo que considera un “desguace” de Viedma en su rol de capital. Más allá de lo que ocurra con Gebel o Rivero, hay que sumarla al tablero.